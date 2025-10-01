ARÉNA
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Gabor Meszesan/Getty Images

Fontos változások jönnek októbertől – mutatjuk a részleteket

Infostart

Családtámogatás, egészségügy, közösségi közlekedés – néhány terület, ahol október 1-jével több változásra is életbe lépett Magyarországon, kihatással a mindennapjainkra. Ezeket gyűjtöttük csokorba.

Október elsejétől már a háromgyermekes édesanyáknak is szja-mentes a jövedelmük, jövő januártól az intézkedést a kétgyermekes édesanyákra is kiterjesztik. A kedvezmény mától 250 ezer édesanyát érint, akinél átlagosan havi 109 ezer forint marad, a januártól beinduló rendszerrel pedig egymillióra emelkedik a kedvezményezettek száma. Az intézkedés minden típusú bérjövedelemre vonatkozik. Az szja-mentességgel és a családi adókedvezmény megduplázásával akár három és fél millió forint maradhat egy háromgyermekes családnál – fogalmazott korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára.

Változott a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere is: a szakorvos által visszarendelt betegeknek a szakorvos ír beutalót. Ha a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is. Ez azt is jelenti, hogy ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért. A betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állással vagy telefonos várakozással időpontot foglalniuk. A beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra.

Jelentős változások léptek életbe a szemétszállításban, miután a MOHU módosította az általános szerződési feltételeket. A megújult szabályok szerint a hagyományos, vegyes hulladékgyűjtő edénybe, azaz a kukákba tilos papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket, valamint elektromos és elektronikai szemetet helyezni. Fontos előírás, hogy a kuka fedelének zárt állapotban kell lennie; a túlcsorduló szemét többlethulladéknak minősül, melynek elszállítása külön szolgáltatásként vehető igénybe. Bevezették továbbá a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát. A MOHU mindennek kapcsán hangsúlyozza, hogy a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás, ugyanabban a rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók. Egyéb – súlykorlát, káresemény, lomtalanítás –, ide kapcsolódó vátlozásokról itt olvashat bővebben.

Szerdától a Budapest-, Pest vármegye- vagy országbérlettel utazók – a korábbi 2200 forintos ár helyett – mindössze két vonaljegy áráért, azaz 1000 forintért vehetik igénybe a 100E Repülőtéri Expresszt. A kedvezményes kiegészítő jegy a BudapestGO alkalmazásban érhető el, és papír alapú bérlettel is használható. Az új kedvezmény kihasználásához frissíteni kell a BudapestGO alkalmazást. Viszont a nem bérlettel vásárolt 100E járatra érvényes vonaljegy ára 2200 forintról 2500 forintra emelkedik. A 14 év alattiak, a 65 év felettiek és a nyugdíjas bérlettel vagy MÁK-igazolvánnyal utazók továbbra is díjmentesen utazhatnak a járaton.

Októbertől módosított menetrenddel közlekednek a balatoni hajók, s egészen az őszi szünet végéig járni fognak a személyhajók, a menetrendi hajók, illetve a sétahajók. A kompok Tihany és Szántód között az év minden napján közlekedni fognak.

Pécsen október 1-jétől a buszjegyekért 20-25 százalékkal, a közterületi parkolásért óránként 50-60 százalékkal kell többet fizetni.Az I. számú parkolási zónában 400 forint helyett 600, míg a II. számúban 200 helyett 320 forintot kell fizetni. Ezzel együtt a pécsieket érintő kedvezményeket is bevezetnek. A közösségi közlekedés díjszabásánál az elővételben megváltott papír alapú és mobiljegyek ára 400-ról 500, a buszvezetőnél vásárolt jegyek 500-ról 600 forintra emelkedtek, a tízdarabos gyűjtőjegy 3800 forintról 4500, a hétnapos jegy pedig 3500 forintról 4200 forintra nőtt.

Megújult a lakossági állampapír-portfólió, a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) az eddigieknél is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal áll a befektetők rendelkezésére – derül ki az Államadósság Kezelő Központ Zrt. korábbi tájékoztatásából, amelynek részletei itt olvashatók.

Szeptember 22. óta a YouTube-on már tilos politikai hirdetést közzétenni, szerdától pedig a Meta platformjain, a Facebookon és az Instagramon sem engedélyezik ezeket. A lépés az Európai Unió új, október 10-én hatályba lépő szabályozásához kapcsolódik, amely átláthatósági követelményeket ír elő: a politikai hirdetéseknek egyértelműen jelezniük kell szponzorukat, a választást vagy népszavazást, amelyhez kapcsolódnak, valamint a kifizetett összegeket és a célzási módszereket. A szabályozás szigorítja az adatgyűjtést is a reklámok kapcsán.

Bezárt a Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda, hogy a szomszédos, vele összeépült Danubius Hotel Gellért felújításával párhuzamosan a fürdő is korszerűsítésen eshessen át. A nagy szerkezeti bontásokat vélhetően 2026 végén lehet elkezdeni, és a tervek szerint 2028-ban fog megnyitni a fürdő.
A beruházás tervezett összege 20 milliárd forint, amit a társaság a saját működési cash flow-jának a terhére nem tud előteremteni, ezért hitelt szeretne fölvenni, amit engedélyeznie kell a Fővárosi Közgyűlésnek, és azt követően majd a kormánynak.

