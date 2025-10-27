Nem érdemes várni: már kérhető, ingyenes és életet menthet

Magyarországon általában január–februárban éri el az influenzaszezon a csúcsát, ekkor történik a legtöbb megbetegedés. Az erre történő felkészülés részeként már elérhető az influenza elleni védőoltás, hiszen vannak olyan személyek, akik a koruk és/vagy az egészségügyi állapotuk miatt a súlyos betegség kockázatának fokozottan vannak kitéve – számukra évről évre javasolt már a szezon kezdetén a vakcina – fogalmazott Galgóczi Ágnes.

Azért is évről évre, mert az influenzát okozó vírus nagyon változékony, szezonról szezonra más-más vírustörzs cirkulál, ezért mindig új összetételű oltóanyagot kell gyártani, illetve biztosítani a lakosság részére – tette hozzá, megemlítve, hogy a következő szezonra vonatkozó oltóanyag-összetételről minden év februárjában kiad egy ajánlást az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Az influenza elleni védőoltás elsősorban

a 60 fölöttieknek,

a valamilyen krónikus szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek,

valamilyen krónikus anyagcsere-betegséggel küzdőknek – például cukor- vagy vesebetegeknek – javasolt, de érdemes beoltatniuk magukat

a várandósoknak, illetve azoknak, akik a téli – légúti betegséges – szezonban várandósságot terveznek, valamint családtagjaiknak az érkező kisbaba védelme érdekében.

Ugyancsak javasolt a védőoltás az egészségügyi dolgozóknak, szociális intézményekben dolgozóknak, hiszen az általuk gondozott személyek fokozott kockázatnak vannak kitéve – sorolta az NNGYK tudományos igazgatója.

A szakember arra is kitért, hogy 650 ezer adag oltóanyag biztosított ingyenesen a kockázati csoportok számára. A háziorvosok általában értesítik is azokat, akiket évről évre oltanak. Ezen kívül a gyógyszertárakban, patikákban is elérhető lesz az oltóanyag azok számára, akik szeretnének felkészülni a légúti szezonra. Tavaly egyébként 550 ezer ember élt a térítésmentes védőoltás lehetőségével, így tehát az idei 650 ezer adag vélhetően elégséges lesz – mondta Galgóczi Ágnes.