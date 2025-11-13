Megduplázza a bankok extraprofitadóját a kormány – a nap hírei

Megduplázza a bankok extraprofitadóját a kormány, ebből a pénzből a kis- és közepes vállalkozásokat tudják támogatni – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón arra hívta fel a figyelmet, hogy a bankszektor nyeresége az elmúlt években több mint kétszeresére nőtt.

Nem emelkedhetnek a fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjak 2026-ban a szerda esti kormányrendelet értelmében. A rendszerhasználati díjat a fogyasztók nem az áramért, hanem az elektromos hálózat használatáért fizetik, ez a díj fedezi azokat a költségeket, amelyek az áram eljuttatásához szükségesek.

Szombaton változnak az Otthon Start feltételei. Az első lakásszerzőket célzó, legfeljebb évi 3 százalékos kamatozású támogatott hitelnél az igénylő testvére is szerepelhet adóstársként. A testvérnek nem kell első lakásszerzőnek minősülnie, és tb-jogviszonnyal sem kell rendelkeznie. Emellett öröklés után is lehet résztulajdont vásárolni Otthon Start hitelből. A hitel új szabályozása lehetővé teszi az egyidejű igénybevételt a csok plusz-szal.

Június 30-áig hosszabbította meg a lakossági kamatstopot a kormány – erősítette meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ez kiterjed a diákhitel kamattámogatásának a meghosszabbítására is. Gulyás Gergely megerősítette azt is, hogy februárban érkezik a 14. havi nyugdíj első negyede, a teljes 13. havi nyugdíjjal együtt.

Döntött a kormány arról, hogy kétszeresére emelik a nevelőszülők juttatását január elsejétől – erősítette meg a Miniszerelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta: az egynél több gyerek után járó kiegészítő díj helyett minden egyes gyerek után alapdíjat, a minimálbér 60 százalékát kapják majd a nevelőszülők. Emelik a speciális igényű gyerekek utáni pótlékot is, ez 15 százalék lesz a korábbi 7 százalék helyett. Megerősítik a gyermekvédelmi rendszer egészét is, mintegy 200 új gyámügyi álláshelyet létrehozva, 1,8 milliárd forintból, emelik továbbá a gyermekvédelmi gyámok létszámát és a gyámi pótlékot is.

Erősítik az óvodákban a keresztény kultúrán alapuló értékrendet – erről írt a területért felelős miniszterelnöki biztos a Facebook-oldalán. A PDSZ elfogadhatatlannak nevezte a keresztény kultúrára hivatkozó ideológiai beavatkozást az óvodai nevelésbe.

A kormány 100 milliárd forinttal emeli a Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogram keretét – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kibővített beruházási hitel és lízing keretet egyaránt igénybe vehetik a már eddig is részben külpiacra termelő/értékesítő vállalkozások, valamint a jövőben újonnan exportpiacra lépő kkv-k.

Uniós jogot sértett Magyarország, amikor a koronavírus járvány idején szigorította az építőanyagok kivitelét – döntött az uniós bíróság. A bíróság kimondta, hogy a magyar kormány megsértette az Uniónak a közös kereskedelempolitika területén fennálló kizárólagos hatáskörét.

Már jövőre eltörli a 150 eurós vámmentességi küszöböt az Európai Unió az uniós pénzügyminiszterek döntése értelmében. Az Európai Tanács szerint ez szükséges ahhoz, hogy megszűnjön a harmadik országbeli webáruházak versenyelőnye.

Az amerikai külügyminiszter szerint Magyarország egyéves mentességet kapott az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alól, a magyar kormány ugyanakkor kitart amellett, hogy időkorlát nélküli mentességről van szó.

A Kreml szerint Kijev hivatalossá tette, hogy nem akarja folytatni a béketárgyalásokat – jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov az ukrán külügyminiszter-helyettesnek a Times című brit lapban megjelent nyilatkozatára reagált. Ebben a diplomata egyebek között azt hangoztatta, hogy az orosz-ukrán tárgyalásokon ebben az évben nem történt jelentős előrelépés.

Az észak-európai és balti országok 500 millió dollárral járulnak hozzá Ukrajna amerikai fegyvervásárlásához. A finn védelmi miniszter a bejelentés után úgy fogalmazott: elengedhetetlen, hogy Ukrajna gyorsan megkapja a létfontosságú védelmi felszereléseket.

Szankciókat vezetett be az ukrán elnök Timur Mindics üzletember és Olekszandr Cukerman pénzügyi szakértő ellen. Timur Mindicset, aki házkutatás előtt Izraelbe szökött, azzal vádolják, hogy kiterjedt korrupciós rendszert szervezett, amelynek segítségével százmillió dollárt sikkasztottak el az ukrán energiaágazatból. Az ügy miatt minden állami vállalatot ellenőriznek Ukrajnában.

A lengyel államügyészség kezdeményezte Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter 3 hónapos, előzetes letartóztatását. Ziobrót 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, köztük hivatali visszaéléssel és bűnözői csoport szervezésével. A képviselő tagadja a vádakat, azokat politikai bosszúnak tartja.

Az Európai Parlament indítványozza, hogy a biztonságos és legális abortuszhoz való jog kerüljön be az Európai Unió Alapjogi Chartájába. A brüsszeli plenáris ülésen a képviselők javasolták azt is, hogy a bizottság tegye a nemi alapú erőszakot súlyos, határokon átnyúló bűncselekménnyé.

Újraindulhat az amerikai kormányzat működése, miután a kongresszus is elfogadta az átmeneti költségvetést. Az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállása 43 napig tartott.

Ed Harris amerikai színész mellett egy magyar rendezőnek, Gazdag Gyulának ítélték az idén szeptemberben, 89 éves korában meghalt Robert Redford emlékére alapított díjat. A Robert Redford Luminary Awardot a színész-rendező által alapított Sundance Filmfesztivál jótékonysági rendezvényén adják át.