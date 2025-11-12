ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésén 2025. október 16-án, csütörtökön.
Nyitókép: Hír TV/YouTube

Orbán Viktor: pontos elszámolás, hosszú barátság

Infostart

A kiegészítő nyugdíjemelés szerdától érkezik: átlagosan 51 ezer forint minden nyugdíjasnak – közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta: „pontos elszámolás, hosszú barátság”; 2010 után abban állapodtunk meg az idős honfitársainkkal, hogy a nyugdíjak értékét a kormányzásunk alatt mindig megőrizzük, s ehhez tizenöt évvel később, 2025-ben is tartjuk magunkat.

Megerősítette, hogy a kiegészítő nyugdíjemelésnél nem állnak meg: „gőzerővel” dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit jövőre meg is fognak csinálni, „fokozatosan, de biztosan”.

„A mi kormányzásunk erről szól. Nem árulunk zsákbamacskát. Amit vállalunk, ahhoz tartjuk is magunkat. Biztos gyarapodás, kiszámítható nyugdíjas évek. Nem kis dolog ebben a változó és veszélyes világban. Tisztelet az időseknek!” – fogalmazott a miniszterelnök.

orbán viktor

14. havi nyugdíj

kiegészítő nyugdíjemelés

