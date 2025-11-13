ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. november 13-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Kormányinfó – Érkeznek a friss bejelentések

Infostart

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő érkezik a hétközi kormányülés legfontosabb döntéseivel, ezt követően újságírói kérdésekre is válaszolnak. Tartson velünk percről percre!

2025.11.13. 10:36

168 órás ultimátumot kapott a kormány a fővárostól, Karácsony Gergely bejelentette, hogy csődben van a főváros, nem tudnak béreket kifizetni, segítenek-e a fővárosnak?

Gulyás Gergely: egy szakszervezeti vezető írt nekem egy levelet, amit nem teljesen értek. Az adott szakszervezethez tartozó dolgozók nem is az államhoz tartoznak, hanem a fővároshoz. Nekem semmi dolgom azzal, hogy a főváros a dolgozóival hogyan tárgyal. Ha a főváros csődben van, azt tegye egyértelművé. Ha nem tudnak jogszabály szerint működni, kérjenek segítséget a kormánytól!

2025.11.13. 10:33

Washington - A pénzügyi védőpajzs körül egyre több a kétely, kellhet 10-20 milliárd dollár a stabilitáshoz, vagy nem is kell a pénz? A 2026-os választások előtt számítanak erre a pénzre az EU-s források helyett?

Gulyás Gergely: a nyilatkozatok nem mondanak egymásnak ellent. A helyzet az, hogy Magyarország finanszírozás szempontjából stabil, nem várjuk, hogy ez megváltozzon, ha változik, az amerikai kormány áll rendelkezésre, ha bármilyen más forrást kellene kipótolni. Átmenetileg előállhat olyan helyzet, hogy brüsszeli forrásokat pótolni kell. Ha a választásokon túl leszünk, a magyar kormány szavazatára is szükség lesz az EU-költségvetés elfogadásához.

2025.11.13. 10:32

Kérdések...

...válaszok.

2025.11.13. 10:28

Beruházások

Vitályos Eszter kormányszóvivő felsorolta az aktuálisan befejezett beruházásokat. (Vecsés, Kalocsa, Podmaniczky utcai eü-beruházás, Edelény, Bag, Szirma-Miskolc útfelújítás, Debrecen, Biatorbágy, Hajdúszoboszló, Tiszabercel, Bácsalmás, Kiskunfélegyháza sportparkja, Makád faluháza, Kiskunhalas sportközpontja.)

2025.11.13. 10:27

Gyermekvédelem - ételpénz

Gulyás Gergely: 4000 forint lesz a napi fejpénz étkezésre, sport- és ruházkodási pénz terén is rendet teszünk, előbbi új tétel, évente 50 ezer forint.

2025.11.13. 10:26

Gyermekvédelem - csecsemőotthon

Gulyás Gergely: azonnal egy 88 fős csecsemőotthont építünk, egy ingatlan átalakításával.

2025.11.13. 10:25

Gyermekvédelem - további emelések

Gulyás Gergely: új gyámügyi álláshelyeket hozunk létre, ingyenes lesz a jogosítványszerzés, emeljük a gyermekvédelmi pótlékot, lesz tisztálkodási alap, a gyámok száma is emelkedik, iskolaőröket alkalmazunk - 700 új fő. A gyermekek és az intézményekben dolgozók biztonsága fontos. 4 milliárd forintot fordítunk minderre.

2025.11.13. 10:23

Gyermekvédelem - nevelőszülői díj duplázása

Gulyás Gergely: idén utoljára tárgyalt a kormány a gyermekvédelmi források helyes elköltéséről. A nevelőszülői ellátás összegét kétszeresére emeljük, minél többen kerülhessenek nevelőszülőkhöz! 23 ezer fiatal van, akik nevelésben élnek, kétharmaduk nevelőszülőknél, egyharmaduk intézményben, az egyharmadot kell tovább csökkenteni. A nevelőszülői jogviszony továbbra is teljes foglalkoztatotti jogviszonynak számít. A minimálbér 60 százaléka jár. Minden egyes nevelt gyermek után jár a pénz.

