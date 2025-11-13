ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök Szilvia
Home sales brokers and real estate investors are exchanging with investors being filing cash at the agents hand.
Nyitókép: Wutwhan foto/Getty Images

Új szabályok lépnek életbe a lakásvásárlásoknál

Infostart

A Magyar Közlöny szerda esti számában jelentős jogszabály-módosítás jelent meg az állami otthonteremtési támogatások (csok plusz, Otthon Start program) kibővítéséről.

A kormány az Otthon Start program elindítását követően szerzett tapasztalatok, továbbá a méltányolható társadalmi igények mentén több ponton is kibővíti a hitelprogramot – olvasható a Magyar Közlönyben.

A változás lényege, hogy a csok plusz hitelprogram kritériumai pontosításra és kiszélesítésre kerülnek, így például az „első közös lakásszerzők” definíciója frissül, és kibővül a testvérek szerepének elismerése a jogosultságban az Otthon Start esetében.

Az Otthon Start program hitel új szabályozása lehetővé teszi az egyidejű igénybevételt a csok plusz konstrukcióval, valamint pontosítja a tulajdonszerzés feltételeit, ideértve az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó sajátos eseteket is.

A miniszterelnök által jegyzett kormányrendelet 2025. november 15-től hatályos.

A csok plusz és Otthon Start hitelek összehangolása könnyebbé teszi a kedvező hitelfelvételt az érintetteknek. Az új szabályok várhatóan növelik a lakáspiaci aktivitást, csökkentik a hitelfelvétel adminisztratív akadályait, továbbá javítják az önkormányzati bérlakások tulajdonjogának átruházását.

Belföld    Új szabályok lépnek életbe a lakásvásárlásoknál

US House votes to end longest government shutdown in history

US House votes to end longest government shutdown in history

The bill, which passed with six Democrats joining the Republicans, funds the government through January.

