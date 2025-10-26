ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 26. vasárnap
Ukrán katonák Pokrovszk körzetében, a fronton.
Nyitókép: X / Azov Army

Az ukránok is elismerték az orosz csapatok betörését

Infostart / MTI

Mintegy kétszáz orosz katonának sikerült behatolnia a hónapok óta hevesen ostromlott Pokrovszk város területére - ismerte el az ukrán vezérkar a Facebookon.

Az ukrán hadvezetés beszámolója szerint az orosz katonák kisebb gyalogsági csapatokba szerveződve és az ukrán állások megkerülésével jutottak be a városba, ahol most megvetették a lábukat, és ádáz harcokat vívnak az ukrán erőkkel.

Mindkét fél harci drónokat is bevet a "nagyfokú dinamikával és intenzitással" folyó városi harcban, miközben az orosz csapatok harckocsikkal és lövészpáncélosokkal igyekeznek áttörni a külső védelmi vonalakat.

Az ukrán vezérkar ugyanakkor ellentmondott az orosz közléseknek, miszerint teljesen bekerítették volna az ukrán erőket Pokrovszkban. Az ukrán fél emellett azt állította, hogy sikerült visszafoglalniuk nagyobb területeket a város körül, stabilizálva ezzel a helyzetet.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy az orosz hadsereg a donyecki régióban Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) környékén 5500, Kupjanszkban pedig mintegy ötezer ukrán katonát kerített be

csata

ukrajnai háború

pokrovszk

