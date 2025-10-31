ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Az osztrák vasút tűzveszélyre hivatkozva nem engedte tovább a Fradi-szurkolók vonatát

Infostart

A Ferencváros szurkolóinak különvonata nem jutott át az osztrák határon, és ahány szereplője van a történetnek, annyiféle magyarázat van a történtekre.

Múlt héten megállították az osztrák határon a Ferencváros FC szurkolóinak különvonatát, amivel a 23-i, Salzburg elleni Európa Liga-mérkőzésre tartottak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter akkor igyekezett intézkedni az ügyben, és bejelentette: „a bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, és hogy a magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat” – írja a 24.hu.

A vonatot azonban mégsem engedték be Ausztriába, amit a külügyminiszter felháborítónak és botrányosnak nevezett, valamint bekérette az osztrák nagykövetet a minisztériumba.

A magyar külügyi tárca nem adott választ a lap esettel kapcsolatos kérdéseire, az osztrák nagykövetség viszont igen, és azt írták, volt egyeztetés a felek között. A megbeszélés során a magyar álláspont ellenében Astrid Harz nagykövet ismertette az osztrák álláspontot, azonban több részletet nem árultak el.

Szijjártó Péter később a Harcosok Órája című műsorban taglalta a magyar álláspontot, miszerint először az osztrák hatóság csak magyar rendőri kísérettel lett volna hajlandó továbbengedni a szurkolókat, majd a tárcavezető szerint mindenkit leszállíttattak a vonatról és újra átvizsgáltattak, ezt követően arra hivatkoztak, hogy jóváhagyásra várnak az osztrák belügytől, végül mind a vasutasok, mind a rendőrök elhagyták a helyszínt.

A külügyminiszter azt is hozzátette, osztrák kollégája arról tájékoztatta, hogy a vonat megállítása és visszafordítsa a vasúttársaság autonóm döntése volt.

Ennek azonban ellentmond, amit a vasúttársaság közölt a lappal: a Wiener Lokalbahnen arról tájékoztatott, hogy a szurkolók tűzijátékokat és pirotechnikai eszközöket gyújtottak a vonaton, ami jelentős tűzveszélyt jelentett. Ilyen körülmények között nem volt lehetséges a biztonságos vasúti közlekedés biztosítása és az utazás folytatása.

