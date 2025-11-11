Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Az ATV-nek adott interjút Orbán Viktor miniszterelnök kedd délután.

Elsőként arról beszélt, hogy kényszerhelyzet miatt utazott stábjával és népes kíséretével Wizz Air-géppel, ezzel tudta ezt az utat ilyen feltételekkel megoldani, hazafelé EasyJettel utazott Manchesterbe, majd onnan RyanAirrel haza, miután megtekintette Szoboszlai Dominikékat (Liverpool) a Manchester City ellen. Amerikai fogadtatásán a kormányzati leállás miatt nem volt pompa.

Amerika és a hatalom

Ezt követően a tárgyalásai tartalmára is rátért. Elmondta, Donald Trump üzletember, nem is akármilyen, ennélfogva nem tudta előre Orbán Viktor, hogy előre van-e eredménye a tárgyalásoknak, és ha igen, milyen. Ettől függetlenül a magyar kormány delegációja komplett csomaggal érkezett Washingtonba, minden komoly ügyet asztalra kívánt tenni és le is zárni. Arról azért beszélt, hogy

„kigondolta”, Donald Trump mégis majd enged az orosz olajjal kapcsolatos amerikai szankciókkal kapcsolatban,

így megmenekül a magyarországi rezsicsökkentés is. A politika szerinte tehát tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt, „tudnod kell, kivel ravaszkodhatsz, ügyeskedhetsz, és azt, kivel nincs erre semmi esély. Itt ez utóbbi volt a helyzet” – ecsetelte Orbán Viktor, miért fogalmazott nála egyértelműen arról, mi forog kockán a szankciókkal. Trump elnöknél nem volt érdemes blöffölni, megvoltak a számai, ami az amerikai elnöknek is megvolt.

A szankciók alóli mentességgel kapcsolatban tisztázta: kezet fogtak arra, hogy amíg ez a két ember vezeti ezt a két országot, így lesz, ahogy most van, ha Magyarországon adott esetben változás lesz, akkor Magyar Péternek sok sikert kívánt.

Elmondta azt is, akkor kötött barátságot Donald Trumppal, amikor elvesztette az elnökválasztást, de már akkor is támogatta, amikor még először meg sem választották.

Ami a megállapodási csomagot illeti, szerinte mindegy, mit ír le az amerikai külügy, az számít, amit az amerikai elnök képvisel; Magyarország egyáltalán nem így működik, még ha

a 2010-es választás után „sok izgalmas megbeszélést” folytatott arról, hogy hogyan lehetne az állam az akkorinál hatékonyabb, „mi legyen a hatalmi rendszerrel”. Azt a kérdést tette fel, hogy átmenjenek-e valamiféle elnöki, kormányzói rendszerbe, mint Horthy Miklós idején,

de a hosszú beszélgetések után abban maradtak, hogy Magyarországnak „a parlamentáris rendszer passzol”.

Itt is érvényesül, hogy a politika tapasztalati műfaj, de ez iménti kérdést sem lehet soha lezártnak tekinteni, mindig fel kell tenni a kérdést, hogy mi a legjobb a magyaroknak.

Arról, hogy Amerikában most mit lehetett eladni, azt mondta, víztechnológiai kapacitásokat sikerült például, de egyébként Amerika sem csak eladni akar, venni is, de ettől függetlenül sosem szabad csak azért venni valamit, mert a másik el akarja adni, „mindig úgy kell venni, hogy jó legyen”, mondta.

Energia

Ezen a ponton tisztázta azt is, hogy Magyarország diverzifikálta energiaellátó-rendszerét, még ha nem is sikerült minden ország felé kábelt fektetni, Szlovéniával például befagyott a helyzet egy ottani referendum eredménye miatt.

Hangsúlyozta, az a technológia, ahogyan az amerikaiak őrzik a sugárzó fűtőelemet, jobb, mint ami jelenleg nekünk van, ezért vett Magyarország ilyen technológiát. Emellett egy másik megállapodás, hogy amerikai fűtőanyagot is veszünk az orosz és a francia mellé.

Emellett amerikai energiahordozót is vesz az ország, öt éven át egyenlő mértékben.

Orosz kérdés és kitettség

Ezt követően arról is beszélt, hogy miként fordul a magyar politika anyahajója, szerinte attól még, mert nem látszanak folyamatok, attól még vannak: most érkezett egy jó ajánlat az Egyesült Államok részéről, kinyílt egy ablak. Ezzel egyidejűleg leszögezte, nem politikai kitettség van Moszkva, valamint Isztambul felé, hanem történelmi.

