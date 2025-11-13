Peszkov Szerhij Kiszlicja ukrán külügyminiszter-helyettesnek a The Times című brit lap által szerdán közöl nyilatkozatára reagált, amelyben a diplomata egyebek között azt hangoztatta, hogy az orosz-ukrán tárgyalásokon ebben az évben nem történt "jelentős előrelépés", és hogy szerinte az orosz féllel az isztambuli tárgyalásokon lehetetlen volt "kreatív vitákat" folytatni. Az újság megállapította, hogy Kijev "eltávolodott" a Moszkvával folytatott kapcsolatoktól a rendezés kérdésében.

"A nyilatkozat formalizálja a de facto helyzetet, amelyben az ukrán fél nem kívánta folytatni a kapcsolatokat, a tárgyalásokat. Ez szomorú" - mondta Peszkov.

A Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy Ukrajnának előbb-utóbb vissza kell majd térnie a tárgyalásokhoz, de már egy sokkal rosszabb helyzetben.

"A kijevi rezsim pozíciója napról napra romlik" - hangoztatta.

"Mivel nincs lehetőség a tárgyalások folytatására, természetesen folytatni fogjuk a különleges hadműveletet" - tette hozzá.

Közölte, hogy a Kreml nem ért egyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter azon kijelentésével, miszerint Moszkva nem akar békét. Leszögezte, hogy Oroszország "nyitott az ukrajnai probléma politikai-diplomáciai eszközökkel történő rendezésére", ugyanakkor fontos számára, hogy biztosítsa érdekeit és "szavatolja biztonságát a jövő nemzedékek számára".

Közölte, hogy Oroszország "megfelelő módon fog cselekedni", ha az Egyesült Államok elutasítja a nukleáris kísérletekre vonatkozó tilalmat.