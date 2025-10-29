ARÉNA - PODCASTOK
Sign of a waiting taxi
Nyitókép: Cameris/Getty Images

Zűrzavar lesz szerdán a budapesti utakon a taxis tüntetés miatt, mutatjuk, hol és mikor

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Fővárosi Közgyűlés napjára időzítik tüntetésüket a budapesti taxisok, akik egész napos tiltakozást jelentettek be a rendőrségen.

Taxis demonstráció mellett tartja szerdai ülését a Fővárosi Közgyűlés – írja az mfor.hu a Magyar Hang alapján. A lap megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte: „a Budapest, V. kerület, Városház utca parkolósávjába 2025. október 29-én 8-22 óráig, valamint a Bp., V., Kossuth Lajos utca Városház utca és az Astoria közötti szakaszán a külső forgalmi sávba 2025. október 29-én 8 órától 31-én 18 óráig egy taxis szervezet nevében két magánszemély jelentett be gyűlést.

A szeptemberi közgyűlés idején is tüntettek taxisok a rendeletmódosítás miatt, és tarifaemelést követeltek. A rendőrség többször is közbeavatkozott, mert megszegték a jogszabályokat.

Belföld    Zűrzavar lesz szerdán a budapesti utakon a taxis tüntetés miatt, mutatjuk, hol és mikor

budapest

tüntetés

taxisok

