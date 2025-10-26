Az amerikai-kínai kereskedelmi háború eszkalációjának elkerülése érdekében tárgyal Dél-Koreában Donald Trump és Hszi Csin-ping - a nap hírei

Lezárultak a jövő csütörtökre tervezett amerikai- kínai csúcstalálkozó előkészítő tárgyalásai. Washington és Peking képviselői Kuala Lumpurban egyeztettek egymással. Scott Bessent pénzügyminiszter úgy fogalmazott: a kereskedelmi tárgyalások második napja előkészítette a terepet Donald Trump és Hszi Csin-ping eredményes találkozójához. A tárgyalások célja a kereskedelmi háború eszkalációjának elkerülése volt.

Az amerikai elnök jelenlétében aláírták Kuala Lumpurban a Thaiföld és Kambodzsa közötti kibővített tűzszüneti megállapodást. A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének malajziai csúcstalálkozóján Donald Trump első napirendi pontja volt a megállapodás felügyelete, miután júliusban közvetítőként segített lezárni a csaknem 50 halálos áldozatot követelő, ötnapos határkonfliktust.

Az ASEAN-csúcson a brazil elnök kedvezően nyilatkozott találkozójáról az amerikai elnökkel. Luiz Ináció Lula da Silva és Donald Trump megállapodtak abban, hogy megpróbálják csillapítani a két ország közötti feszültséget, Donald Trump a csúcson aláírt egy olyan megállapodást Malajziával, amely biztosságossá teszi az amerikai hozzáférést a malajziai ritkaföldfémekhez.

Hétfőn magán-audiencián fogadja a Vatikánban a magyar kormányfőt XIV. Leó pápa – erősítette meg a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. Orbán Viktor később az olasz miniszterelnökkel, Giorgia Meloni-val is tárgyal majd Rómában. Ez lesz Orbán Viktor első személyes találkozója XIV. Leó pápával annak hivatalba lépése óta. A katolikus egyházfő és a magyar miniszterelnök találkozóján az ukrajnai háború és a békefolyamat lesz a fő téma.

Hiperszonikus fegyver teszteléséről tett jelentést az orosz vezérkari főnök. Valerij Geraszimov arról tájékoztatta az orosz elnököt, hogy a Viharmadár nevű, pilóta nélküli manőverező repülőgép 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg, és ez nem a teljesítményének végső határa.

Mintegy kétszáz orosz katonának sikerült behatolnia a hónapok óta ostromlott Pokrovszk város területére - ismerte el az ukrán vezérkar. Az ukrán közlemény ugyanakkor ellentmondott annak, hogy az orosz erők teljesen bekerítették volna az ukrán katonákat a városban.

Többemeletes lakóházakra mért légicsapásokat az ukrán fővárosban az orosz haderő. A hétvégén már a második jelentős támadás érte Kijevet. A vasárnapi légicsapásban hárman meghaltak, 31-en megsebesültek, közöttük hat gyermek. Az orosz légierő csaknem száz drónnal támadta Kijevet.

Eredményesek nevezte a Hungary Helps Program csádi humanitárius misszióit az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Azbej Tristan bejegyzésében a triázs- és újraélesztési képzéseket emelte ki, amelyeket magyar szakemberek ötven csádi orvosnak és ápolónak tartottak az ország fővárosában. Az államtitkár hozzátette: segélyosztás helyett fenntartható tudásátadással segítik a helyi közösségeket.

Elindul a Digitális Polgári Körök első országjárása - jelentette be a miniszterelnök. A DPK országjárásán a részvétel ingyenes, de kizárólag regisztrált tagok mehetnek el rá. Az első ilyen helyszín Győr lesz november 15-én, majd ezt követi Nyíregyháza, Kecskemét, Mohács és Szeged. Magyar Péter a Tisza Párt elnöke úgy reagált, hogy a miniszterelnök által bejelentett helyszíneken és időpontokban pártja rendezvénye is jelen lesz, de ők nem zárt körben várják majd az országjárására érkező érdeklődőket.

Bemutatta a Demokratikus Koalíció új, három pillérre épülő kampányát az ellenzéki párt elnöke. Dobrev Klára úgy fogalmazott: a meghallgat, a megküzd és a megvéd nem egy szlogen, hanem a DK baloldali politikájának lényege. A párt elnöke arról is beszélt: az idén 14 éves Demokratikus Koalíció most egy új korszak kezdetén áll, és már már nem kizárólag klasszikus, parlamenti pártként működik. Dobrev Klára az országjárását is meghirdette.

Közösen kezdeményezi a közgyűlésnél Karácsony Gergely és Vitézy Dávid, hogy a Dombóvári útig hosszabbítsák meg a budai fonódó villamos útvonalát. A főpolgármester szerint az utóbbi években jót tett a környéken zajló ingatlanfejlesztés, de ehhez az infrastruktúrát is hozzá kell igazítani. A tervek szerint első körben a Dombóvári útig hosszabbítanák meg a Budai fonódót, később pedig a Budafoki úton, dél felé is folytatnák a fejlesztést.

Nem szavazott bizalmat a koszovói parlament Albin Kurti miniszterelnök-jelölt új kormányának öt képviselő támogatása híján. A koszovói alkotmány értelmében a köztársasági elnöknek tíz napon belül más politikust kell felkérnie a kormányalakításra, újabb sikertelen szavazás után új választásokat kell kiírni.

Két gyanúsítottat vettek őrizetbe a párizsi Louvre múzeumból ellopott koronaékszerek ügyében. Az október 19-én elkövetett rablásnál 88 millió euró értékű ékszert zsákmányolt négy tolvaj. A gyanúsítottak Párizs egyik külvárosából származnak, egyiküket épp akkor fogták el, amikor a Charles de Gaulle repülőtéren készült felszállni egy járatra. Bizonyítékot találtak arra is, hogy a múzeum biztonsági csapatának egyik tagja kapcsolatban állt a rablókkal.