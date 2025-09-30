ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Fa Nándor hajótervező és -építő, óceáni szólóvitorlázó (b) és Gál József hajóépítő, vitorlázó a Szent Jupát vitorlás vízre bocsátása alkalmából tartott ünnepségen a révfülöpi Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötőben 2024. szeptember 4-én. A vitorlással Fa Nándor és Gál József 1986-87-ben vitorlázta körül a Földet. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a Mathias Corvinus Collegiummal együttműködve a Balaton vizére bocsátotta a legendás hajót, amelyet restaurálása után az MCC diáktáborban állítanak ki.MTI/Vasvári Tamás
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Szabadtéri kiállításon látogatható és vitorlát is bont a legendás földkerülő magyar hajó

InfoRádió

Vízrebocsátásának 40. évfordulója alkalmából vitorlát bont a Balatonon a Szent Jupát. Fa Nándor és Gál József 1980 és 1985 között építette meg a vitorlást, amellyel több mint 700 nap alatt megkerülték a Földet. A legendás hajóról a Mathias Corvinus Collegium és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum együttműködésében a révfülöpi kikötőben nyílt szabadtéri kiállítás és időről-időre a révfülöpi kikötőből is kifut.

Negyven éve, 1985. szeptember 26-án indult 717 napig tartó útjára a Szent Jupát vitorlás, fedélzetén Fa Nándorral és Gál Józseffel, az első magyarokkal, akik vitorlással megkerülték a Földet. Magyarország első világ körüli vitorlásútját Fa Nándor vitorlázó, hajóépítő és Gál József vitorlázó tette meg. Öt év alatt épült meg a 9,4 méter hosszú, 15 négyzetméter felülettel rendelkező túrahajót, amelyet Szent Jupátról, a kenusok védőszentjéről neveztek el. 1987. szeptember 12-én, több mint 60 ezer kilométer megtétele után ért vissza Opátija kikötőjébe.

Minden nemzetnek megvannak a maga mítoszai: ilyen az új-zélandi Sir Edmund Hillary, aki először mászta meg a Monteverestet, vagy a londoni 6-3-as győzelme az aranycsapatnak. Ezek közé illeszkedik a Szent Jupát útja is - mondta el az InfoRádiónak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója.Schneller Domonkos emlékeztetett, hogy pont 40 éve indult el két magyar fiatal, Fa Nándor és Gál József életük útjára Opátia kikötőjéből. "Ma már szinte felfoghatatlan, hogy mertek nekivágni a küldetésnek. Magyarországnak nincs tengeri kikötője, tengerpartja, ráadásul a vasfüggöny mögött rekedtek, így egy tengeri expedícióhoz szükséges eszközrendszer nem állt rendelkezésükre - idézte fel a küldetést nehezítő tényezőket a főigazgató. "Minden esély ellenük szólt: egy olyan hajóval, vágtak neki a küldetésnek, ami ma már a Balatonon is kicsinek számít, nem beszélve az Adriáról. A világ körüli óceánokon a magyar hajó nem lenne látható a radaron - érzékeltette az expedíció jelentőségét.

Hazaérkezésüket követően egy alapítványt hozott létre Fa Nándor és a Gál József, a műtárgyat ezen keresztül ajándékozták a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak. "Amikor 2016-ban lebontották a városligeti múzeum épületét, egy biztonságos raktárba került a vitorlás. Ekkor Schneller Domonkosék úgy érezték, hogy nem méltó a Jupát történetéhez, nemzeti mítoszú útjához a jó körülményeket biztosító, mégis a közönség elől elzárt helység. Ezért a legendás vitorlást retaurálás után 2024 szeptemberében a Balaton északi partján, Révfülöpnél bocsátották ismét vízre.

Ismét vízre száll a Szent Jupát

A mostani fiatalokhoz, akik a 80-as években nem tudták élőben követni a több mint 700 napos kalandot szeretnék közelebb hozni Fa Nándorék útját. "A Mathias Corvinus Collegiummal közös szervezésben, a révfülöpi kikötőben nyílt meg a szabadtéri kiállítás, ahol a felújított, restaurált Szent Jupátot lehet megtekinteni, illetve az út részleteit, a haladási irányt egy földgömb segítségével lehet követni." A Föld körüli út legfontosabb történéseit is bemutatják képekkel, és magyar-angol kétnyelvű szöveggel.

"A Szent Jupát kisebb utakra is kész a Balatonon, előzetes jelentkezés után, folyamatosan megtekinthető a kikötőben és időről-időre fel is lehet menni a fedélzetre" - részletezte a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója.

