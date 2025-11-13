ARÉNA - PODCASTOK
Large shells, used for naval battles - Selective focus
Nyitókép: michaklootwijk/Getty Images

Hatalmas összegű támogatást kaphat Ukrajna

Infostart / MTI

Az észak-európai és balti országok csütörtökön bejelentették, hogy 500 millió dollárral járulnak hozzá ahhoz a programhoz, amelynek célja amerikai fegyverek vásárlása Ukrajna számára.

Ezt az összeget katonai felszerelések és lőszerek vásárlására fordítják az Egyesült Államok által irányított alap keretében, amely lehetővé teszi az európai országok számára, hogy pénzügyileg támogassák amerikai fegyverek Ukrajnába szállítását. A közös közlemény aláírói Dánia, Észtország, Finnország, Izland, Lettország, Litvánia, Norvégia és Svédország.

Az Ukrajna legfontosabb fegyverszükségletét kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezést (PURL), júliusban indította el Donald Trump amerikai elnök és a NATO főtitkára, Mark Rutte.

"Ez a közös elkötelezettség a PURL-kezdeményezéshez való hozzájárulás iránt még jobban megerősíti a skandináv és balti országok elkötelezettségét Ukrajna támogatásában" - mondta Antti Hakkanen finn védelmi miniszter. Hozzátette: "elengedhetetlen, hogy Ukrajna gyorsan megkapja a léttontosságú védelmi felszereléseket".

"Oroszország agresszív háborúja hosszú távú fenyegetést jelent az európai biztonságra, a transzatlanti közösségre és a szabályokon alapuló nemzetközi rendre". - áll a közös nyilatkozatban.

ukrajna

támogatás

fegyvervásárlás

