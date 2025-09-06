ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 6. szombat Zakariás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: bkk.hu

Arculati pályázat indul Budapest egyik legfontosabb közterére

Infostart / MTI

Szeptember közepén zárul a Nagykörút arculati pályázata, amelynek célja, hogy a körút egységes és korszerű vizuális megjelenést kapjon – tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

Közleményük szerint a pályázat célja, hogy Budapest egyik legfontosabb köztere újra rangjához méltó módon jelenjen meg a főváros és a fővárosiak mindennapjaiban – a fizikai tér mellett a vizuális térben is. A pályaműveket szeptember 14-ig várják, a nyertesek 2 millió forintos összdíjazásban részesülhetnek. A részletek a BKK oldalán érhetők el.

Mint írták, a fővárosi önkormányzat és a BKK Nagykörútra vonatkozó átfogó megújítási programjának egyik első lépése a körúti kerékpársávok kialakítása volt, amelyet követően már az elmúlt években is az üres üzlethelyiségek számának csökkenése volt tapasztalható. Következő lépésként a Nagykörút teljes közterületi megújítása következhet majd a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon.

A Nagykörút megújításához szorosan kapcsolódik a körút vizuális megjelenése is.

A grafikai pályázat célja, hogy a Nagykörút egységes és korszerű vizuális megjelenést kapjon, miközben teret ad az egyes szakaszok – így a Szent István, a Teréz, az Erzsébet, a József és a Ferenc körút – önálló karakterének is. A BKK olyan arculati koncepciót vár, amely egyaránt alkalmazható online (közösségi médiában, webes felületeken) és offline felületeken (plakátok, brossúrák, kirakatok, utcabútorok), és hozzájárul ahhoz, hogy a Nagykörút újra identitásképző közösségi térré váljon, amelyre minden budapesti büszke lehet – olvasható.

A BKK közölte: a pályázati anyagnak tartalmaznia kell egy rövid szöveges leírást a koncepció gondolati hátteréről, valamint a különböző alkalmazási példákat is – többek között plakátterveket, közösségi média posztokat, fizikai termékeket és közterületi eszközöket. Az arculati koncepciónak illeszkednie kell Budapest meglévő vizuális arculatához, de lehetőséget ad az önálló megjelenésre is.

A társaság arra biztatja az alkotókat, hogy „bátran gondolkodjanak újszerűen, de felelősen:

olyan arculatot várnak, amely egyszerre fiatalos és befogadó, letisztult, ugyanakkor sokszínűen adaptálható.”

A pályázat fontos üzenete, hogy a Nagykörút nem csupán közlekedési útvonal, hanem a budapesti közösség színtere – múltjával, jelenével, jövőjével, ikonikus részleteivel együtt – olvasható a kommünikében.

A BKK a grafikai pályázatot elsősorban művészeti felsőoktatásban tanuló hallgatók és hivatásos tervezőgrafikusok számára írja ki, de a pályázásnak nincsen végzettséghez kötött előfeltétele. A pályázatokat szakmai zsűri értékeli, az eredményt idén ősszel hirdeti ki. A szakmai zsűriben a fővárosi önkormányzat, a BKK, a művészeti egyetemek és városfejlesztési szakértők kapnak helyet. A tervek szerint a díjazott pályaműveket nyilvánosan is bemutatják egy szakmai esemény keretében - írták.

Kitértek arra is, hogy a BKK már 2024 tavaszán benyújtotta a Nagykörúti bringasztráda támogatási kérelmét, amely alapján 2025. augusztus 28-án megszületett a forrást biztosító támogatási szerződés is. A hivatalos támogatói döntés értelmében az elnyert uniós forrás nemcsak a részletes tervezésre, hanem a kerékpáros, city-logisztikai és akadálymentesítési fejlesztések megvalósításra is fedezetet biztosít, míg a Nagykörút megújításának további feladataira (zöldítés és járdaburkolat megújítása) a fővárosi önkormányzat további források bevonását tervezi – olvasható.

Kezdőlap    Belföld    Arculati pályázat indul Budapest egyik legfontosabb közterére

bkk

pályázat

nagykörút

arculat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sokkterápia Argentínában: sikerült letörni az inflációt, de milyen áron?

Sokkterápia Argentínában: sikerült letörni az inflációt, de milyen áron?

Az elmúlt öt évben nem volt ilyen alacsony az éves infláció szintje Argentínában, mint a nyár végén. De milyen eszközökkel törte le Javier Milei kormánya az inflációt, és milyen gazdasági és társadalmi költségek árán sikerült elérni ezt az eredményt? És vajon mennyire fenntartható mindez politikai és gazdasági tekintetben?
A Ferencváros edzője és a többiek – az ír futballmúlt héroszai

A Ferencváros edzője és a többiek – az ír futballmúlt héroszai

Az ír válogatott – noha legjobb játékosai az adott korban Európa (és a világ) legerősebbjei közé tartozó angol klubokban tündököltek – a nyolcvanas évek közepéig megbújt a britek, elsősorban az angolok és a skótok árnyékában. Jack Charlton kapitánysága alatt azonban az „aranygeneráció” a kontinens elitjébe emelte a zöld legényeket. E korszak csillagai dominálnak az ír válogatott általunk összeállított, a múltat idéző All-Star-csapatában is, egy kis lelki ráhangolódásként az esti, dublini, ír–magyar vb-selejtező előtt.
 

Konzulok hada várja a magyar szurkolókat délután és este Dublinban

Végtelen a szombati kínálat, de az ír-magyar a legfontosabb - sport a tévében

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
25 évig döngették a kaput, Von der Leyen most szabad bejárást nyert az EU országainak

25 évig döngették a kaput, Von der Leyen most szabad bejárást nyert az EU országainak

Bemutatták a kereskedelmi megállapodást, amely alapjaiban változtathatja meg az Európai Unió globális helyzetének megítélését. A dél-amerikai Mercosur-államokkal alakuló partnerség új piacokat nyit az európai exportőröknek, megkönnyíti a kritikus nyersanyagok behozatalát, és eközben középtávon jelentősen javíthatja az ott dolgozók munkakörülményeit, elvárásokat állít az erdőírtások megfékezésére, az állatjólét garantálására, valamint a demokratikus működés fenntartására. Ugyan a megállapodással közel sem fedezné egy USA-val való kereskedelmi szakítás költségeit, Dél-Amerika legfontosabb piacai először nyílnak meg ilyen mértékben a külvilágnak, így jelentős részesedésnövekedésre számíthatnak az európai termelők és kereskedők.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért

Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért

Bár a fagyasztás kiváló módja az élelmiszer-pazarlás csökkentésének, a Which? szakértői figyelmeztetnek, hogy nem minden termék alkalmas erre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rosenberg: What's behind Putin's uncompromising stance on Ukraine?

Rosenberg: What's behind Putin's uncompromising stance on Ukraine?

Moscow's diplomatic success in China, and Trump's lack of action, have emboldened Putin, reports Steve Rosenberg.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 6. 15:56
Tűz ütött ki a Dérynében
2025. szeptember 6. 13:49
Besenyei Péter ezúttal Szeged belvárosában készül hajmeresztő mutatványra
×
×
×
×