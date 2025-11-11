ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385
usd:
332.36
bux:
107229.31
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely videóüzenete 2025. október 23-a alkalmából
Nyitókép: YouTube/Karácsony Gergely

Megszólalt Budapest csődjéről Karácsony Gergely

Infostart / MTI

Budapest nem megy csődbe magától, csak ha a kormány csődbe taszítja, viszont aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja - írta a főpolgármester a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely kiemelte: tárgyalni az alkotmányos és törvényes helyzet helyreállításáról köteles a kormány.

"Nem kegy, nem kérés, kötelesség" - tette hozzá.

A főpolgármester emlékeztetett, hogy a szakszervezetek 168 órás gondolkodási ideje csütörtökön lejár.

"Ma én is, Gulyás Gergely miniszter is megkapta a meghívót a sztrájkbizottságtól a tárgyalásra. Én ott leszek" - fogalmazott.

Reagálva Orbán Viktor kormányfő keddi, az ATV YouTube csatornáján közvetített, Mérleg című műsorában tett kijelentéseire, Karácsony Gergely azt írta, hogy a miniszterelnök "hosszú idő után újra beszélni volt kénytelen Budapestről, látszott rajta a sok kihagyás, megkopott a tényismeret".

Ugyanis a kormány legfőbb ellenőrző szerve, az Állami Számvevőszék mondja azt, hogy a főváros finanszírozza az államot, hogy Budapesttől a kormány többet vesz el, mint amennyi támogatást ad - emelte ki a főpolgármester, majd úgy folytatta: "hogy ez alkotmányellenes, azt se én mondom, hanem az Alkotmánybíróság. Hogy a kormányzati elvonásnak nemcsak a mértéke, hanem a módja is törvénytelen, azt meg a Kúria mondta ki."

Karácsony Gergely azt írta: szintén "a viszonylag közismert tényekhez tartozik, hogy Budapest nemcsak az ország leggazdagabb városa, ahogyan Miniszterelnök úr említeni méltóztatott, hanem a legnagyobb is, amely a legtöbb közszolgáltatást működteti, na, ebből hiányzik az öt év alatt húszszorosára emelt kormányzati sarc".

A főpolgármester szerint a miniszterelnök nem először teszi, hogy az állami költségvetésről úgy beszél, mintha az a magánvagyona lenne, a települések támogatásáról pedig úgy, mintha az valamiféle kegy lenne tőle. Hát, nem az, hanem kötelesség is, meg felelősség is - emelte ki Karácsony Gergely, aki kedvenc részének azt nevezte, amikor "a jó kormányzást említi annak a kormánynak a feje, amelynek épp ma omlott össze a költségvetése".

"Ha összehasonlítást keres, javaslom például a MÁV és a fővárosi közösségi közlekedés működésének összevetését" - írta a főpolgármester.

Kezdőlap    Belföld    Megszólalt Budapest csődjéről Karácsony Gergely

budapest

sztrájkbizottság

karácsony gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Viktor miniszterelnököt egy keddi tévéinterjújában a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásáról, a magyarországi elnöki rendszer lehetőségéről, a gazdaság helyzetéről, a lehetséges budapesti békecsúcsról, a kegyelmi ügy hatásairól, a Tisza Párt által kezelt adatok kiszivárgásáról és arról is beszélt, hogy miért nem vitázik Magyar Péterrel.
 

Orbán Balázs: nem ért véget a feladat azzal, hogy megkötöttük a washingtoni megállapodást, meg is kell védeni

Elemző: árrésstop nélkül 5-6 százalék lehetne az infláció

Csizmazia Gábor az amerikai pénzügyi megállapodásról: nem kell vészhelyzetnek lennie egy swap line egyezséghez

Aszódi Attila: nagyívű atomenergetikai megállapodás született Washingtonban, költséghatékonyabb működés várható

Aszódi Attila: nagyívű atomenergetikai megállapodás született Washingtonban, költséghatékonyabb működés várható

A paksi atomerőmű négy blokkja további üzemidő-hosszabbításra vár, ezért volt időszerű az amerikai technológia beszerzése – mondta az InfoRádióban az atomenergetikai szakértő. A BME Természettudományi Karának dékánja elmondta: a következő két évtizedben további kiégett üzemanyag-kazetták keletkeznek, amelyeket a jelenlegi létesítmény a kapacitás korlátozottsága miatt nem tud már befogadni.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zárócsúcsot döntött a Dow, miközben a tech papírokat büntették

Zárócsúcsot döntött a Dow, miközben a tech papírokat büntették

Izgalmakból nincs hiány a tőzsdéken, tegnap az amerikai kormányzati nyitás lehetőségének feléledése hajtotta a piacokat. Itthon is vannak fontos események, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanis bejelentette, hogy megemelné a banki extraprofitadót 2026-ban - erre reagálva nagyot esett az OTP árfolyama és a BUX is mínuszban zárt. Az esti órákban a tengerentúlon vegyes hangulat volt látható - a Dow történelmi zárócsúcsot állított be, miközben a Nasdaq esett. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kanadai, hokkaido, muskotályos sütőtök sütése - Itt vannak az ehető sütőtök fajták képpel

Kanadai, hokkaido, muskotályos sütőtök sütése - Itt vannak az ehető sütőtök fajták képpel

Ehető sütőtök fajták képpel: japán sütőtök, hokkaido tök, sonkatök és muskotályos sütőtök. Mit kell tudni a sütőtök jótékony hatása és a sütőtök szénhidráttartalma kapcsán?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

The spending plan may have passed the Senate, but it's not yet a done deal in the House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 11. 22:50
NMHH: nem minden manipuláció, ami nem tetszik nekünk
2025. november 11. 22:16
Átvághattak egy MOL vezetéket Székesfehérvár közelében
×
×
×
×