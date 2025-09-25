Számokban kifejezve ennyi dolga volt a rendőröknek a taxis demonstrációval

Taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére 2025. szeptember 24-ére: az V. kerület, Városház utcába, valamint a Hősök terére. A Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét gyűlést tudomásul vette, a résztvevők azonban a tudomásul vett bejelentéstől eltérően több helyszínen szándékosan akadályozták a forgalmat – írja beszámolójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
A rendőrség az alábbi intézkedéseket hajtotta végre:
- 56 embert igazoltattak,
- 2 fővel szemben gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés miatt kezdeményeztek eljárást,
- 34 taxisofőrt közlekedési szabálysértés miatt jelentettek fel,
- 17 esetben helyszíni bírságot szabtak ki,
- 2 taxit elszállíttattak.