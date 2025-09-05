ARÉNA
People entering the tram
Nyitókép: Anchiy/Getty Images

Van, ahol járatot kellett megszüntetni: elharapódzott az erőszak a vonatokon

Infostart / MTI

Egyre több támadás éri a MÁV-csoport munkatársait, aminek megálljt kell parancsolnunk! – írta Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója pénteken közzétett Facebook-bejegyzésében.

Kifejtette: az elmúlt időszakban sajnos gyakrabban fordul elő verbális vagy akár fizikai erőszak a szolgálatot teljesítő kollégáikkal szemben.

Pénteken egy dühöngő taxisofőr paprikaspray-jel fújta le a MÁV-csoport egyik buszsofőrét, aki a Keleti pályaudvaron zajló felújítás idején közlekedő pótlóbuszt vezette, tehát az ideiglenes közlekedési rend fenntartásában végzett fontos munkát.

Az incidens alaposan megakasztotta a reggeli csúcsban munkába igyekvők közlekedését, de még ennél is fontosabb, hogy fájdalmat okozott a munkatársunknak és félelmet keltett az utasokban – közölte a vezérigazgató, hozzátéve:

a taxis a paprikasprés támadás után egyszerűen továbbállt, mentőt a következő autóbusz sofőrje hívott a rosszullétre panaszkodó járművezetőhöz.

„A MÁV-csoport meghatározott munkatársai közfeladatot látnak el, a velük szembeni erőszak bűncselekmény. A konkrét ügyben is ennek megfelelően járunk el: feljelentést teszünk a támadó ellen” – írta Hegyi Zsolt, aki gyors és teljes felépülést kívánt kollégájának, a feltartott utasoktól elnézést kért, a közlekedés résztvevőitől pedig azt, hogy a közösségi közlekedésben dolgozókkal működjenek együtt, „hiszen ők mindannyiunkért dolgoznak nap mint nap”.

A MÁV-csoport közleménye szerint idén 113 alkalommal támadtak rá kollégáikra agresszív utasok,

akik legtöbbször érvényes menetjegy nélkül utaztak. A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribban szóbeli fenyegetés, fizikai bántalmazás, tárggyal dobálás, késes támadás. Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vasúton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de mind gyakrabban előfordul az autóbuszvezetők munkavégzése során is.

Vasúti területen legtöbb atrocitás a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Szob, Budapest–Székesfehérvár, a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon, illetve Ercsi és vonzáskörzetében történt. Autóbuszok vonatkozásában elsősorban Budapest és Pest vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén gyakoriak a támadások.

„Ercsiben olyan súlyos volt a helyzet, hogy a rendszeres és folyamatos támadások miatt egy általunk üzemeltetett helyi járatot végül kénytelenek voltunk megszüntetni.

Az elkövetők autóbuszokról történő eltávolítása, utazásból történő kizárása esetenként csak rendőri segítséggel oldható meg, de ez járatkéséseket okozhat, épp az írott és íratlan szabályokat betartó utasokat sújtja” – áll a MÁV-csoport közleményében.

Azt írták, idén nyáron több drasztikus eset is történt, az egyik székesfehérvári Volán-járat mellé nagy sebességgel érkező gépkocsiból fegyvernek látszó tárggyal lőttek az autóbuszra. A Gyöngyösorosziba közlekedő járat vezetőjét ittas személy késsel fenyegette, mert a vezető nem akarta jegy nélkül elvinni őt és társait.

A MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak minden formáját elítéli, s minden esetben feljelentést tesz.

Jelezték: az eljárások során nagy segítséget nyújtanak a biztonsági kamerák felvételei. A MÁV-csoport közel 200 testkamerát szerzett be az elmúlt években a jegyvizsgálók számára. A KISS és FLIRT motorvonatok beépített kamerarendszerrel rendelkeznek, és folyamatosan szerelik fel fedélzeti kamerákkal a MÁV-csoport további szerelvényeit is. Kamerarendszerek működnek az autóbuszok nagy részén és az állomásokon is. A legtöbb esetben az elkövetőket elfogják.

A jegyvizsgálók, az autóbuszvezetők, a mozdonyvezetők, a HÉV-járművezetők és a rendészek közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek, tettleges bántalmazásuk bűncselekménynek számít, amely akár szabadságvesztéssel is büntethető. A közfeladatot ellátókat ért bántalmazás szigorúbb büntetéssel is járhat – hívta fel a figyelmet a MÁV-csoport.

