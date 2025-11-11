Tényleg összegyűjti a kormány az Európai Unió vezetésének túlkapásait, már meg is kezdte

Jelentést állított össze a Nézőpont Intézet az Európai Unió jogállamisági helyzetéről – mondta bevezető felszólalásában az intézet vezetője egy Nézőpont-konferencián. Mráz Ágoston Sámuel szerint megállapították, hogy az NGO-knak túlzott befolyásuk van az unióra, amelyben

átláthatatlan finanszírozási struktúrák működnek,

következmények nélkül maradnak a korrupciós ügyek,

politikai alapon diszkriminálnak egyes pártokat,

nem kötnek határidőhöz bizonyos eljárásokat, illetve

engedélyezik az összeférhetetlenséget azzal, hogy az Európai Bíróság néhány bírója politikai tevékenységet folytathat.

Az Európai Unió jogállamiságára azonban a legnagyobb veszélyt nem ezek jelentik, hanem a hatáskörök túllépése – tette hozzá a Nézőpont Intézet vezetője, aki három esetet idézett fel:

a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló uniós rendelettel tagállami hatáskört szabályoztak a bíróság főtanácsnoka indítványban kritizálta a lengyel alkotmánybíróság pártatlanságát az Európai Bizottság a 7-es cikkely szerinti eljárásban a bíróságok függetlenségének hiányára hivatkozva Lengyelországot elítélte, a román elnökválasztás eredményét megsemmisítő alkotmánybíróságot viszont nem.

„Az Európai Unió jogállamiságára a legnagyobb fenyegetés az, hogy van egy szerződés, ami az Európai Uniónak a működését megalapozza, és az abban leírt hatásköreit ha megszegi, túllépi az unió, akkor bizony jogállamisági sértést követ el” – mondta.

A kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását a lopakodó hatáskörbővítés miatt, ami szuverenitási kérdés, ezt már az uniós ügyekért felelős miniszter, Bóka János jelentette be, mítosznak nevezve az egyre szorosabb uniót.

A szuverenisták szerint – mint fejtegette – az uniós integráció urai a tagállamok, egyedül ők dönthetnek arról, mely hatásköreiket akarják közössé tenni – szögezte le a tárcavezető, emlékeztetve arra, hogy az unió eredeti célja nem a nemzetállamok meghaladása, hanem azok megerősítése volt; európai integráció csak szuverén nemzetek között lehetséges, ami nem szuverén nemzetek között történik, az birodalomépítés. Ez az európai civilizáció lebontása, az európai tolerancia és sokszínűség felszámolása – fogalmazott Bóka János.

„A jogállamiság egyike azon európai értékeknek, amelyre hivatkozással az Európai Unió példátlan hatáskörbővítést hajtott végre, és amelyet

nyílt politikai nyomásgyakorlásra használ fel a kettős mérce szemérmetlen alkalmazásával.”

A rendezvény záróelőadását az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára tartotta.

Répássy Róbert úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió és az Európai Tanács 2011-től a kötelezettségszegési eljárások módszerét alkalmazva hihetetlen erővel ugrott rá Magyarországra az alkotmányozás és a hozzá kapcsolódó jogszabályalkotás, például a bírák szolgálati idejéről szóló rendelkezések módosítása miatt.

Erre a problémára az egyik megoldás egy hatásköri bíróság létrehozása lenne, amely a tagállamok hatásköreit védené az unióval szemben, de az Alkotmánybíróság feladatait is lehetne ilyen irányban bővíteni, illetve az Országgyűlés is meghatározhatna egy úgynevezett negatív hatásköri listát – közölte az igazságügyi miniszter helyettese.