Új szabályok lépnek életbe a lakásvásárlásoknál

A kormány az Otthon Start program elindítását követően szerzett tapasztalatok, továbbá a méltányolható társadalmi igények mentén több ponton is kibővíti a hitelprogramot – olvasható a Magyar Közlönyben.

A változás lényege, hogy a csok plusz hitelprogram kritériumai pontosításra és kiszélesítésre kerülnek, így például az „első közös lakásszerzők” definíciója frissül, és kibővül a testvérek szerepének elismerése a jogosultságban az Otthon Start esetében.

Az Otthon Start program hitel új szabályozása lehetővé teszi az egyidejű igénybevételt a csok plusz konstrukcióval, valamint pontosítja a tulajdonszerzés feltételeit, ideértve az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó sajátos eseteket is.

A miniszterelnök által jegyzett kormányrendelet 2025. november 15-től hatályos.

A csok plusz és Otthon Start hitelek összehangolása könnyebbé teszi a kedvező hitelfelvételt az érintetteknek. Az új szabályok várhatóan növelik a lakáspiaci aktivitást, csökkentik a hitelfelvétel adminisztratív akadályait, továbbá javítják az önkormányzati bérlakások tulajdonjogának átruházását.