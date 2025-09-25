Számokban kifejezve ennyi dolga volt a rendőröknek a taxis demonstrációval

A kormány döntött a fegyverpénz újabb kifizetéséről, amelyet a rendőrök, katonák, pénzügyőrök, nemzetbiztonsági dolgozók, valamint a határvadászok és tisztjelöltek is megkapnak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy január 1-jétől a 30–40 év közötti, kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentességet élvezhetnek, miközben az adókedvezmények mértéke is jelentősen emelkedik. A miniszter beszélt arról is, hogy az orosz energiáról való leválás Magyarország és Szlovákia gazdaságát fenyegeti leginkább az IMF szerint. Emellett a kormány intézkedéseket hozott az aranyszínű sárgaság megfékezésére, amely a magyar szőlőállományt pusztítja, és már az ország többségét érinti. A Portfolio élőben tudósít a kormányinfón elhangzott legfontosabb gazdasági hírekről és közlésekről.