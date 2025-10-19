Apa, anya, pia – gyermekmentő akcióban a Máltai Szeretetszolgálat

Körülbelül 400 ezer olyan gyermek él Magyarországon olyan családban, amelyben legalább az egyik szülő szenvedélybeteg, alkoholfüggő. Ezek a gyerekek különféle bántalmazást szenvednek el – mondta az InfoRádióban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fogadó pszichoszociális szolgálat vezetője.

„Érzelmi, fizikai, netán szexuális bántalmazást is meg kell hogy éljenek, és megélik azokat a szülői konfliktusokat, a legfontosabb nehézségük pedig az, hogy nem képesek gyerekként létezni egy ilyen családban, mert sokszor felnőtt feladatokat vesznek át, akár érzelmi, akár fizikai feladatokat, amelyeket nem nekik kéne ellátni. Mindenképp olyan, mintha a gyerekkorukat rabolná el ez a helyzet” – mondta Frankó András.

Az ilyen családokban felnövő gyerekek szerinte attól is rettegnek, hogy maguk is szenvedélybetegek, alkoholfüggők lesznek.

„Azokat a gyerekeket fenyegeti leginkább ez a helyzet, akik nem kapnak valamiféle segítséget. Nemcsak szakmai segítségről van szó; ha nincs mellettük valaki, akiben meg tudnak bízni, akire számíthatnak felnőttként” – magyarázta.

Támogatásukra indított programot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Apa, anya, pia névvel, 2018 óta pedig minden évben nagyszabású konferenciát szervez.

„Ez a konferencia arról szólt, hogy olyan szakembereket – sok esetben érintetteket – hívtunk meg, akiknél számítunk arra, hogy egyre több ismeretet és eszközt találnak arra, hogy a saját területükön megtalálják a módszereket, és találkozásokat tudjanak szervezni ott, ahol ilyen gyerekekkel futnak össze. A cél elsősorban az, hogy újabb szakmai ismereteket tudjunk átadni, illetve hogy továbbra is érzékenyítsük erre a problémára rajtuk keresztül a társadalmat is, hogy a szenvedélybetegség, ezen belül az alkoholbetegség mindenféle szempontból a népbetegség tüneteit hordozza” – figyelmeztetett.

A programnak nagyon sok eleme van. A sokféle kiadványon túl léteznek terápiás csoportok gyerekeknek is, felnőtteknek is – tette hozzá a családterapeuta.