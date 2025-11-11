ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 11. kedd Márton
Budapest, 2025. október 15.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a mandiner.hu hírportálnak a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Adócsökkentési csomagot ígért a kis- és középvállalkozásoknak a miniszterelnök - a nap hírei

Infostart

Jövőre a kétszeresére emelnék a bankok extraprofit-adóját. Jelentős adócsökkentési csomagot ígért a kis- és középvállalkozásoknak a miniszterelnök. Elfogadta az amerikai szenátus azt a javaslatot, amely megszüntetheti a rekordideje tartó kormányzati leállást.

Az idei és jövő évi hiánycélt is 5 százalékra emeli a kormány és a nemzetgazdasági miniszter a banki extraprofit-adót is kétszeresére, 370 milliárd forintra emelné 2026-ban. Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen arról is beszélt, hogy a jövő év elején a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíj egy heti részletét kaphatják meg. A Bankszövetség szerint a banki extraprofitadót nem emelni, hanem kivezetni kellene.

Jelentős adócsökkentési csomagot ígért a kis- és középvállalkozásoknak a miniszterelnök. Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában azt mondta, hogy a jövő héten írja alá a kamarával a megállapodását, amely 70-80 milliárd forintos adócsökkentést jelent.

Októberben is 4,3 százalékos volt az éves infláció Magyarországon. Szakértők előzetesen arra számítottak, hogy a három hónapja 4,3 százalékon álló mutató 4,4 százalékra emelkedik.

A stagnáló inflációs adatok miatt ismét az árréstop kivezetését sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy a fogyasztói árindex alakulásában nincs lényeges elmozdulás, az élelmiszer infláció immár tartósan, 7. hónapja 5 százalék alatt marad. A miniszterelnök ugyanakkor azt is kétségesnek nevezte, hogy egyáltalán valamikor kivezetik-e az árstopot.

5 ezer új lakás épül hamarosan - közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a kormány Facebook-oldalán. Panyi Miklós elmondta, a napokban bocsátottak társadalmi egyeztetésre 11 új lakásfejlesztési projektet.

Egyebek közt az önkormányzatiság erősítését, a feladatkörök és a finanszírozás felülvizsgálatát, a szolidaritási adó rendszerének átalakítását és értékálló bérrendezést sürget a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Gémesi György elnök arról beszélt, hogy reálértéken évek óta csökken az önkormányzatok normatív támogatása és nőnek a mindennapi működéshez szükséges a kiadásaik.

A miniszterelnök szerint Budapest már csődben van, de ha főváros vezetése nem tudja megoldani a helyzetet, akkor a kormány segíteni fog. Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában ugyanakkor azt is mondta, hogy nem akar megegyezni a főpolgármesterrel, mert szerinte azzal felmentés adna neki a kormányzás alól. A főpolgármester közösségi oldalán úgy reagált, hogy Budapest nem megy csődbe magától, csak ha a kormány csődbe taszítja

A muzeológusok és a könyvtárosok után most a levéltárosok készülnek tiltakozásra az alacsony bérek miatt - írja a hvg.hu. A Magyar Nemzeti Levéltár dolgozói november 13-án tartanak demonstrációt.

Két lépcsőben, 40 milliárd forint forrást biztosít 31 CT és 12 MR berendezés beszerzésére és telepítésére a kormány - mondta az egészségügyi államtitkár. A program magában foglalja a régi gépek cseréjét és a kapacitásbővítést is.

A következő években 42 milliárd forintból 60 természetvédelmi projekt valósul meg a 10 hazai nemzeti parkban - közölte az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára. A projektek középpontjában elsősorban az élőhelyek helyreállítása szerepel.

Csaknem 12 milliárd forintot költ digitális hálózati fejlesztésre az MVM Démász és az MVM Émász. A 2028 végéig tartó beruházással tovább javul a megújuló energiatermelők hálózati integrációja, valamint az ellátásbiztonság és a kiberbiztonság.

Megkezdődhet az új fővárosi reptéri út előkészítése, megjelent a közbeszerzési kiírás. A munka a tervek szerint két évig tart. A kormány első körben 169 épület bontására írta ki a közbeszerzést.

A Kúria kimondta, hogy nem törvényellenes Terézváros Airbnb-rendelete – tudatta a VI. kerületi polgármester a Facebook-oldalán. Így január 1-jén hatályba léphet a rendelet. Soproni Tamás azt írta, a Kúria megállapította, a lakók nyugalmának védelme érdekében arányos a beavatkozás, nem csorbul alaptörvénybe ütközően a vállalkozás szabadsága.

Karácsonykor bizonytalan időre leáll a budapesti közbringarendszer, akár egyéves kényszerszünet is jöhet. A szolgáltatási szerződés december 23-án éjfélkor lejár, a Budapesti Közlekedési Központ pedig nem talált jogi lehetőséget a meghosszabbítására.

A horvát Janaf kőolajvezeték-hálózat üzemeltetője egyeztetett a Mol-csoport képviselőivel a tervezett új kőolajszállítási szerződésről - közölte a horvát társaság. Korábban a horvát miniszterelnök kijelentette, a magyar kormány és a Mol narratívája hamis. Szerinte a Janaf minden szükséges kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy a kívánt mennyiségű nyersolajat a magyarországi és pozsonyi finomítókba szállítsa.

Magyarország megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását - jelentette ki az európai ügyekért felelős miniszter Budapesten. A cél, hogy feltárják a lopakodó hatáskörbővítésnek a gyakorlatát bizonyos kulcsfontosságú területeken, mint például a gazdaság- és az energiapolitika, a migráció, a jogállamiság, illetve az oktatáskultúra és a családpolitika.

Új vezetést neveztek ki a szlovák vasúttársaság élére a vasárnapi vonatbaleset után. A közlekedésügyi miniszter azt mondta, semmi nem köti össze a Bazin közelében, illetve a néhány héttel korábban az ország keleti részében, Szádalmásnál történt balesetet. Mindkettő egyéni emberi mulasztás következményének tűnik.

Több mint 2 ezer év börtönbüntetést kért az isztambuli ügyész a város bebörtönzött ellenzéki polgármesterére, a március óta börtönben lévő Ekrem Imamoglura, korrupciós vádak miatt. A vádakat Imamoglu és pártja elutasítja, azt politikai indíttatásúnak tartják.

Elfogadta az amerikai szenátus azt a kompromisszumos javaslatot, amely megszüntetheti a rekordideje tartó kormányzati leállást. Az amerikai történelem eddigi leghosszabb, 41. napja tartó kormányzati leállása még eltarthat néhány napig, amíg a képviselőház tagjai visszatérnek szavazni Washingtonba.

