Infostart.hu
2025. szeptember 11. csütörtök
Vitályos Eszter kormányszóvivő (b) beszél, mellette Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (k) és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. július 26-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Bejelentések több minisztertől - Kormányinfó percről percre

Infostart

Bóka János EU-ügyi miniszter a csütörtök délelőtti Kormányinfó vendége, amelyet Vitályos Eszter kormányszóvivő moderál és a hagyományoknak megfelelően Gulyás Gergely tájékoztat a kormány hétközi döntéseiről. A bejelentéseket követően újságírói kérdésekre is válaszolnak. Tartson velünk - percről percre!

2025.09.11. 10:05

Otthon Start - az első heti adatok megvannak.

Gulyás Gergely: elindult az Otthon Start, a szabályok hosszabb ideje széles körben ismertek. A legfontosabb: a piaci kamatozású hitelekhez képest 30 ezer forintot lehet spórolni egy 10 milliós hitel esetén. 50 millió felvétele esetén 150 ezret lehet spórolni. Az első hét adatai rendelkezésre állnak. A pénzintézetek készen álltak a program kezdetére. Egy hét alatt több mint 5 ezer hiteligénylést nyújtottak be, naponta több mint ezer kérelmet nyújtottak be. Nem volt eddig olyan program, amelyet ilyen sokan vettek volna igénybe. Az érdeklődés országos szintű, mindenféle városokból, lakosságarányosan. Ez a program tehát az egész országot megmozgatta. Október elején lesznek új adatok, aztán havonta. Üdvözlendő, hogy megindult egy bankok közötti verseny is, van bank, amely 3 százalék alá is ment a kamattal. Megjelent a Startolj rá! mobilalkalmazás, 25 ezren már letöltötték. 40 év alatt és fölött is 10 százalékos az önerőszabály. 3 hét alatt közel 30 ezer lakás megépítését célzó kérelem érkezett a programirodára. Ha valaki 250 lakásos beruházást fejleszt, amelyben elsöprő arányban érintett (Otthon Start) ingatlanok vannak, gyorsított eljárásra számíthat. Ezek árkorlát alá esnek, 100 milliós lehet a lakás, legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterárral.

2025.09.11. 10:00

Kezdünk!

Csütörtök 10 órától tájékoztatja a nyilvánosságot a kormány friss döntéseiről. A Kormányinfó a Karmelitában lesz, nem csupán ketten tartják. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közlése szerint a Vitályos Eszter kormányszóvivő által moderált eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mellett Bóka János EU-ügyi miniszter is bejelentésekkel készül.

Várható témák:

  • lengyelországi orosz légtérsértés drónokkal - Ukrajna
  • Kötcse - kormányoldal, Tisza Párt, 2026-os választási kampánystart
  • Otthon Start program
  • adózási rendszer
  • gazdasági kérdések
  • EU-s ügyek, Ursula von der Leyen plenáris beszéde, fegyverkezési hitelkeret felhasználása.

Tartson velünk élőben, kezdünk!

Furcsa fordulat: a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek a támadó orosz drónokról

Meglepődtek a lengyel hadseregben, amikor a fehérorosz fél figyelmeztette Varsót, hogy Fehéroroszország légterén keresztül drónok tartanak Lengyelország irányába. A figyelmeztetés a lengyel vezérkar szerint hasznos volt, a drónokat lelőtték, de nem tudni, mekkora szerepe volt ebben, hogy Minszkből szóltak. Az orosz szövetséges Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök Kelet–Nyugat-hintapolitikájának újabb állomását látjuk?
 

Komoly tisztogatás a világ egyik legerősebb hadseregében: a kulcsfontosságú rakétaerőknél tombolt a korrupció

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg Rakétaereje közel 200 szakértői és beszállítói partnerkapcsolatot szüntetett meg egy kilenc évre visszamenő beszerzési korrupciós vizsgálat eredményeként - közölte a South China Morning Post.

Meggyilkolták Donald Trump egyik kulcsemberét: még keresik az elkövetőt

Meghalt Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista nem sokkal azt követően, hogy szerdán lövés érte

Manhunt for Charlie Kirk killer continues as Trump says it is 'dark moment for America'

Two suspects previously detained are released - officials say they have "no current ties" to the shooting.

