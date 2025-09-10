A mélybe zuhant egy autó Budapesten

Szokatlan baleset történt hétfő hajnalban Budapesten: egy 41 éves újpesti nő – a képek alapján egy közösségi autóval – több métert zuhant az I. kerületi Márvány utcában, majd az oldalára borulva állt meg.

A jármű egy kőfal és egy konténer közé szorult, a sofőr azonban óriási szerencsével csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők kórházba vitték, ahol ellátták a sebeit – közölte Facebook-oldalán a rendészeti államtitkárság.

A helyszíni szondázás után kiderült a sofőr ittas volt, mert a szonda 0,98 ezrelékes értéket mutatott. Emiatt a kórházi vizsgálatot kettős mintavétellel is kiegészítették, és a Budapesti Rendőr-főkapitányság eljárást indított ellene.