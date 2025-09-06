Takács Péter: kisebb lesz az állami finanszírozás, ha e-beutaló nélkül fogadnak beteget

Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere október 1-jétől: a szakorvos által visszarendelt betegeknek a szakorvos ír beutalót. Ha a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismertté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az EgészségAblakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot, akár más intézménybe is. Ez azt is jelenti, hogy ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamennie a háziorvoshoz új beutalóért. A betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorban állással vagy telefonos várakozással időpontot foglalniuk. A beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra.

„Egy társadalmi problémára reagáltunk. A kontrollra visszarendelt betegek, mivel eddig nem volt kötelező beutalót adni, csak az ambuláns lapon kapták meg két sorban azt, hogy jelentkezzen három hónap múlva kontrollra, de ebből beutaló, pláne e-beutaló nem keletkezett, és ezért ezek a betegek elestek attól a lehetőségtől, hogy a 1812-es központi hívószámon vagy az EgészségAblak applikáción keresztül tudjanak időpontot foglalni maguknak kontrollvizsgálatra” – mondta az új szabályozásról Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az InfoRádióban. Példaként említette, hogy előfordult olyan eset, hogy a kontrollra visszarendelt onkológiai beteg odament a rendelési idő elejére, és csak a rendelési idő végén került sorra. Ezekre a betegek által jelzett problémákra szeretnének megoldást kínálni, és lehetővé tenni, hogy az szakorvosok a kontrollra adjanak időpontot, ez kerüljön be a járóbeteg-irányítási rendszerbe, kapjon róla értesítést a beteg, vagy akár a 1812-es központi hívószám, az Egészségvonal, akár az EgészségAblak applikáció segítségével tudjon magának időpontot foglalni.

Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke az InfoRádióban egyedüli problémaként azt vetette fel, hogy a beutalók csak kilencven napig érvényesek, így azoknak, akiknek ennél később van szükség kontrollra, már nem lesz addigra érvényes beutalójuk. Erre Takács Péter azt mondta, ebben nem lesz változás, marad a 90 napos érvényesség, utána ugyanúgy, mint jelenleg, a betegnek a háziorvostól kell kérnie új beutalót.

„Sokkal átláthatóbbak lesznek az időbeosztások. Tervezhetőbb lesz az orvos kontrollos napja, ami nagyon fontos. Nem fordulhat elő elviekben mostantól olyan, hogy mindenki reggel 8-ra ott van a rendelési idő kezdetén, és adott esetben 60 beteg várakozik egyszerre. Nem lesz nagy a zsúfoltság, hiszen ha valaki tudja, hogy kontrollra neki 13.30-ra kell visszamenni, akkor teljesen értelmetlen reggel 8-ra ott lenni, az ember saját magának is könnyebben tudja tervezni a napját, és a kórháznak vagy az adott szakrendelésnek a terhelése is jobban eloszlik a rendelési idő teljes egészére” – magyarázta az államtitkár.

Szintén problémaként vetődött fel, hogy hiányos a helyi intézmények rendszereinek és az EESZT-nek az összekapcsolódása, de Takács Péter jelezte, az állami intézményeknek már korábban össze kellett hangolni a medikai rendszerüket az EESZT-vel.

„Sajnos még mindig vannak elsősorban önkormányzati fenntartású rendelők, amelyek ennek a törvényi kötelezettségüknek nem tettek eleget. Ezért adott esetben hiába van foglalt időpontja a betegnek az EgészségAblak applikáción keresztül, előfordul, hogy a recepciós visszaküldi a beteget, mondván, hogy papíralapú beutalót kér. Ezért is kellett hozzányúlnunk a jogszabályhoz, hogy az e-beutalót kötelező legyen fogadni mindenhol, és aki ennek a kötelezettségnek nem tesz eleget, annak most már következménye is lesz: a finanszírozás 10 százalékát a NEAK visszatartja, ha nem e-beutaló alapján történik a betegellátás” – mondta az egészségügyi államtitkár.