ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Apa, anya, pia – gyermekmentő akcióban a Máltai Szeretetszolgálat

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Magyarországon 400 ezer gyermek él olyan családban, amelyben egyik vagy mindkét szülő szenvedélybeteg, alkoholfüggő. Támogatásukra indított programot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Apa, anya, pia névvel, 2018 óta pedig minden évben nagyszabású konferenciát rendez.

Körülbelül 400 ezer olyan gyermek él Magyarországon olyan családban, amelyben legalább az egyik szülő szenvedélybeteg, alkoholfüggő. Ezek a gyerekek különféle bántalmazást szenvednek el – mondta az InfoRádióban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fogadó pszichoszociális szolgálat vezetője.

„Érzelmi, fizikai, netán szexuális bántalmazást is meg kell hogy éljenek, és megélik azokat a szülői konfliktusokat, a legfontosabb nehézségük pedig az, hogy nem képesek gyerekként létezni egy ilyen családban, mert sokszor felnőtt feladatokat vesznek át, akár érzelmi, akár fizikai feladatokat, amelyeket nem nekik kéne ellátni. Mindenképp olyan, mintha a gyerekkorukat rabolná el ez a helyzet” – mondta Frankó András.

Az ilyen családokban felnövő gyerekek szerinte attól is rettegnek, hogy maguk is szenvedélybetegek, alkoholfüggők lesznek.

„Azokat a gyerekeket fenyegeti leginkább ez a helyzet, akik nem kapnak valamiféle segítséget. Nemcsak szakmai segítségről van szó; ha nincs mellettük valaki, akiben meg tudnak bízni, akire számíthatnak felnőttként” – magyarázta.

Támogatásukra indított programot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Apa, anya, pia névvel, 2018 óta pedig minden évben nagyszabású konferenciát szervez.

„Ez a konferencia arról szólt, hogy olyan szakembereket – sok esetben érintetteket – hívtunk meg, akiknél számítunk arra, hogy egyre több ismeretet és eszközt találnak arra, hogy a saját területükön megtalálják a módszereket, és találkozásokat tudjanak szervezni ott, ahol ilyen gyerekekkel futnak össze. A cél elsősorban az, hogy újabb szakmai ismereteket tudjunk átadni, illetve hogy továbbra is érzékenyítsük erre a problémára rajtuk keresztül a társadalmat is, hogy a szenvedélybetegség, ezen belül az alkoholbetegség mindenféle szempontból a népbetegség tüneteit hordozza” – figyelmeztetett.

A programnak nagyon sok eleme van. A sokféle kiadványon túl léteznek terápiás csoportok gyerekeknek is, felnőtteknek is – tette hozzá a családterapeuta.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Apa, anya, pia – gyermekmentő akcióban a Máltai Szeretetszolgálat

gyerek

máltai szeretetszolgálat

alkohol

frankó andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy olyan területen is súlyos gondot okoz a bevándorlók beilleszkedése, amire kevesen gondolnának

Egy olyan területen is súlyos gondot okoz a bevándorlók beilleszkedése, amire kevesen gondolnának
Az európai munkaerőpiacokon – a migráció és a vendégmunkások miatt – egyre gyakrabban kell azzal is foglalkozni, hogy összehangolják a különböző kulturális háttérből érkező munkavállalók szemléletmódját – hívja fel a figyelmet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Erdélyi Dóra senior elemző szerint ez a szervezeti integráció és a társadalmi kohézió szempontjából, de a termelékenység miatt is kulcsfontosságú.
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Louvre-t kirabló tolvajok menekülés közben elhagyták Napóleon családi ereklyéjét

A Louvre-t kirabló tolvajok menekülés közben elhagyták Napóleon családi ereklyéjét

Betörés történt a párizsi Louvre-ban: a tolvajok nagy értékű történelmi ékszereket loptak el, de egy zsákmány egy igen értékes darabját menekülés közben elhagyták - közölte a france24.com.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Kóstoltad már ezeket a régi magyar ételeket? Lássuk, felismered-e őket képek alapján!

Kvíz: Kóstoltad már ezeket a régi magyar ételeket? Lássuk, felismered-e őket képek alapján!

Ha a szíved csücske a magyar gasztronómia, ne maradj le a Pénzcentrum gasztronómiai kvízéről: lássuk, felismered-e ezeket a magyaros ételeket mindössze képek alapján!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel strikes Gaza and suspends aid delivery, after IDF and Hamas accuse each other of breaking ceasefire

Israel strikes Gaza and suspends aid delivery, after IDF and Hamas accuse each other of breaking ceasefire

A "wave of strikes" by the Israel Defense Forces comes after Israel and Hamas accused each other of violating their ceasefire in Gaza.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 17:50
Váratlan helyen rendelt el bontást a NAV, ennek a túrázók örülhetnek
2025. október 19. 17:21
Súlyos baleset miatt lezárták a 7-es utat a Balatonnál
×
×
×
×