ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
fotó: Billog hamburgerező Face-oldala
Nyitókép: Billog hamburgerező Face-oldala

Működött a segélykérő koktél, vérző, megrugdosott lányt mentettek vele

Infostart

A Billog hamburgerező Facebook-oldalán írt arról, hogy először vettek igénybe a vendéglátóhelyen bevezetett, diszkrét segélykérő rendszert. A rendszer célja, hogy a vendégek nehéz vagy nem kívánt helyzetben csendben kérhessenek segítséget a személyzettől.

A Billog hamburgerező bejegyzése szerint a "segélykérő koktél" néven ismert belső protokollt egy vendég aktiválta. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a kellemetlen helyzetbe kerülő ügyfél a jelzés leadásával diszkréten kérjen segítséget az étterem személyzetétől - írja az index.hu.

A koktélt ANGEL SHOT-nak hívják és egy 17 éves fiatal lányon tudtak így segíteni, akit egy férfi rugdosott az utcán.

A vendéglátóhely tájékoztatása szerint a rendszer alkalmazása sikeres volt, és az esethez szükséges beavatkozásra a személyzet gyors reagálásának köszönhetően került sor. A vendéglátóegység célja a rendszer bevezetésével a vendégek biztonságérzetének növelése volt.

Kezdőlap    Belföld    Működött a segélykérő koktél, vérző, megrugdosott lányt mentettek vele

csepel

segélykérés

koktél

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ex-hurrikán érte el az európai partokat

Ex-hurrikán érte el az európai partokat

Elérte a portugál partokat a napokban mérsékelt övi ciklonná gyengült Gabrielle hurrikán. A korábban az azori szigetek felett már átvonult vihar várhatóan nem lesz nagy hatással a térség időjárására - írta meg a HungaroMet Facebook-bejegyzésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális, mennyit keresnek a fociedzők ebben a bajnokságban: dollármilliókat visznek haza

Brutális, mennyit keresnek a fociedzők ebben a bajnokságban: dollármilliókat visznek haza

Az NFL-es edzői fizetések jelentősen emelkedtek, a liga felének éves bére már legalább 10 millió dollár.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

Zelensky condemns 'vile' Russian strikes lasting 12 hours

More than 600 drones and missiles, predominantly aimed at Kyiv, hit factories and the Institute of Cardiology.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 28. 13:05
MCC-kutatás: az életkor előrehaladtával egyre távolabb kerülünk a gyerekkori álmainktól
2025. szeptember 28. 12:30
Megtalálták a Pilisben eltűnt nő holttestét
×
×
×
×