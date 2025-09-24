ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.97
usd:
330.8
bux:
98426.75
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Kiev, Ukraine - August 26, 2013: A collection of well-known social media brands printed on paper and placed on plastic signs. Include Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram and Tumblr logos.
Nyitókép: pressureUA/Getty Images

Elemzők az online politikai hirdetések tilalmáról: most dől el, mekkora a digitális közösségépítés ereje

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

A közösségimédia-szolgáltatók korlátozzák Európában a politikai hirdetések közzétételét, és ez új kihívások elé állítják a hazai pártokat. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a kormányoldalnak nem okoz gondot a tiltás, hiszen a digitális polgári körökkel és a Harcosok Klubjával kiváltja a hirdetéseket, míg Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke szerint az organikus közösségépítés sokkal hatékonyabb.

Hétfő óta a YouTube-on már tilos politikai hirdetést közzétenni, októbertől pedig a Meta platformjain, a Facebook-on és az Instagramon sem engedélyezik ezeket. A közelgő válsztási kampány előtt ez feladat elé állítja a hazai pártokat is, és az elemzők véleménye is megosztlik, hogy merre vezet most a sikeres digitális kampány.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a kormányoldalnak nem okoz gondot a tiltás, hiszen a digitális polgári körök és a Harcosok Klubja kiváltja a hirdetéseket. Mint hangsúlyozta, az amerikai szolgáltatók csak Európában vezetik be a korlátozásokat, félve az uniós szabályozástó és a kilátásba helyezett bírságoktól, miközben az Egyesült Államokban Donald Trump második elnöksége idején éppen vezetnek ki mindenféle politikai korlátozást a techcégek.

„Nem gondolom, hogy a kormányoldalnak ez a váltás nagyobb probléma lenne, ugyanis felkészült erre az időpontra, ez előre tudható volt, a Harcosok Klubjával vagy a digitális polgári körök létrehozásával pont megpróbálja kiváltani a fizetett hirdetéseket az aktivisták nagy számával” – mondta Kiszelly Zoltán, és hozzátette, a nagyjából 30-40 ezer Harcosok Klubja-tag, illetve a több mint 70 ezer digitális polgári kör-tag jelentős támogatást jelent a kormánypártoknak.

Ezzel összevetve szerinte a Tisza Pártnak néhány tízezer online aktivistája lehet, míg a miniszterelnök már kiadta a jelszót, hogy a jelenlegi százezres digitális támogatói kört meg kell duplázni a hivatalos kampány kezdetére. „Az a cél, hogy a kormányoldal mögött a mostaninál kétszer, háromszor nagyobb aktivistagárda legyen, és ezzel próbálják kiváltani a fizetett hirdetések megszüntetését” – mondta a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Arról is beszélt, hogy a politikai hirdetések korlátozása ellenére kormánypárti és ellenzéki oldalon is megmaradnak a tartalomgyártók, és a most épülő aktivistahálózatnak az lesz a szerepe, hogy ezeket a tartalmakat megossza a környezetében.

Horn Gábor: csak idő kérdése

A Fidesz-KDNP biztosan gyorsan megtalálja a módját, miként lehet kijátszani a politikai hirdetések tilalmát a nagy digitális platformokon – mondta az InfoRádióban Horn Gábor. A Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke felidézte, hogy a digitális térben eddig is jelen volt a kormányoldal, mert a Google-adatai szerint „az elmúlt hat évben a Fidesz és környezete többet költött a közösségi média felületein, mint az összes más európai ország”.

Horn Gábor szerint eddig is „döbbenetes túlsúlya” volt a kormányzatnak ezen a területen, ezért úgy látja, látszólag a kormányoldalt érinti a mostani intézkedés, de szerinte csak idő kérdése, hogy kitalálják ennek az ellenszerét. Ezek között említette, hogy a politikai hirdetéseket akár Európán kívülről is lehetne indítani, így kerülve ki a szolgáltatócégek csak az EU-ra vonatkozó korlátozását.

A Digitális Polgári Köröket, illetve a Harcosok Klubját viszont nem tartja a közösségi médiában a korlátozás ellen alkalmas megoldásnak a Republikon szakértője, mert úgy véli, ezek sokkal inkább offline szerveződések. A Harcosok Klubjának szerint sokkal inkább az aktivisták újbóli harcra fogása volt a célja, tehát hogy vidéken, a kis településeken „legyen, aki bedobja a végén a szórólapot, aki meggyőzi a kocsmában a vele együtt a iszogatót”.

