2025. szeptember 16. kedd
Exhaust pipe of a car - blowing out the pollution. Exhaust pipe coming out of the car with its exhaust. View from below, see the bottom of the exhaust pipe silver. Visible rear bumper eclipse of gray.
Nyitókép: nikamata/Getty Images

Nagy razzia indult a magyar utakon, ellenőrzik a járműveket

Infostart / MTI

Négy nagyvárosban vizsgálják a járművek károsanyag-kibocsátását az Európai Mobilitási Hét részeként – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

Ismét Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót tartanak az Európai Mobilitási Héten. Az ÉKM támogatásával immár 29. alkalommal szeptember 15. és 19. között rendezik meg a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót. Az Európai Mobilitási Hét az Európai Bizottság fenntartható városi mobilitásról szóló kiemelt figyelemfelkeltő kampánya.

Az akciósorozat egyik fő iránya a forgalomban részt vevő gépjárművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata.

A Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akcióban, öt napon keresztül (hétfőtől - péntekig), az ország négy városában: Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden naponta változó helyszíneken a területileg illetékes Közlekedési Felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy 1000 mérést végeznek.

A gépkocsik vezetői az ellenőrzés során autójuk állapotáról kapnak tájékoztatást, egyúttal tudomást szerezhetnek az esetleges problémákról is. A kirívóan rossz állapotú, erősen szennyező gépkocsival közlekedőknek meghatározott időn belül történő időszakos műszaki-környezetvédelmi vizsgálaton kell megjelenniük járművükkel. "Az akció mögött közös érdekeink: az egészségünk és a környezetvédelem áll" - olvasható a minisztérium közleményében.

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) által szervezett kampány legfőbb célja, hogy átfogó képet kapjanak a Magyarországon forgalomban lévő gépkocsi-állomány károsanyag kibocsátásának évenkénti változásáról és a gépjárművek állapotáról, ideértve az átlag életkort és az erózió mértékét. A kapott adatok és azok előző években mért adatokkal történő összehasonlítása segítségével a változás mértéke könnyen kimutatható.

A forgalomban részt vevő gépjárművek károsanyag-kibocsátásának vizsgálata benzin üzemű járműveknél gázanalizátor segítségével történik, amely során szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-klorid és oxigén szintet, továbbá az úgynevezett Lambda-értéket mérnek. Dízel üzemű gépjárműveknél füstölésmérővel (opacitás mérővel) történik a mérés.

A szokásos gázanalizátoros technológiákon felül, az előző évekhez hasonlóan, vizsgálják a részecskeszámot is.

A részecskeszám-mérés lehetővé teszi a részecskeszűrők állapotának ellenőrzését, az esetleges átfúrt, módosított vagy bármely módon manipulált szűrők azonosítását.

Ezek a technológiák a műszaki vizsgaállomásokon alkalmazott műszaki megoldásokkal teljesen megegyeznek és megfelelnek a hatályos környezetvédelmi előírásoknak. A méréseket a vizsgaállomásokon is dolgozó, a kormányhivatalokhoz tartozó szakemberek hajtják végre, akik a mérések mellett szemrevételezéses állapotfelmérést is végeznek. Jellemzően szivárgások feltárása, a környezetre káros meghibásodásra utaló nyomok keresése a fő feladat - ismertették a közleményben.

Ha esetleg szabálytalan módosítás található a gépjárművön, akkor a mérést végrehajtó kollégák felhívják a figyelmet a szabálytalanságra, annak szükséges helyreállításáról.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közölt személygépkocsi-állomány átlag életkora a 2024-ben 16,2 év volt. Mivel a régebbi gépjárművek gyártása enyhébb környezetvédelmi normák alapján történtek, a magasabb átlagos életkor és az ezzel összefüggő gépalkatrészek kopása nagyban hozzájárul a magasabb kibocsátási értékhez.

A tavalyi mérésnél megállapított megfelelőségi arány 79 százalék, a mért járművek 79 százaléka megfelelt a hatályos környezetvédelmi és műszaki követelményeknek.

