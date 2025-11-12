Most kell figyelniük a nyugdíjasoknak, megszólalt Farkas András is

Mivel a tényleges infláció magasabb volt a kormány által előzetesen kalkuláltnál, ami alapján 2025-re az új nyugdíj mértékét is megállapították, a törvény alapján kompenzáció jár a nyugdíjasoknak, ez a pénz érkezik szerdától a napokban az idősekhez.

Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru News alapítója az InfoRádióban egyértelműsítette: a kiegészítő, januárig visszamenőleges nyugdíjemelést az indukálta, hogy az idén januári 3,2 százalékos emelés elmaradt a pénzromlás ütemétől, ami nyugdíjasszempontból 4,8 százalékos volt. A kettő különbségét, 1,6 százalékot kell most a nyugdíjasoknak megkapni a szerdai nappal kezdődően, pótlólagos nyugdíjemelés címén.

Hogy mennyit jelent ez egy átlagnyugdíjat (körülbelül 246 ezer forint) kapó érintettnek, arról elmondta, egy hónapra vetítve közel 4 ezer forint.

„Először is minden nyugdíjas kap majd egy egyösszegű juttatást, ez 11 hónapra vonatkozó kiegészítés ugyanis a január és október közötti 10 naptári hónapra, valamint a 2025 februárban kifizetett 13. havi nyugdíjra is vonatkozik. Ez tehát összesen körülbelül 44 ezer forint" – mutatott rá.

Közben maga a novemberi és a decemberi nyugdíj már a 4 ezer forint körüli értékkel emelt összegben érkezik, tehát ha azt szeretnénk kiszámolni, hogy összességében a pótlólagos nyugdíjemelés mennyit jelent egy átlagnyugdíjas számára, akkor 13-mal kell beszorozni a havi emelés mértékét, így ez körülbelül egész évre, tehát a 13 folyósított hónapra vetítve

51-52 ezer forint

plusz pénzt jelent a nyugdíjasoknak.

A kiegészítéssel tehát teljesül a 4,8 százalékos inflációs adat ellensúlyozása, így a nyugdíj a vásárlóértékét megőrzi, ami ennek a kiegészítésnek a célja is, de Farkas András hangsúlyozta: a nyugdíj összege maga nem nő, a nyugdíjas ugyanazt tudja megvenni a pénzéből, mint tavaly, az időközi árváltozásokat veszi figyelembe az emelés; ahhoz, hogy a nyugdíjak növekedhessenek, a nyugdíjakat a szakértő szerint valamilyen módon a nettó keresetek növekedéséhez kellene kötni.