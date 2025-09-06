Arculati pályázat indul Budapest egyik legfontosabb közterére

Közleményük szerint a pályázat célja, hogy Budapest egyik legfontosabb köztere újra rangjához méltó módon jelenjen meg a főváros és a fővárosiak mindennapjaiban – a fizikai tér mellett a vizuális térben is. A pályaműveket szeptember 14-ig várják, a nyertesek 2 millió forintos összdíjazásban részesülhetnek. A részletek a BKK oldalán érhetők el.

Mint írták, a fővárosi önkormányzat és a BKK Nagykörútra vonatkozó átfogó megújítási programjának egyik első lépése a körúti kerékpársávok kialakítása volt, amelyet követően már az elmúlt években is az üres üzlethelyiségek számának csökkenése volt tapasztalható. Következő lépésként a Nagykörút teljes közterületi megújítása következhet majd a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon.

A Nagykörút megújításához szorosan kapcsolódik a körút vizuális megjelenése is.

A grafikai pályázat célja, hogy a Nagykörút egységes és korszerű vizuális megjelenést kapjon, miközben teret ad az egyes szakaszok – így a Szent István, a Teréz, az Erzsébet, a József és a Ferenc körút – önálló karakterének is. A BKK olyan arculati koncepciót vár, amely egyaránt alkalmazható online (közösségi médiában, webes felületeken) és offline felületeken (plakátok, brossúrák, kirakatok, utcabútorok), és hozzájárul ahhoz, hogy a Nagykörút újra identitásképző közösségi térré váljon, amelyre minden budapesti büszke lehet – olvasható.

A BKK közölte: a pályázati anyagnak tartalmaznia kell egy rövid szöveges leírást a koncepció gondolati hátteréről, valamint a különböző alkalmazási példákat is – többek között plakátterveket, közösségi média posztokat, fizikai termékeket és közterületi eszközöket. Az arculati koncepciónak illeszkednie kell Budapest meglévő vizuális arculatához, de lehetőséget ad az önálló megjelenésre is.

A társaság arra biztatja az alkotókat, hogy „bátran gondolkodjanak újszerűen, de felelősen:

olyan arculatot várnak, amely egyszerre fiatalos és befogadó, letisztult, ugyanakkor sokszínűen adaptálható.”

A pályázat fontos üzenete, hogy a Nagykörút nem csupán közlekedési útvonal, hanem a budapesti közösség színtere – múltjával, jelenével, jövőjével, ikonikus részleteivel együtt – olvasható a kommünikében.

A BKK a grafikai pályázatot elsősorban művészeti felsőoktatásban tanuló hallgatók és hivatásos tervezőgrafikusok számára írja ki, de a pályázásnak nincsen végzettséghez kötött előfeltétele. A pályázatokat szakmai zsűri értékeli, az eredményt idén ősszel hirdeti ki. A szakmai zsűriben a fővárosi önkormányzat, a BKK, a művészeti egyetemek és városfejlesztési szakértők kapnak helyet. A tervek szerint a díjazott pályaműveket nyilvánosan is bemutatják egy szakmai esemény keretében - írták.

Kitértek arra is, hogy a BKK már 2024 tavaszán benyújtotta a Nagykörúti bringasztráda támogatási kérelmét, amely alapján 2025. augusztus 28-án megszületett a forrást biztosító támogatási szerződés is. A hivatalos támogatói döntés értelmében az elnyert uniós forrás nemcsak a részletes tervezésre, hanem a kerékpáros, city-logisztikai és akadálymentesítési fejlesztések megvalósításra is fedezetet biztosít, míg a Nagykörút megújításának további feladataira (zöldítés és járdaburkolat megújítása) a fővárosi önkormányzat további források bevonását tervezi – olvasható.