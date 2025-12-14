Huszonegy darab ötös volt a lottón

Az ünnepi időszakban különösen elterjedt a kombinált turizmus, ami azt jelenti, hogy a családok választanak egy kulturális programot, ami ilyenkor leginkább a karácsonyi vásárok megtekintése lehet, és összekötik például wellnessezéssel vagy gyógyfürdők meglátogatásával. Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, milyen utazásokat és milyen úti célra szerveznek ilyenkor leggyakrabban a magyarok.