2025. szeptember 20. szombat Friderika
Nyitókép: fotó: Infostart

Már másfélmillió nyugdíjas megkapta az utalványt, itt a menetrend

Infostart / MTI

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 1 540 038 nyugdíjas kapta meg – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója szombaton a Facebook-oldalán.

Nyitrai Zsolt a közétett fotón azt írta: október 15-ig mindenkinek kézbesítik az utalványt. A főtanácsadó a bejegyzésben kiemelte: „a kormány kiáll a nyugdíjasok érdekeiért és megvédi a juttatásaikat”.

A Magyar Posta az utalványokat szeptember elejétől október 15-ig juttatja el a több mint 2,3 millió jogosultnak. A kézbesítés szakaszosan, az irányítószámok emelkedő sorrendjében történik. A posta egyszer kísérli meg a kézbesítést a címhelyen, ha a címzett nem tartózkodik otthon, a letéti postahelyen lesz lehetősége átvenni a juttatást 10 munkanapon belül.

A kérdés, hogy mit tehetünk, ha késik az utalvány. Ha az élelmiszer-utalványt tartalmazó postai küldemény a megadott határidőig nem érkezett meg, és postai értesítést sem kapott, a következő elérhetőségeken érdeklődhet:

  • Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 1811 (központi telefonszám)
  • Magyar Posta Zrt.: (1) 767-8282, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztatást ad a küldemény azonosítószámáról (ragszám), amely alapján a Magyar Posta Ügyfélszolgálata információt tud nyújtani a küldemény állapotáról.

Az utalvány hidegélelmiszerek vásárlására használható, így például zöldségre, gyümölcsre, húsra, húskészítményekre, kenyérre, pékárura, édességre. Készpénzre nem váltható.