Elárulta, 2008-ig azt gondolta, van értelme annak, hogy a nyugati világ keleti irányba előrenyomuljon, hisz a nyugati világ eleve kelet felé haladt, a szocialista rendszerek mindenütt összeomlottak korábban, de az ukránok nem tudtak megerősödni, és nem jött létre nyugati egység sem Ukrajna nyugatosításában a 2010-es években, az európaiak nem támogatták Ukrajna NATO-csatlakozását, így véget ért a nyugati expanzió keleti irányban, ezért meg kellett állapodni Vlagyimir Putyinnal is, Orbán Viktor ezt pedig meg is tette, minden évben egyszer találkozik is az orosz elnökkel vagy Oroszországban, vagy Budapesten, a szankciós világig ez minden évben ténylegesen így is volt, egy transzparens, átlátható verseny alakult ki.

Védőpajzs és uniós források

Egyértelműsítette, az amerikai védőpajzsot, ami egy pénzügyi forrás, nem fogja feltétlenül lehívni Magyarország, abban állapodott meg Donald Trumppal, hogy ha Magyarország rászorul, akkor a rendelkezésre álló 4-5 féle eszköz közül az egyiket lehívja, de akkor majd megint tárgyalni kell, limitösszeg nincs. Felidézte: Argentína kormányzati eszközt használt, ez az eszköz is elvben rendelkezésre áll Magyarországnak.

Aláhúzta:

az első világháború óta mindig bajban van, célpontként tekintenek rá a világból sokan, mióta a történelmi Magyarország megszűnt,

ezért kell szövetségeseket keresni.

Arról az álmáról nem mond le, hogy egyszer majd hitelező ország legyen Magyarország, ő ezen dolgozik.

Megerősítette, nem azért kell a védőpajzs, mert itt és most a költségvetésnek szüksége van rá, bár az európai források elapadása „jelenthetne ilyesmit”. Összességében Brüsszelre most nem lehet számítani, mert ellenségként tekint Magyarországra, „ma Magyarországot nem tudja senki más képviselni, mint én”. Magyarország pénzügyi kitettségét szerinte tehát növeli a brüsszeli és csökkenti az amerikai hozzáállás.

Trump-Putyin-csúcs - „Területkérdésen akadt el”

Kérdésre válaszolva elmondta, szerveződik a budapesti Trump-Putyin-csúcs, de ennek részleteiről jelenleg nem tud beszámolni. „Területkérdésen akadt el” – rögzítette.

Felidézte, a háború elején két megye (Donyeck, Luhanszk) még elég lett volna az oroszoknak, mivel azonban ebbe Ukrajna nem ment bele, Oroszország még két megyére igényt formált.

Hangsúlyozta, nem jó, hogy ebben a háborúban akár egyetlen keresztény is meghalt, különösen akkor, amikor egyébként is egyre kevesebb van.

Egyetértett azzal a felvetéssel, hogy Oroszország nem feltétlenül ismeri a magyar béketervet, de „nincs ilyen felhatalmazásom, de ha lenne, sem mondanám el”, zárta rövidre.

Űr

Ezt követően arról beszélt, hogy műholdjogunk van, ebből tovább is akar lépni, saját tőkéből és saját jogon, mert adatszuverén országra is szükség van. Ehhez technológiához kell jutni, „jogunk lett, pénzünk van, technológiánk pedig lesz” a részvétel alapján.

Költségvetés

Kommentálta Nagy Márton keddi bejelentését is, amely szerint 5 százalékra engedik el a költségvetési hiányt, és 180 milliárd forintra emelik a bankadó mértékét. Elismerte, nem tudja 3,7 százalékra csökkenteni a költségvetési hiányt, ezért rögzítették az idei és a jövő évre is az 5 százalékot, de ennek legfőbb felelőse az, hogy háború van.

Ha szerinte nincs háború, akkor a hiány és a növekedés számai is helyreállnak, de ez nem is magyar „szabály”, hanem német; lenne plusz 800 milliárd forint most is, ha nem lenne háború.

Orbán Viktor fejében a kérdés e mentén úgy merül fel, hogy „milyen célt adunk fel”.

Cikkünk frissül.