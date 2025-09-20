ARÉNA
2025. szeptember 20. szombat
A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-től kézbesíti egészen a hónap végéig.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Jó hír érkezett a nyugdíjasok számára

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Korábban érkezik az októberi nyugdíj.

A legtöbb hónapban 12-én utalják a nyugdíjakat – de október és december is kivétel. A szabály az, hogy az utalás a hónap 12. napján történik meg, de ha az hétvégére esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Így lesz ez októberben is, hiszen 12-e vasárnapra esik, így a nyugdíj előbb érkezik – írja a Pénzcentrum.

Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2025-ben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére. A naptárakat elviekben 2024 novemberében küldte ki a posta.

2025-ben az utalási naptár szerint öt alkalommal nem az adott hónap 12. napján érkezik a nyugdíj, hanem korábban. Ilyen hónap volt a január, az április és a július és ilyen lesz az október is. Az ilyen eltérés általában 1-2 napot jelent, ha 12-e hétvégére esik, viszont decemberben tíz nappal fog hamarabb megérkezni a nyugdíj.

nyugdíj

posta

folyósítás

