Medián-felmérés – Hann Endre: az utóbbi időben Magyar Pétert tartották alkalmasabbnak, most Orbán Viktor tűnik erősebbnek

Orbán Viktort és Magyar Pétert a megkérdezettek 48-48 százaléka tartja alkalmasnak az ország vezetésére – mondta az InfoRádióban Hann Endre, a friss közvélemény-kutatást kiadott Medián ügyvezető igazgatója.

„Az utóbbi hónapokban több Medián-felmérés szerint is valamelyest már Magyar Pétert tartották többen alkalmasnak miniszterelnök-jelölti pozícióra. Most újra Orbán Viktor tűnik erősebbnek, de ez csak egy kis különbség, mert mind a kettőt 48-48 százalék tartja alkalmasnak, de mivel ezt skálán kérdeztük, ahol meg lehetett különböztetni azokat, akik azt mondták hogy teljesen alkalmasnak látják és azokat, akik csak inkább alkalmasnak; a kettő együtt adja ki a 48 százalékot, de

Orbán Viktort többen tartják teljesen alkalmasnak, Magyar Pétert pedig valamivel többen inkább alkalmasnak.

Ez úgymond közepes megítélés” – ecsetelte Hann Endre.

A Medián felmérése szerint a teljes népesség 30 százalékának nagyon, 48 százalékának inkább fontos, hogy a választáson kik az egyéni képviselőjelöltek – tette hozzá Hann Endre.

„Érdekes, hogy ennek a válasznak az eloszlása nagyon hasonló mintázatot mutat, mint a pártpreferencia demográfiai eloszlása: a fiatalok, akik jóval nagyobb arányban Tisza-szavazók, egy kicsit kevésbé tartják ezt fontosnak. Az idősebbek számára viszont ez is egy nagyon fontos dolog.”

Szerinte viszont talán ennél is érdekesebb, hogy mennyien tartják elképzelhetőnek, hogy adott esetben ne a választott pártjuknak az egyéni jelöltjére szavazzanak.

„Ha van egy rokonszenvesebb jelölt – viszonylag kevés ember számára kínálkozik ilyen lehetőség –, arra az esetre 28 százalék mondta mindössze, hogy ez elképzelhető. A több mint kétharmados többség azt mondja, hogy kizárt, hogy más-más pártra, illetve pártjelöltre szavazzon. De ezt azért majd meglátjuk, ezek ma még inkább elméleti kérdések, hiszen a közönség még csak most ismerhette meg a Tisza-jelölteket, a Fidesz jelöltjei pedig még nagyrészt ismeretlenek” – mutatott rá.

Összességében azonban ciklusokon átívelő tapasztalatnak nevezte, hogy nagyon nagy az egybeesés a pártválasztás és az egyéni jelölt választása között.

A Medián adatai alapján egyébként jelenleg többen vannak azok, akik arra számítanak, hogy a Fidesz nyeri meg a 2026-os választásokat.