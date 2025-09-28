Működött a segélykérő koktél, vérző, megrugdosott lányt mentettek vele

A Billog hamburgerező bejegyzése szerint a "segélykérő koktél" néven ismert belső protokollt egy vendég aktiválta. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a kellemetlen helyzetbe kerülő ügyfél a jelzés leadásával diszkréten kérjen segítséget az étterem személyzetétől - írja az index.hu.

A koktélt ANGEL SHOT-nak hívják és egy 17 éves fiatal lányon tudtak így segíteni, akit egy férfi rugdosott az utcán.

A vendéglátóhely tájékoztatása szerint a rendszer alkalmazása sikeres volt, és az esethez szükséges beavatkozásra a személyzet gyors reagálásának köszönhetően került sor. A vendéglátóegység célja a rendszer bevezetésével a vendégek biztonságérzetének növelése volt.