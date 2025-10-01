Fontos változások jönnek októbertől – mutatjuk a részleteket

Október elsejétől már a háromgyermekes édesanyáknak is szja-mentes a jövedelmük, jövő januártól az intézkedést a kétgyermekes édesanyákra is kiterjesztik. A kedvezmény mától 250 ezer édesanyát érint, akinél átlagosan havi 109 ezer forint marad, a januártól beinduló rendszerrel pedig egymillióra emelkedik a kedvezményezettek száma. Az intézkedés minden típusú bérjövedelemre vonatkozik. Az szja-mentességgel és a családi adókedvezmény megduplázásával akár három és fél millió forint maradhat egy háromgyermekes családnál – fogalmazott korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára.

Változott a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere is: a szakorvos által visszarendelt betegeknek a szakorvos ír beutalót. Ha a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is. Ez azt is jelenti, hogy ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért. A betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állással vagy telefonos várakozással időpontot foglalniuk. A beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra.

Jelentős változások léptek életbe a szemétszállításban, miután a MOHU módosította az általános szerződési feltételeket. A megújult szabályok szerint a hagyományos, vegyes hulladékgyűjtő edénybe, azaz a kukákba tilos papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket, valamint elektromos és elektronikai szemetet helyezni. Fontos előírás, hogy a kuka fedelének zárt állapotban kell lennie; a túlcsorduló szemét többlethulladéknak minősül, melynek elszállítása külön szolgáltatásként vehető igénybe. Bevezették továbbá a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát. A MOHU mindennek kapcsán hangsúlyozza, hogy a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás, ugyanabban a rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók. Egyéb – súlykorlát, káresemény, lomtalanítás –, ide kapcsolódó vátlozásokról itt olvashat bővebben.

Szerdától a Budapest-, Pest vármegye- vagy országbérlettel utazók – a korábbi 2200 forintos ár helyett – mindössze két vonaljegy áráért, azaz 1000 forintért vehetik igénybe a 100E Repülőtéri Expresszt. A kedvezményes kiegészítő jegy a BudapestGO alkalmazásban érhető el, és papír alapú bérlettel is használható. Az új kedvezmény kihasználásához frissíteni kell a BudapestGO alkalmazást. Viszont a nem bérlettel vásárolt 100E járatra érvényes vonaljegy ára 2200 forintról 2500 forintra emelkedik. A 14 év alattiak, a 65 év felettiek és a nyugdíjas bérlettel vagy MÁK-igazolvánnyal utazók továbbra is díjmentesen utazhatnak a járaton.

Októbertől módosított menetrenddel közlekednek a balatoni hajók, s egészen az őszi szünet végéig járni fognak a személyhajók, a menetrendi hajók, illetve a sétahajók. A kompok Tihany és Szántód között az év minden napján közlekedni fognak.

Pécsen október 1-jétől a buszjegyekért 20-25 százalékkal, a közterületi parkolásért óránként 50-60 százalékkal kell többet fizetni.Az I. számú parkolási zónában 400 forint helyett 600, míg a II. számúban 200 helyett 320 forintot kell fizetni. Ezzel együtt a pécsieket érintő kedvezményeket is bevezetnek. A közösségi közlekedés díjszabásánál az elővételben megváltott papír alapú és mobiljegyek ára 400-ról 500, a buszvezetőnél vásárolt jegyek 500-ról 600 forintra emelkedtek, a tízdarabos gyűjtőjegy 3800 forintról 4500, a hétnapos jegy pedig 3500 forintról 4200 forintra nőtt.

Megújult a lakossági állampapír-portfólió, a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) az eddigieknél is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal áll a befektetők rendelkezésére – derül ki az Államadósság Kezelő Központ Zrt. korábbi tájékoztatásából, amelynek részletei itt olvashatók.

Szeptember 22. óta a YouTube-on már tilos politikai hirdetést közzétenni, szerdától pedig a Meta platformjain, a Facebookon és az Instagramon sem engedélyezik ezeket. A lépés az Európai Unió új, október 10-én hatályba lépő szabályozásához kapcsolódik, amely átláthatósági követelményeket ír elő: a politikai hirdetéseknek egyértelműen jelezniük kell szponzorukat, a választást vagy népszavazást, amelyhez kapcsolódnak, valamint a kifizetett összegeket és a célzási módszereket. A szabályozás szigorítja az adatgyűjtést is a reklámok kapcsán.

Bezárt a Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda, hogy a szomszédos, vele összeépült Danubius Hotel Gellért felújításával párhuzamosan a fürdő is korszerűsítésen eshessen át. A nagy szerkezeti bontásokat vélhetően 2026 végén lehet elkezdeni, és a tervek szerint 2028-ban fog megnyitni a fürdő.

A beruházás tervezett összege 20 milliárd forint, amit a társaság a saját működési cash flow-jának a terhére nem tud előteremteni, ezért hitelt szeretne fölvenni, amit engedélyeznie kell a Fővárosi Közgyűlésnek, és azt követően majd a kormánynak.