ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.53
usd:
330.35
bux:
108213.63
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter az isztambuli egyezmény tervezett felmondásáról tartott varsói sajtóértekezleten 2020. július 25-én. A minisztérium szorgalmazza az Európa Tanács isztambuli egyezményének Lengyelország részérõl történõ felmondását, mert álláspontja szerint az a nõk védelmének ürügyén keresztényellenes, emellett a lengyel alkotmánynak ellentmondó elõírásokat tartalmaz.
Nyitókép: MTI/PAP/Rafal Guz

Kiderült, lehet-e magyar ügyészségi közvetítés Zbigniew Ziobro ügyében

Infostart / MTI

Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter három hónapos előzetes letartóztatását kezdeményezte az ügyészség a bíróságnál - közölte csütörtöki sajtóértekezletén Przemyslaw Nowak államügyészségi szóvivő.

Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztését a lengyel parlamenti alsóház múlt pénteken szavazta meg, és rábólintott a politikus esetleges előzetes letartóztatására is. Az ügyészség aznap el is rendelte Ziobro elfogatását, ennek végrehajtásával a lengyel belbiztonsági ügynökséget (ABW) bízták meg. Az ABW megállapításai szerint Ziobro "jelenleg Magyarországon tartózkodik, ezért nem sikerült letartóztatni" - közölte Nowak.

A letartóztatás szükségességét azzal indokolta meg, hogy Ziobro bujkálhat, és megnehezítheti az ellene folytatott eljárást.

Annak kapcsán, hogy az ellenzéki képviselő rákbetegséggel küzd, a szóvivő elmondta: amennyiben Ziobrót letartóztatják, szakorvosi vizsgálatra kerül sor, és egészségügyi akadályok megerősítése esetén elállnak a vizsgálati fogságtól.

A szóvivő arra is reagált, hogy Ziobro ügyvédje védencének külföldi kihallgatását kezdeményezte, például a magyarországi lengyel konzul közvetítésével. Nowak szerint ez adott esetben lehetetlen, mert az ügy „bonyolult és sokszálú”.

Kizárta a magyar ügyészség esetleges közvetítését is a nemzetközi jogsegély keretében.

„Akkor a gyanút magyar nyelvre kellene lefordíttatnunk, a magyar fordítást pedig a tolmács segítségével lengyelül olvasnák fel a gyanúsítottnak, miközben a magyar ügyész nem ismeri a mi eljárásunkat és az ügyet sem” – magyarázta a szóvivő.

Zbigniew Ziobrót hivatali visszaéléssel és kötelességmulasztással, összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, amelyekért akár 25 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Az ügyészség szerint az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette kormány idején igazságügyi miniszterként a tárca munkatársaiból is álló „szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított”.

Ziobro és a PiS politikusai „abszurdnak” nevezték a gyanút. Zbigniew Bogucki, a lengyel államfői hivatal főnöke múlt pénteken úgy ítélte meg: a volt igazságügyi miniszter „nem számíthat igazságos perre Lengyelországban”, mert a lengyel igazságügy helyzete a jelenlegi kormány idején „beteges”.

Kezdőlap    Külföld    Kiderült, lehet-e magyar ügyészségi közvetítés Zbigniew Ziobro ügyében

lengyelország

előzetes letartóztatás

zbigniew ziobro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Faragó Tamás az új olimpiai lebonyolításról: a nézők nyernek, eltűnnek az érdektelen meccsek

Faragó Tamás az új olimpiai lebonyolításról: a nézők nyernek, eltűnnek az érdektelen meccsek

A 2028-as Los Angeles-i játékokon a megszokottól teljesen eltérő lesz a vízilabdatorna lebonyolítása. Rövidebb ideig tart, kevesebb meccset rendeznek, és két hatos helyett három négyes csoportba sorsolják a válogatottakat. Faragó Tamás az InfoRádióban azt mondta, ezzel a változtatással az első pillanattól az utolsóig éles lesz a küzdelem, az összes meccset a lehető legmagasabb hőfokon kell lejátszaniuk a csapatoknak. A Nemzet Sportolója értékelte az FTC és a Vasas eddigi őszi BL-szereplését is.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Heteken belül új kereskedelmi megállapodást köthet Trumppal az EU

Heteken belül új kereskedelmi megállapodást köthet Trumppal az EU

Brüsszel új ajánlattal próbál lendületet adni a nyári EU–USA kereskedelmi alku végrehajtásának: az Unió alacsonyabb amerikai vámokat és átfogó szabályozási párbeszédet szeretne. A terv célja, hogy kezelje a 50 százalékos amerikai acél- és alumíniumvámok okozta feszültséget, és kvótarendszerrel, valamint gazdasági biztonsági, illetve egy energiavásárlási együttműködéssel stabilizálja a transzatlanti kereskedelmet – számolt be a Bloomberg. A tárgyalások kimenetele a magyar gazdaságra is kihathat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos fordulat állhat be a jövő heti időjárásban: ezért lesz szükség rá

Fontos fordulat állhat be a jövő heti időjárásban: ezért lesz szükség rá

A következő hét elején több hullámban érkező eső javíthat a helyzeten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Calls to release all Epstein files grow as White House says messages about Trump 'prove nothing'

Calls to release all Epstein files grow as White House says messages about Trump 'prove nothing'

Jeffrey Epstein said in 2018 he could "take down" Donald Trump, in an exchange released along with thousands of other files.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 19:57
Moszkva szerint ennyi volt, Kijev nem hajlandó folytatni a tárgyalásokat
2025. november 13. 19:32
Csak jövőre folytatódik a volt francia elnök pere
×
×
×
×