„Nem látom azt, hogy ettől megváltozott volna alapvetően a Fidesz kommunikációja, nem láttam, hogy letolták volna a közösségi médiafelületekről sikeresen a Tisza Pártot, amely továbbra is uralja érdekes módon organikusan ezeket a közösségi felületeket” – mondta Horn Gábor.

Orbán Viktor is arról beszélt, hogy az ellenzék a digitális térben előrébb jár, és fel kell venni a tempóját, mert különben veszíteni fognak. A Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke úgy látja, erősebb az organikus elérés, mint a pénzen vásárolt, és az aktivisták is úgy érzik, hogy aktív részesei a folyamatoknak, és szerinte az ellenzéki körökben ennek nagy a népszerűsége, mert egyfajta elkötelezettséget jelent a kapcsolódás a közösségi térben.

„A Fidesznek mintha erre eddig nem lett volna szüksége, nem ezeken a felületeken szerveződött, mintha elment volna ilyen értelemben mellette az idő” – értékelt az elemző, és hozzátette, úgy látja, a digitális közösségépítésnek a kormányoldalon még nincs elég ereje.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Elemzők az online politikai hirdetések tilalmáról: most dől el, mekkora a digitális közösségépítés ereje

eu

közösségi média

tilalom

kiszelly zoltán

politikai hirdetés

horn gábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők az online politikai hirdetések tilalmáról: most dől el, mekkora a digitális közösségépítés ereje

Elemzők az online politikai hirdetések tilalmáról: most dől el, mekkora a digitális közösségépítés ereje
A közösségimédia-szolgáltatók korlátozzák Európában a politikai hirdetések közzétételét, és ez új kihívások elé állítják a hazai pártokat. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a kormányoldalnak nem okoz gondot a tiltás, hiszen a digitális polgári körökkel és a Harcosok Klubjával kiváltja a hirdetéseket, míg Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke szerint az organikus közösségépítés sokkal hatékonyabb.
Átvette a vezetést az AfD Németországban – mélyponton a kancellár népszerűsége

Átvette a vezetést az AfD Németországban – mélyponton a kancellár népszerűsége

Az elmúlt hetekben sorra jelentek meg azok a közvélemény-kutatások, amelyek legtöbbször holtversenyt jeleztek a kormányon lévő konzervatív CDU/CSU és az ellenzék vezető ereje, a radikális jobboldali AfD között. A legfrissebb felmérés egy esetleges hétvégi választásokon olyan AfD-fölényt jósol, amire nem volt még példa.
 

Mintaállam csődközelben: Németország egy generáció alatt bajba sodorta magát

VIDEÓ
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.24. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így úszhatja meg az újabb összeomlást az ismert válságország

Így úszhatja meg az újabb összeomlást az ismert válságország

Sikeresen zárultak Javier Milei argentin elnök washingtoni tárgyalásai - számolt be róla a Bloomberg. Donald Trump, az USA elnöke ugyanis az egyeztetéseket követően nyíltan megerősítette, hogy az országa kész segítséget nyújtani Argentínának, miközben Scott Bessent pénzügyminiszter szerint minden pénzügyi lehetőség napirenden van. Bár konkrét eszközöket és összegeket a politikusok még nem közöltek, a támogatás ténye mérsékelheti a piaci volatilitást és átmeneti megnyugvást adhat a befektetőknek az október 26-i időközi választásokig.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rejtélyes üzeneteltűnés: vizsgálat alatt Ursula von der Leyen és Macron kapcsolata a Mercosur-megállapodásban

Rejtélyes üzeneteltűnés: vizsgálat alatt Ursula von der Leyen és Macron kapcsolata a Mercosur-megállapodásban

Az EU etikai felügyeleti szerve vizsgálatot indított Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Emmanuel Macron francia elnök között váltott, törölt üzenetek eltűnése miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jimmy Kimmel calls out 'anti-American' threats to free speech in tearful TV return

Jimmy Kimmel calls out 'anti-American' threats to free speech in tearful TV return

The comedian returned from a brief suspension after comments he made about the killing of conservative activist Charlie Kirk.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 09:07
Megvan a nemzeti konzultáció második kérdése
2025. szeptember 24. 08:56
Taxisok százai demonstrálnak Budapesten – képek
×
×
×
×