Bejelentések több minisztertől - Kormányinfó percről percre

2025.09.11. 10:05

Otthon Start - az első heti adatok megvannak.

Gulyás Gergely: elindult az Otthon Start, a szabályok hosszabb ideje széles körben ismertek. A legfontosabb: a piaci kamatozású hitelekhez képest 30 ezer forintot lehet spórolni egy 10 milliós hitel esetén. 50 millió felvétele esetén 150 ezret lehet spórolni. Az első hét adatai rendelkezésre állnak. A pénzintézetek készen álltak a program kezdetére. Egy hét alatt több mint 5 ezer hiteligénylést nyújtottak be, naponta több mint ezer kérelmet nyújtottak be. Nem volt eddig olyan program, amelyet ilyen sokan vettek volna igénybe. Az érdeklődés országos szintű, mindenféle városokból, lakosságarányosan. Ez a program tehát az egész országot megmozgatta. Október elején lesznek új adatok, aztán havonta. Üdvözlendő, hogy megindult egy bankok közötti verseny is, van bank, amely 3 százalék alá is ment a kamattal. Megjelent a Startolj rá! mobilalkalmazás, 25 ezren már letöltötték. 40 év alatt és fölött is 10 százalékos az önerőszabály. 3 hét alatt közel 30 ezer lakás megépítését célzó kérelem érkezett a programirodára. Ha valaki 250 lakásos beruházást fejleszt, amelyben elsöprő arányban érintett (Otthon Start) ingatlanok vannak, gyorsított eljárásra számíthat. Ezek árkorlát alá esnek, 100 milliós lehet a lakás, legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterárral.