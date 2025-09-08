ARÉNA
2025. szeptember 8. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Jön a vihar: veszélyjelzést adott ki a meteorológia

Infostart / MTI

Felhőszakadásra figyelmeztet a HungaroMet Zrt.: hétfőn a déli órákig az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok lokális felhőszakadás kíséretében.

A veszélyjelzés szerint Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben hétfőn felhőszakadásra lehet számítani, az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél több csapadék hullhat. Emiatt a két érintett vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki.

Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területére elsőfokú (sárga) figyelmeztetés érvényes hétfő éjfélig felhőszakadás veszélye miatt, ezekben a vármegyékben az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt több mint 25-30 milliméternyi csapadék hullhat.

A Dunától keletre fekvő vármegyékben és Komárom-Esztergom vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatar kialakulásának veszélye miatt, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Az előrejelzés szerint hétfőn a kora reggeli óráktól a déli órákig az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok intenzív csapadék, lokálisan felhőszakadás, viharos széllökés és apró szemű jég kíséretében. A déli, kora délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten, nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökés kísérhet.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket, és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. A viharos szél érkezése előtt célszerű zárt helyre vinni azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat, valamint áramtalanítani azokat a helyiségeket, amelyeket a víz elérhet. Kérik, hogy ahol hevesebb zivatarok miatt van érvényben riasztás,

ott az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében, és lehetőleg senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá.

Azt tanácsolták, hogy ha valakit autóvezetés közben ér a felhőszakadás, akkor lassítson vagy lehetőség szerint álljon meg, amíg a heves zivatar elvonul. Felhívták a figyelmet arra: autóval és gyalogosan is veszélyes a magasan álló vízen áthaladni, a villámárvizek ugyanis komoly veszélyt jelentenek.

