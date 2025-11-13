Orbán Viktor: így jön a 14. havi nyugdíj első részlete

Orbán Viktor a közösségi oldalán adott tájékoztatást.

Mint írja: „a kormány a szerdai ülésén úgy döntött, hogy bevezeti a 14. havi nyugdíjat”.

„Emlékeznek rá, a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól. Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat” – írja a miniszterelnök.

Jövő februárban a rendes nyugdíj mellé minden nyugdíjas megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét. „Egy évvel később a következőt, és így tovább. Amit vállaltunk, azt betartjuk.”