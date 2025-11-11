Megszólalt Budapest csődjéről Karácsony Gergely

Karácsony Gergely kiemelte: tárgyalni az alkotmányos és törvényes helyzet helyreállításáról köteles a kormány.

"Nem kegy, nem kérés, kötelesség" - tette hozzá.

A főpolgármester emlékeztetett, hogy a szakszervezetek 168 órás gondolkodási ideje csütörtökön lejár.

"Ma én is, Gulyás Gergely miniszter is megkapta a meghívót a sztrájkbizottságtól a tárgyalásra. Én ott leszek" - fogalmazott.

Reagálva Orbán Viktor kormányfő keddi, az ATV YouTube csatornáján közvetített, Mérleg című műsorában tett kijelentéseire, Karácsony Gergely azt írta, hogy a miniszterelnök "hosszú idő után újra beszélni volt kénytelen Budapestről, látszott rajta a sok kihagyás, megkopott a tényismeret".

Ugyanis a kormány legfőbb ellenőrző szerve, az Állami Számvevőszék mondja azt, hogy a főváros finanszírozza az államot, hogy Budapesttől a kormány többet vesz el, mint amennyi támogatást ad - emelte ki a főpolgármester, majd úgy folytatta: "hogy ez alkotmányellenes, azt se én mondom, hanem az Alkotmánybíróság. Hogy a kormányzati elvonásnak nemcsak a mértéke, hanem a módja is törvénytelen, azt meg a Kúria mondta ki."

Karácsony Gergely azt írta: szintén "a viszonylag közismert tényekhez tartozik, hogy Budapest nemcsak az ország leggazdagabb városa, ahogyan Miniszterelnök úr említeni méltóztatott, hanem a legnagyobb is, amely a legtöbb közszolgáltatást működteti, na, ebből hiányzik az öt év alatt húszszorosára emelt kormányzati sarc".

A főpolgármester szerint a miniszterelnök nem először teszi, hogy az állami költségvetésről úgy beszél, mintha az a magánvagyona lenne, a települések támogatásáról pedig úgy, mintha az valamiféle kegy lenne tőle. Hát, nem az, hanem kötelesség is, meg felelősség is - emelte ki Karácsony Gergely, aki kedvenc részének azt nevezte, amikor "a jó kormányzást említi annak a kormánynak a feje, amelynek épp ma omlott össze a költségvetése".

"Ha összehasonlítást keres, javaslom például a MÁV és a fővárosi közösségi közlekedés működésének összevetését" - írta a főpolgármester.