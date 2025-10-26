ARÉNA - PODCASTOK
Dobrev Klára
Dobrev Klára

A DK bejelentette a 3M kampányát

Infostart

Dobrev Klára bemutatta az új DK három pillérre épülő kampányát: meghallgat, megküzd, megvéd.

Egy új DK született, amely már nem kizárólag klasszikus, parlamenti pártként működik. Egy olyan új élet, új ország, új társadalmi rend lehetőségét is meg kell teremtenünk, amit baloldaliként igazságosnak tartunk, és ami jobbá tenné az emberek életét a kormányváltás után - jelentette ki Dobrev Klára, majd bemutatta az új DK politikájának három pillérrét:

meghallgat, megküzd és megvéd.

Ez a három pillér adja új DK baloldali politikájának lényegét. “Mert nekünk a baloldaliság nem egy divatos szólam, hanem mély, emberi meggyőződés, a garancia arra, hogy az új DK nem hagyja magára az embereket.

Mi nem csak lecserélni akarjuk a kétharmados kormánypártot és a miniszterelnököt, hanem egy új rendszert, egy igazságos, európai és szabad Magyarországot akarunk építeni, ahol a politika nem a hatalomért dolgozik, hanem az emberekért” - zárta bemutató sajtótájékoztatóját Dobrev Klára.

Miért készül szépészeti beavatkozásra a fiatal magyar nők harmada?

Miért készül szépészeti beavatkozásra a fiatal magyar nők harmada?
A 15-39 évesek csaknem negyede tervez szépészeti beavatkozást, a fiatal nők körében 30 százalékra rúg ez az arány - állapította meg reprezentatív kutatásában az Ifjúságkutató Intézet. A felmérés szerint a magyar fiatalok összességben nem elégedettek a külsejükkel, ez leginkább az alacsonyabb iskolai végzetséggel rendelkezőkre jellemző.
Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Az USA újabb szankciókat fontolgat, Kijevet támadták az oroszok - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Az Egyesült Államok újabb, az orosz gazdaság kulcságazatait – köztük a bankszektort és az olajexport-infrastruktúrát – célzó szankciókat készít elő, ha Moszkva tovább halogatja a háború lezárását Ukrajnában. Donald Trump közölte, csak akkor tárgyalna Vlagyimir Putyinnal, ha az valóban kész a békekötésre. Közben orosz drón- és rakétatámadásokban ismét több civil halt meg Ukrajnában, beleértve a fővárost is.

Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?

Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?

Tíz év telt el a forintosítás óta, amellyel Magyarország kvázi lezárta a devizahitelezés legsötétebb korszakát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Two arrested over theft of jewels at Louvre museum in Paris

Four thieves broke into the world's most-visited museum in broad daylight, stealing eight items worth €88m (£76m; $102m).

