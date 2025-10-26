A DK bejelentette a 3M kampányát

Egy új DK született, amely már nem kizárólag klasszikus, parlamenti pártként működik. Egy olyan új élet, új ország, új társadalmi rend lehetőségét is meg kell teremtenünk, amit baloldaliként igazságosnak tartunk, és ami jobbá tenné az emberek életét a kormányváltás után - jelentette ki Dobrev Klára, majd bemutatta az új DK politikájának három pillérrét:

meghallgat, megküzd és megvéd.

Ez a három pillér adja új DK baloldali politikájának lényegét. “Mert nekünk a baloldaliság nem egy divatos szólam, hanem mély, emberi meggyőződés, a garancia arra, hogy az új DK nem hagyja magára az embereket.

Mi nem csak lecserélni akarjuk a kétharmados kormánypártot és a miniszterelnököt, hanem egy új rendszert, egy igazságos, európai és szabad Magyarországot akarunk építeni, ahol a politika nem a hatalomért dolgozik, hanem az emberekért” - zárta bemutató sajtótájékoztatóját Dobrev Klára.