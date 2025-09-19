ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.05
usd:
331.48
bux:
99481.88
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter érkezik az EU-tagállamok védelmi minisztereinek informális ülésére Koppenhágában 2025. augusztus 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl

Feljelentést tett a „tiszás gyűlöletcunami” ügyében a honvédelmi miniszter

Infostart / MTI

Nem fél, de úgy látja, van egy határ.

Internetes agresszió miatt feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a honvédelmi miniszter. Ezt maga Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte pénteken a Facebook-oldalán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: a feljelentést nem azért tette meg, mert megsértve érezné magát vagy nem viselné el az internetes agressziót, hanem azért, mert „egy normális, egymásra figyelő és egymással értelmes párbeszédben élő országban érdemes élni”.

„Ezért felelősséget is érzek, és fontosnak tartom azt, hogy állítsuk meg azt az áradó gyűlöletet, amit az elmúlt egy évben a Tisza nevű politikai blöff ránk szabadított” – fogalmazott a tárcavezető.

Hangsúlyozta, hogy egyértelműen kapcsolható a Tisza megjelenése ahhoz a féktelen gyűlölethullámhoz, amely nem szolgálja Magyarország érdekét; ez nem szolgálja a közösségünk érdekét, és ezért megálljt kell ennek parancsolni.

„Ezért feljelentést tettem, hiszen nem hagyhatjuk, hogy hazánkat elárassza a tiszás gyűlöletcunami” –közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Kezdőlap    Belföld    Feljelentést tett a „tiszás gyűlöletcunami” ügyében a honvédelmi miniszter

feljelentés

tisza

gyűlölet

szalay-bobrovniczky kristóf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakíró: eljött a pillanat, hogy csapatvilágbajnok legyen a McLaren a Forma–1-ben

Szakíró: eljött a pillanat, hogy csapatvilágbajnok legyen a McLaren a Forma–1-ben

A bakui egy utcai versenypálya, ahol könnyen lehet hibázni, de ha minden a papírforma szerint alakul, akkor a McLaren már a mostani versenyhétvégén megvédheti konstruktőri világbajnoki címét – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. A Motorsport Online főszerkesztője kitért arra is, milyen összevetésben érheti be Oscar Piastri a két legendás elődöt, Ayrton Sennát és Mika Häkkinent.
Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

A Kossuth rádióban a miniszterelnök beszélt a „röszkei csata” 10. évfordulójáról, a svéd konfliktus migrációs vonatkozásáról, a kerítéssel kapcsolatos álláspontokról, az adórendszerről, a nemzeti konzultációról, a nyugdíjasokról és a „pisztolyügyről” is.
 

Szakértő Ruszin-Szendi Romulusz pisztolyáról: „a gyülekezési jog hatálya alá tartozó eseményen nem lehet viselni semmilyen fegyvert”

Feljelentést tett a „tiszás gyűlöletcunami” ügyében a honvédelmi miniszter

Orbán Viktor: a svéd nép a barátunk, nem a svéd kormány

VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brüsszel háborút indít a dohányipar ellen

Brüsszel háborút indít a dohányipar ellen

A Philip Morris International (PMI) támogatja a cigaretta-alternatívák egészségügyi hatásainak független kutatását, miközben az Európai Bizottság átfogó értékelést tervez az e-cigaretták és más nikotintermékek kapcsán - tudósított az euractiv.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lezárul egy nagy korszak: visszavonul az NHL szlovén szupersztárja

Lezárul egy nagy korszak: visszavonul az NHL szlovén szupersztárja

Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says TV networks opposed to him should 'maybe' lose licence

Trump says TV networks opposed to him should 'maybe' lose licence

Concerns grow that the Trump administration is curtailing criticism after ABC host Jimmy Kimmel's show was cancelled.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 11:15
Hamarosan újra láthatjuk az Erzsébet híd igazi színét
2025. szeptember 19. 09:41
"Sok hűhó, semmiért" - Nem találkoznak a főváros taxis tervei a szakma elképzeléseivel
×
×
×
×