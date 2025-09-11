Újabb egymilliárd euró Ukrajnának – a nap hírei

Lengyelország kérésére rendkívüli ülést hívtak össze péntekre az ENSZ Biztonsági Tanácsában, miután orosz légi eszközök megsértették a lengyel légteret Ukrajna elleni támadások közben. A lengyel vadászgépek legalább 3 drónt lelőttek, miközben 16 roncsot találtak, köztük lakóövezetekben is, de senki nem sérült meg. Az amerikai elnök támogatásáról biztosította Lengyelországot, és megerősítette, hogy az amerikai katonák továbbra is az országban maradnak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón megerősítette: a magyar kormány korlátlan szolidaritással áll ki Lengyelország mellett.

Több NATO-tagállam katonákat, tüzérségi és légvédelmi rendszereket küld a szövetség keleti szárnyának megerősítésére, miután Lengyelország légterébe orosz drónok hatoltak be – írja a BBC. A lengyel védelmi miniszter a varsói parlamentben ismertette a szövetségesek ajánlatait. Eszerint a hollandok légvédelmi rendszereket, tüzérséget és 300 katonát küldenek, míg a csehek helikoptereket és 100 katonát adnak. A franciák és britek repülőgépeket telepíthetnek a NATO keleti szárnyának biztosítására. Németország szintén jelezte, hogy fokozza jelenlétét a NATO keleti határán.

Bíróság elé állítaná az izraeli kormányfőt Katar a Hamász iszlamista terrorszervezet vezetői ellen végrehajtott izraeli támadás után. Az izraeli akció 6 ember halálát okozta, de a célpontként megjelölt Hamász-vezetők túlélték. Benjamin Netanjahu korábban figyelmeztette Katart, hogy maga intézkedik, ha nem lép fel a terroristák ellen.

Lelőtték Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát a Utah Valley Egyetemen tartott nyilvános rendezvényen. A 31 éves influenszer nem sokkal később belehalt sérüléseibe. Donald Trump elnök elrendelte a nemzeti zászlók félárbocra engedését. A szeptember 11-i terrortámadások 24. évfordulóján, a Pentagon előtt mondott beszédében bejelentette: posztumusz a legmagasabb elnöki kitüntetést az Elnöki Szabadság Érdemérmet adományozza a meggyilkolt konzervatív közéleti személyiségnek. Az FBI megtalálta a gyilkos puskáját. A nyomozók egy egyetemista korú fiatalt gyanúsítanak a gyilkossággal.

Az Egyesült Államokban ma is megemlékeztek a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokról. Az évfordulón zászlókat engedtek félárbocra, és felidézték az áldozatok emlékét. Az al-Kaida terrorszervezet összehangolt támadásában csaknem 3 ezer ember vesztette életét. A 9/11 emléknap a nemzeti egység és a veszteség fájdalmának szimbóluma az Egyesült Államokban.

Újabb 1 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. Ez már a nyolcadik részlet az EU 18,1 milliárd eurós hitelcsomagjából, amely a G7-országok által indított, mintegy 45 milliárd eurós kölcsönkezdeményezéshez kapcsolódik. Az idei évben így az uniós hozzájárulás elérte a 10 milliárd eurót.

Magyarország kész javítani a kétoldalú kapcsolatokon, de ez kizárólag Ukrajnán múlik – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesével, Tarasz Kacskával egyeztetett. A magyar tárcavezető úgy vélte: a viszony rendkívüli megromlásáért a felelősség teljes egészében Kijevet terheli. Arra kérte ukrán kollégáját, hogy szüntessék be a támadásokat a Magyarország kőolajellátásában kulcsfontosságú Barátság vezeték ellen.

Az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a Paks II beruházáshoz nyújtott támogatást jóváhagyó határozatot – közölte a testület. Az indoklás szerint az Európai Bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új reaktor megépítéséének közvetlen odaítélése egy orosz vállalkozásnak, összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Kormányinfón azt mondta: az uniós bíróság nem arról döntött, hogy a beruházás nem felel meg a közbeszerzési eljárásoknak, hanem arról, hogy ezt a kérdést az Európai Bizottság nem vizsgálta megfelelően.

Alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz a lakossági kamatstop ismételt meghosszabbítása miatt a Magyar Bankszövetség több tagja. A bankok szerint a rendelet aránytalanul és jogalap nélkül avatkozik be a magánjogi szerződésekbe. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta: a kormány nem fél a lakossági kamatstop miatt indított alkotmánybírósági eljárástól.

Egy hét alatt 5 ezer igénylést nyújtottak be az érdeklődők a fix 3 százalékos hitelre az Otthon Start programban – hangzott el a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a bankok közötti versenynek köszönhetően 3 bank is 3 százalék alatti kamattal kínálja a kölcsönt.

Magyarország visszanyerte mentességét a ragadós száj- és körömfájás betegségtől – jelentette be az agrárminiszter. Nagy István elmondta, hogy Magyarország sikeresen megfékezte a ragadós száj- és körömfájás betegséget, így az Állategészségügyi Világszervezet szeptember 10-i hatállyal visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát.

Szeptember 18-ig meghosszabbította a HPV elleni védőoltás igénylésének határidejét az iskolákban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A térítésmentes vakcina a 7. osztályos tanulók számára érhető el a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozat visszaküldésével.