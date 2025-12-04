ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.29
usd:
327.67
bux:
109556.84
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Medián-felmérés – Hann Endre: az utóbbi időben Magyar Pétert tartották alkalmasabbnak, most Orbán Viktor tűnik erősebbnek

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Orbán Viktor és Magyar Péter miniszterelnöki alkalmasságáról készített közvéleménykutatást a Medián. Ennek kapcsán kereste az InfoRádió Hann Endrét, a Medián ügyvezető igazgatóját.

Orbán Viktort és Magyar Pétert a megkérdezettek 48-48 százaléka tartja alkalmasnak az ország vezetésére – mondta az InfoRádióban Hann Endre, a friss közvélemény-kutatást kiadott Medián ügyvezető igazgatója.

„Az utóbbi hónapokban több Medián-felmérés szerint is valamelyest már Magyar Pétert tartották többen alkalmasnak miniszterelnök-jelölti pozícióra. Most újra Orbán Viktor tűnik erősebbnek, de ez csak egy kis különbség, mert mind a kettőt 48-48 százalék tartja alkalmasnak, de mivel ezt skálán kérdeztük, ahol meg lehetett különböztetni azokat, akik azt mondták hogy teljesen alkalmasnak látják és azokat, akik csak inkább alkalmasnak; a kettő együtt adja ki a 48 százalékot, de

Orbán Viktort többen tartják teljesen alkalmasnak, Magyar Pétert pedig valamivel többen inkább alkalmasnak.

Ez úgymond közepes megítélés” – ecsetelte Hann Endre.

A Medián felmérése szerint a teljes népesség 30 százalékának nagyon, 48 százalékának inkább fontos, hogy a választáson kik az egyéni képviselőjelöltek – tette hozzá Hann Endre.

„Érdekes, hogy ennek a válasznak az eloszlása nagyon hasonló mintázatot mutat, mint a pártpreferencia demográfiai eloszlása: a fiatalok, akik jóval nagyobb arányban Tisza-szavazók, egy kicsit kevésbé tartják ezt fontosnak. Az idősebbek számára viszont ez is egy nagyon fontos dolog.”

Szerinte viszont talán ennél is érdekesebb, hogy mennyien tartják elképzelhetőnek, hogy adott esetben ne a választott pártjuknak az egyéni jelöltjére szavazzanak.

„Ha van egy rokonszenvesebb jelölt – viszonylag kevés ember számára kínálkozik ilyen lehetőség –, arra az esetre 28 százalék mondta mindössze, hogy ez elképzelhető. A több mint kétharmados többség azt mondja, hogy kizárt, hogy más-más pártra, illetve pártjelöltre szavazzon. De ezt azért majd meglátjuk, ezek ma még inkább elméleti kérdések, hiszen a közönség még csak most ismerhette meg a Tisza-jelölteket, a Fidesz jelöltjei pedig még nagyrészt ismeretlenek” – mutatott rá.

Összességében azonban ciklusokon átívelő tapasztalatnak nevezte, hogy nagyon nagy az egybeesés a pártválasztás és az egyéni jelölt választása között.

A Medián adatai alapján egyébként jelenleg többen vannak azok, akik arra számítanak, hogy a Fidesz nyeri meg a 2026-os választásokat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Medián-felmérés – Hann Endre: az utóbbi időben Magyar Pétert tartották alkalmasabbnak, most Orbán Viktor tűnik erősebbnek

orbán viktor

medián

magyar péter

hann endre

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jöhet a kamatcsökkentés, emelkednek a tőzsdék

Jöhet a kamatcsökkentés, emelkednek a tőzsdék

Gyengén kezdtek ugyan az amerikai tőzsdék tegnap, de a kereskedési idő végére mindhárom vezető index pluszba fordult. A legfrissebb munkaerőpiaci adatok tovább erősítették a Fed további kamatcsökkentéseivel kapcsolatos várakozásokat, miután a várttól jócskán elmaradtak az ADP számai, ami a munkaerőpiac gyengülésére utal. A piacok jelenleg 89 százalékra taksálják a decemberi kamatvágás esélyét, ami messze meghaladja a pár héttel ezelőtti becsléseket. Az amerikai kamatcsökkentési várakozások adtak egy lökést a hangulatnak, bár Ázsiában így sem volt teljesen egyértelmű a kép, többnyire azért emelkedtek a vezető részvényindexek, míg Európában ugyancsak emelkednek a tőzsdék.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indul a karácsonyi csomagkáosz: kiderült, meddig rendelheted meg az ajándékot, hogy mindenképpen megérkezzen

Indul a karácsonyi csomagkáosz: kiderült, meddig rendelheted meg az ajándékot, hogy mindenképpen megérkezzen

A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

BBC editors explain what is at stake as Russian President Vladimir Putin starts a two-day visit to India.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 12:12
Megnőtt a választási kedv, előnyben a Tisza egy részletes kutatás szerint
2025. december 4. 11:58
Kiírják a közbeszerzést, másfél év vágányzár jön – Úgy tűnik, minden tiszta a szentendrei HÉV felújítása kérdésében
×
×
×
×