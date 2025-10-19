Elhunyt Ágh István, Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító - a nap hírei

Országszerte zajlik a védekezés a szőlőkabócával szemben, a betegség - közölte az agrárminiszter. Nagy István a közösségi oldalán azt írta, hogy a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés miatt a hét végéig, több mint 8 ezer hektár szőlőt vizsgáltak át. Eddig 3,8 milliárd forintot különítettek el a védekezésre. A fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések miatt állami támogatást igényelhetnek. Kezdeményezték azt is, hogy az uniós alapból kiegészítve a károsultak teljes költségtérítésre legyenek jogosultak.

A teljesítményarányos bérezéssel már 6000 tanár keresete emelkedett egymillió forint fölé - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közleményében kifejtette: az egymillió forint feletti fizetéssel rendelkező 6008 pedagógus közül 2189 nem vezető beosztású, 2014 igazgató és 1805 igazgatóhelyettes. Hozzátette, hogy idén szeptembertől élesedett a tanárok teljesítményarányos illetményrendszere. Az első megemelt bért októberben kapták meg a pedagógusok.

Magyarország egyedüli uniós tagállamként folyamatosan a béke pártján állt, és az ukrajnai háborúval kapcsolatban mindig a diplomáciában hitt - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádióban. Szijjártó Péter közölte, hogy már az előző - alaszkai - csúcstalálkozó szervezésénél is felmerült Budapest lehetséges helyszínként. Most, az orosz és amerikai elnök telefonos egyeztetése után, Magyarország jelezte, hogy vállalja a békecsúcs megszervezését.

A teljes donecki régió átadását szabta a béke feltételéül az orosz elnök, amikor 3 napja telefonon beszélt az amerikai elnökkel. A Washington Post információi szerint Vlagyimir Putyin az alku érdekében Herszon és Zaporizzsja régiókban hajlandó lenne elfoglalt területeket feladni. Az orosz hadsereg és az oroszok által támogatott szeparatisták a donecki régió több részét elfoglalták, de a teljes irányítást nem tudták megszerezni.

Az amerikai hadsereg kábítószer-csempész tengeralattjárót semmisített meg - közölte az amerikai elnök. Donald Trump közösségi médiaoldalán közölte, hogy a jármű az Egyesült Államok felé haladt, fentanilt és egyéb kábítószereket szállított egy jól ismert csempészútvonalon. Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta több katonai támadást hajtott végre Venezuelából kifutott, kábítószer-csempész hajók ellen a Karib-tengeren nemzetközi vizeken.

Azonnali tűzszüneti megállapodás született Afganisztán és Pakisztán között. A Katarban folytatott tárgyalások célja az volt, hogy tartós békét teremtsenek a két ország határán, miután az ott történt összecsapások több tucat halálos áldozatot követeltek.

Kína kibertámadással vádolja az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökséget. A kínai állambiztonsági minisztérium szerint a nemzeti pontosidő-szolgálati központot érték támadások 2022 és 2024 között. A kínai hatóságok azt közölték, hogy az amerikai ügynökség 42 különböző típusú kiberfegyvert használt, és több belső hálózati rendszert is megpróbált feltörni, köztük egy kulcsfontosságú időszinkronizációs rendszert, ami a távközlési hálózatokban, a pénzügyi rendszerekben és az energiaellátásban is súlyos fennakadást okozott volna.

Felbecsülhetetlen értékű ékszereket loptak el a párizsi Louvre múzeumból ma reggel. A BBC információi szerint a rablók egy, a múzeum épülete mellett parkoló emelőkosaras teherautó darujáról, az ablakokat sarokcsiszolóval betörve jutottak be az épületbe. A tolvajoknak a francia koronázási ékszereket őrző Apollo Galéria nevű teremben két vitrint sikerült kinyitniuk. A kiállított ékszereket a tettesek délelőtt fél 10 után, mindössze 7 perc alatt lopták el. A tolvajok robogón érkeztek a múzeum épületéhez és azokkal menekültek el.

A boszniai Szerb Köztársaság ideiglenes elnökének nevezték ki Ana Trisic Babicot. A kinevezés az előd, Milorad Dodik augusztusi menesztését követi. Az ellenzék nem vett részt a szavazáson Banja Lukában, amely Bosznia-Hercegovina szerb többségű területén található. Ana Trisic Babic – aki Milorad Dodik tanácsadója volt - csak a következő elnökválasztásig, november 23-ig tölti be tisztségét.

Stabil alapúnak nevezte a magyar–bolgár barátságot a köztársasági elnök Szmoljanban. Sulyok Tamás bulgáriai látogatásán a magyar-bolgár barátság napján rendezett ünnepségen hangsúlyozta, hogy a magyarországi bolgároknak támogatott a kultúrájuk és a nyelvük ápolása. Az ünnepségen Rumen Radev, a Bolgár Köztársaság elnöke emlékeztetett: a 100 éve született Nagy László ezen a vidéken, Szmoljanban találta meg bolgár otthonát.

Elhunyt Ágh István, Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja. Ágh István bátyja Nagy László költő, a huszadik századi magyar költészet klasszikusa. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett költő újságíróként is tevékenykedett, valamint a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja volt. Első verseskötetét 1965-ben adták ki, azóta további 11 verseskötete jelent meg. Ágh István 87 éves volt.