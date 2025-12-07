ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 7. vasárnap Ambrus
A kecskefűz - 2025-ben az év fája Magyarországon.
Nyitókép: Willow / Wikipedia

Kiderült, mi lett az év fája – nem csak a húsvéti barkát adja, kulcsszerepe van másban is

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A kecskefűz lett az Év fája 2026-ban az Országos Erdészeti Egyesület közönségszavazásán. A kecskefűz az egyetlen fűzfajunk, amely többletvíz nélkül él. A húsvéti barkát nagy részben ez a növény szolgáltatja.

Az Országos Erdészeti Egyesület 30 éve hirdeti meg Az év fája-választást, 2013 óta a nagyközönség is szavazhat – mondta az InfoRádióban Elmer Tamás, a szervezet főtitkára.

„Három fafaj közül lehetett választani, a hamvas éger, a rezgő nyár és a kecskefűz volt versenyben, ezt egy szakmai zsűri szűkítette le erre a háromra, és a kecskefűz nagy örömünkre nyert, nagy érdeklődés mellett zajlott az egész verseny” – mondta.

A kecskefűz, mint hozzátette, egy nagyon érdekes fűzfafaj, a fűzfáról ugyanis nem igazán ez jut az ember eszébe, sokkal inkább egy vízparton álldogáló, tipikus fa, de ez a kecskefűz pont az egyetlen fűzfa, amely többletvíz nélkül is megél, domb, kisebb hegyvidékeken cserjeként láthatjuk, szerepe nagyon fontos az erdei életközösségekben.

A húsvéti barkát pedig nagy részben a kecskefűz szolgáltatja, és nem is ez a legértékesebb tulajdonsága.

„Beporzás szempontjából nagyon sok rovarfaj kötődik ehhez a növényhez; hogy egy életközösség diverzebb legyen, ahhoz kellenek ezek a fafajok és az életközösség akkor stabil, ellenálló, ha minél diverzebb, összetettebb, és az erdei életközösségekben ezeknek a kecskefűzhöz hasonló fafajoknak, amelyek nem túl gyakoriak és ismertek, azoknak is nagyon-nagyon fontos szerep jut” – húzta alá Elmer Tamás.

A klímaváltozás még a többletvíz nélkül megélő kecskefűzt is megviseli; nagyon sokszor például bükkösökhöz is kötődik ez a fafaj, és az az életközösség, erdőtársulás is nagyon markánsan megérzi és jelzi a klímaváltozás hatásait.

„És bizony nekünk, erdészeknek az a feladatunk, hogy mi segítsük ezeket az erdőtársulásokat abban, hogy ők megfelelő válaszokat tudjanak adni ezekre a kihívásokra” – tette hozzá.

Az Országos Erdészeti Egyesület az év fájának megválasztásával arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az erdők összetett, változatos és értékes ökoszisztémák, amelyeket érdemes jobban megfigyelni és megismerni.

KAPCSOLÓDÓ HANG

