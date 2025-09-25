Új lakossági állampapírok jönnek magasabb kamattal – itt vannak a részletek

A kínálat legnépszerűbb termékét, a FixMÁP-ot 0,5 százalékponttal magasabb, évi 7 százalékos kamattal kínálják 5 éves futamidőre októbertől. Az egységesített hozam mutatója 7,18 százalékra nő, vagyis ez lesz a legmagasabb a lakossági fix kamatozásúak között – közölte az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK).

A MÁP Plusz sávos, fix kamatozással kapható a következő hónaptól. Az első évben 6,50 százalékos a kamatszint a futamidő ötödik évére fokozatosan 7,50 százalékra nő.

A változó kamatozású Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) továbbra is a háromhónapos diszkontkincstárjegyek hozamához igazodik. 6 évre köthető le 6,85 százalékos éves induló kamattal, az első négy évben a jelenlegi 1 százalékos kamatfelár helyett 0,75 százalékos kamatprémiumot, azt követően további 0,25 százalék hűségprémiumot, azaz lejáratig való tartás mellett összesen 1,00 százalékot biztosít.

A Prémium Magyar Állampapír futamideje marad 10 év, csak a kamatozása módosul. Az első kamatperiódusban évi 6 százalék lesz, a második periódustól az infláció feletti kamatprémiumot a korábbi 0,50 százalék helyett 0,10 százalékban határozta meg az adósságkezelő.

A Magyar Államkincstárnál alkalmazandó visszaváltási árfolyam egységesen 99 százalék, de a MÁP Pluszra a kamatfizetés utáni 5 munkanap során továbbra is 100 százalék. A nyomdai termékek, a Babakötvény és az euróban denominált €MÁP változatlan jellemzőkkel marad a kínálatban – tették hozzá.

Az ÁKK a befektetői és adósságkezelési szempontokat figyelembe véve, a lakossági piac stabilitásának megőrzésével ösztönözni akarja a fix kamatozású állampapírok arányának növekedését, a portfolió átlagos futamidejének hosszabbodását és a lakossági portfolió egységesítését – indokolták az átrendezést. Hozzátették, hogy az elmúlt időszakban a lakossági portfolióban a változó kamatozású állampapírok aránya jelentősen nőtt, ami a finanszírozási költségek emelkedésével és érdemi kamatkockázattal jár. Várakozásuk szerint a változtatások hosszú távra biztosítják a fenntartható adósságszerkezetet – olvasható a közleményben.