Infostart.hu
2025. szeptember 24. szerda
Margaret Bridge or Margit Bridge, Budapest, Hungary
Nyitókép: ÂŠ Santiago Urquijo / Getty

A rendőrség két helyen is közbelépett az akciózó taxisok miatt

Infostart

Elszállíttatja az Andrássy útról a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség, sofőrjeikkel szemben feljelentést tettek. Voltak olyanok, akik eltértek a demonstráció bejelentett helyszíneitől, az egyenruhások megtették a szükséges intézkedéseket.

Elszállíttatja az Andrássy útról a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a police.hu oldalon.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére 2025. szeptember 24-ére: az V. kerület, Városház utcába, valamint a Hősök terére.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét gyűlést tudomásul vette – írja közleményében a BRFK.

A résztvevők azonban a tudomásul vett bejelentéstől eltérően lassítják a Margit híd forgalmát, ezért a BRFK megkezdte a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatossága érdekében.

A BRFK később azt közölte, hogy több taxis az Andrássy úton akadályozza a közlekedést, a rendőri intézkedés ott is folyamatban van.

Eddig az Andrássy útról két taxit szállíttattak el, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek. A Margit hídon nyolc taxissal szemben tettek szabálysértési feljelentést, hat esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki.

Közölték azt is, hogy a járműforgalom jelenleg mindenhol folyamatos.

