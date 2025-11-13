ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.18
usd:
330.64
bux:
108294.95
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2025. október 15.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a mandiner.hu hírportálnak a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én.Fõosztály/Fischer Zoltán
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: így jön a 14. havi nyugdíj első részlete

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Döntött a kormány: bevezetjük a 14. havi nyugdíjat – közölte a miniszterelnök, aki a részletekről is tájékoztatást adott.

Orbán Viktor a közösségi oldalán adott tájékoztatást.

Mint írja: „a kormány a szerdai ülésén úgy döntött, hogy bevezeti a 14. havi nyugdíjat”.

„Emlékeznek rá, a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól. Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat” – írja a miniszterelnök.

Jövő februárban a rendes nyugdíj mellé minden nyugdíjas megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét. „Egy évvel később a következőt, és így tovább. Amit vállaltunk, azt betartjuk.”

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: így jön a 14. havi nyugdíj első részlete

orbán viktor

nyugdíj

14. havi nyugdíj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

Bejelentésre készül a kormány

Csütörtökön 10 órára hirdették meg a szerdai kormányülésen hozott döntések ismertetését is célul kitűző Kormányinfót.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Későbbre tolja a kormány a rezsivédelem egyik kulcselemének felülvizsgálatát

Későbbre tolja a kormány a rezsivédelem egyik kulcselemének felülvizsgálatát

A kormány azt tervezi, hogy 2027 elejéig még biztosan fenntartja a rezsivédelmi készletezési szolgáltatást - derül ki a társadalmi egyeztetésre feltöltött tervezetből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most jött ki az új Magyar Közlöny: fontos dolgot közöl benne a kormány az energiaárakról, mindenkit érint

Most jött ki az új Magyar Közlöny: fontos dolgot közöl benne a kormány az energiaárakról, mindenkit érint

Az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkoznak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
I can't take any more of this, Andrew told Epstein, released emails show

I can't take any more of this, Andrew told Epstein, released emails show

The former prince's reaction when he heard about a newspaper inquiry was among more than 20,000 pages of documents from Epstein's estate, including some mentioning Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 08:36
KSH: szeptemberben az ipari termelés bővült
2025. november 13. 08:30
Halálos baleset Törökszentmiklósnál
×
×
×
×