2025.11.13. 10:20

Bankadóemelés

Gulyás Gergely: a bankadót a kormány megduplázza, ez a gazdaság egészének az érdeke, a bankprofit 2-2,5-szörösére emelkedett az elmúlt években. Kell ez az áldozat a bankok részéről. Természetesen annak örülnénk, ha semmilyen ilyen adóra nem lenne szükség.

2025.11.13. 10:19

Vállalkozói adócsökkentés

Gulyás Gergely: jövő hét elején a kormány és az MKIK megállapodást fog kötni, ennek része egy fix 3 százalékos hitel is, 387 milliárd forintnyi hitel igényléséről már szó is van, a tárgyalások utolsó napjaiban vagyunk. A kis- és közepes vállalkozások támogatásáról a háború folytatódása esetén sem mondunk le.

2025.11.13. 10:17

Kamatstop

Gulyás Gergely: 273 ezer szerződést érint a kamatstop, és a Diákhitel-szerződéseket is érinti.

2025.11.13. 10:16

14. havi nyugdíj

Gulyás Gergely: a kormány döntött, a korábbi bevált gyakorlat marad, februárban a 14. havi nyugdíj első negyedét folyosítjuk, februárban tehát 225 százaléknyi nyugdíj jön, mivel jön a 13. havi is. Teljesítjük a vállalást, hogy megőrizzük a nyugdíjak reálértékét.

2025.11.13. 10:15

Washington - védőpajzs

Gulyás Gergely: védőpajzs-megállapodás született, de a jelen magyar pénzügyi helyzet a legcsekélyebb mértékben sem indokolja az élesítést. A munka a két ország között pedig összességében csak most kezdődik. Magyarország tartani tudja a pozícióit energiafronton.

2025.11.13. 10:13

Washington - befektetések

Gulyás Gergely: rekord mértékű lesz az amerikai befektetések volumene. A biztonságpolitikai együttműködés is szilárd marad, mindannyiunk érdeke, hogy a NATO-ban az USA kiemelt szerepet játsszon.

2025.11.13. 10:12

Washington - Ukrajna

Gulyás Gergely: Donald Trump amerikai elnök elkötelezett az ukrajnai béke mellett, Budapest hozzájárulhat erején felül és béketárgyalási helyszínnel is a háború lezárásához.

2025.11.13. 10:11

Washington - eredmények

Gulyás Gergely: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, a legolcsóbbak Európában a háztartási energiaárak, mentesültünk az orosz szanckiók alól. Ha ez nem így történt volna, november 21-től Magyarországon az energiahordozók ára 2-3-szorosára növekedett volna, a paksi beruházást is érintette volna a szankciós csomag.

2025.11.13. 10:10

Washington - elvek

Gulyás Gergely: Orbán Viktor a kormányülésen beszámolt a washingtoni látogatásról, a rendszerváltozás óta nem voltak ilyen jók a kapcsolatok, ez köszönhető az érintett vezetők baráti viszonyának, de az értékközösségnek is, mindkét ország elkötelezett a szuverenitás, a kereszténységvédelem, a migrációs politika, a családpolitika mellett és a gender ellen.

2025.11.13. 10:09

Kezdünk!

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő bejelentéseket tesznek a hétközi kormányülésen született döntésekről.

Várható témák:

  • Orbán Viktor, kormánytagok és vállalati vezetők washingtoni látogatásának eredményei
  • nyugdíjügyek
  • ukrajnai háború
  • szegénység
  • gyermekvédelem
  • gazdasági kapcsolatok és helyzet
  • uniós ügyek, költségvetés, vitás kérdések
  • 2026-os választások, belpolitikai helyzet.

Tartson velünk percről percre!

kormányinfó

gulyás gergely

vitályos eszter

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő érkezik a hétközi kormányülés legfontosabb döntéseivel, ezt követően újságírói kérdésekre is válaszolnak. Tartson velünk percről percre!
