Zűrzavar lesz szerdán a budapesti utakon a taxis tüntetés miatt, mutatjuk, hol és mikor

Taxis demonstráció mellett tartja szerdai ülését a Fővárosi Közgyűlés – írja az mfor.hu a Magyar Hang alapján. A lap megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte: „a Budapest, V. kerület, Városház utca parkolósávjába 2025. október 29-én 8-22 óráig, valamint a Bp., V., Kossuth Lajos utca Városház utca és az Astoria közötti szakaszán a külső forgalmi sávba 2025. október 29-én 8 órától 31-én 18 óráig egy taxis szervezet nevében két magánszemély jelentett be gyűlést.

A szeptemberi közgyűlés idején is tüntettek taxisok a rendeletmódosítás miatt, és tarifaemelést követeltek. A rendőrség többször is közbeavatkozott, mert megszegték a jogszabályokat.