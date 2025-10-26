Az ukránok is elismerték az orosz csapatok betörését

Az ukrán hadvezetés beszámolója szerint az orosz katonák kisebb gyalogsági csapatokba szerveződve és az ukrán állások megkerülésével jutottak be a városba, ahol most megvetették a lábukat, és ádáz harcokat vívnak az ukrán erőkkel.

Mindkét fél harci drónokat is bevet a "nagyfokú dinamikával és intenzitással" folyó városi harcban, miközben az orosz csapatok harckocsikkal és lövészpáncélosokkal igyekeznek áttörni a külső védelmi vonalakat.

❗️General Staff of Ukraine: Russian troops managed to accumulate about 200 servicemen in the city of Pokrovsk.Heavy fighting is currently underway in the city. pic.twitter.com/eOeSPJee6g — ?MilitaryNewsUA?? (@front_ukrainian) October 26, 2025

Az ukrán vezérkar ugyanakkor ellentmondott az orosz közléseknek, miszerint teljesen bekerítették volna az ukrán erőket Pokrovszkban. Az ukrán fél emellett azt állította, hogy sikerült visszafoglalniuk nagyobb területeket a város körül, stabilizálva ezzel a helyzetet.

Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy az orosz hadsereg a donyecki régióban Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) környékén 5500, Kupjanszkban pedig mintegy ötezer ukrán katonát kerített be