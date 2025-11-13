ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.21
usd:
329.99
bux:
108213.63
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivõ Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Moszkva szerint ennyi volt, Kijev nem hajlandó folytatni a tárgyalásokat

Infostart / MTI

Az ukrán külügyminisztériumi nyilatkozat az Oroszországgal folytatott tárgyalások leállításáról hivatalossá tette, hogy Kijev nem hajlandó a kapcsolatok folytatására – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak.

Peszkov Szerhij Kiszlicja ukrán külügyminiszter-helyettesnek a The Times című brit lap által szerdán közöl nyilatkozatára reagált, amelyben a diplomata egyebek között azt hangoztatta, hogy az orosz-ukrán tárgyalásokon ebben az évben nem történt "jelentős előrelépés", és hogy szerinte az orosz féllel az isztambuli tárgyalásokon lehetetlen volt "kreatív vitákat" folytatni. Az újság megállapította, hogy Kijev "eltávolodott" a Moszkvával folytatott kapcsolatoktól a rendezés kérdésében.

"A nyilatkozat formalizálja a de facto helyzetet, amelyben az ukrán fél nem kívánta folytatni a kapcsolatokat, a tárgyalásokat. Ez szomorú" - mondta Peszkov.

A Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy Ukrajnának előbb-utóbb vissza kell majd térnie a tárgyalásokhoz, de már egy sokkal rosszabb helyzetben.

"A kijevi rezsim pozíciója napról napra romlik" - hangoztatta.

"Mivel nincs lehetőség a tárgyalások folytatására, természetesen folytatni fogjuk a különleges hadműveletet" - tette hozzá.

Közölte, hogy a Kreml nem ért egyet Marco Rubio amerikai külügyminiszter azon kijelentésével, miszerint Moszkva nem akar békét. Leszögezte, hogy Oroszország "nyitott az ukrajnai probléma politikai-diplomáciai eszközökkel történő rendezésére", ugyanakkor fontos számára, hogy biztosítsa érdekeit és "szavatolja biztonságát a jövő nemzedékek számára".

Közölte, hogy Oroszország "megfelelő módon fog cselekedni", ha az Egyesült Államok elutasítja a nukleáris kísérletekre vonatkozó tilalmat.

Kezdőlap    Külföld    Moszkva szerint ennyi volt, Kijev nem hajlandó folytatni a tárgyalásokat

oroszország

ukrajna

tárgyalás

dmitrij peszkov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan történhet a forinttal, amire a 2008-as válság óta nem volt példa

Olyan történhet a forinttal, amire a 2008-as válság óta nem volt példa

A tegnap esti záróárfolyam környékén kezdte a napot forint, majd délelőtt az euróval és a dollárral szemben is erősödni tudott. Az árfolyam elmozdulása a dollárral szemben jelentősebb, ezzel pedig egy 17 éves trendvonalhoz ért a jegyzés. hasonló helyzetben korábban már háromszor is járt a magyar fizetőeszköz, akkor mindannyiszor felpattanás következett, kérdés, hogy most merre mozdul az árfolyam erről a kritikus szintről. Este a dollár euróhoz képesti gyengülése újabb mozgásokat hozott a forintárfolyamban is. A befektetők hangulatát a mai nap főként a véget érő amerikai kormányzati leállás, valamint a magyar kormány új bejelentései befolyásolták.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos vádak a United-alkalmazott ellen: semmit nem tesz a klub, hogy tisztázza magát?

Súlyos vádak a United-alkalmazott ellen: semmit nem tesz a klub, hogy tisztázza magát?

A Manchester United ellen jogi eljárás indult, miután egy egykori alkalmazottját, Billy Wattsot gyermekkori szexuális visszaélésekkel vádolták meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Calls to release all Epstein files grow as White House says messages about Trump 'prove nothing'

Calls to release all Epstein files grow as White House says messages about Trump 'prove nothing'

Jeffrey Epstein said in 2018 he could "take down" Donald Trump, in an exchange released along with thousands of other files.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 19:32
Csak jövőre folytatódik a volt francia elnök pere
2025. november 13. 16:21
Eldőlt a német sorkatonaság jövője
×
×
×
×