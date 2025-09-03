ARÉNA
Nyitókép: Pexels

Nem kapkodtak két kézzel a hazai boltok ezekért a lehetőségekért

Infostart

Habár a szabályozás lehetővé teszi, egyetlen kivételtől eltekintve egyik boltban sem tudnak a vásárlók készpénzt felvenni, és az ingyenes qvik fizetés is igen ritka madár.

Elvileg már 2 éve vehetnénk fel díjmentesen készpénzt a boltok kasszáinál, havonta legfeljebb 40 ezer forint értékben, de a 2023 nyarán bevezetett rendszer nemigen kezdett el terjedni Magyarországon – írja a Pénzcentrum.

A törvény nem kötelezi az üzleteket, a boltok maguk döntik el, bevezetik-e a szolgáltatást, viszont nem sokan vágtak bele a dologba.

Ezen kívül a qvik fizetési rendszer sem lett éppen elterjedt, holott már 2024. szeptember 1-én elindult. A digitális fizetési megoldás az MNB ajánlása szerint is egyszerűsíti a tranzakciókat, ráadásul a vásárlóknak egy forintba sem kerül, ezt törvény szavatolja. Lényegében a fizetésnél egy QR-kódot kell beolvasni a mobilbanki applikációval, és már el is lehet végezni a tranzakciót.

A lap megérdeklődte a legnagyobb hazai kiskereskedelmi szereplőknél, hogy állnak a készpénzfelvétel bevezetéséhez, illetve a qvik-rendszerhez csatlakoztak-e.

Egyedül a Penny vezette be a készpénzfelvételi lehetőséget, ami ma már mind a 240 hazai üzletében elérhető. Ám kevés vásárló él vele, bizonyos régiókban szinte elő se fordul. A készpénzfelvétel jelenleg 3 ezer forint feletti vásárlás esetén vehető igénybe, alkalmanként maximum 20 ezer forint, havonta pedig összesen 40 ezer forint készpénzfelvétel lehetséges díjmentesen. A szolgáltatás jelenleg OTP Maestro és lakossági forintalapú Mastercard kártyával érhető el.

A qvik rendszerrel kapcsolatban a boltlánc közölte: folyamatosan keresik és vizsgálják azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek tovább növelhetik a kényelmet és a hatékonyságot, habár 2025 folyamán még nem tervezik bevezetni a magyar fejlesztésű fizetési rendszert.

  • A Spar továbbra is elzárkózik a készpénzfelvétel lehetőségétől, a qvik rendszer bevezetésének lehetőségét pedig még vizsgálják.
  • A Lidl-ben szintén nincs lehetőség pénzfelvételre és nem is tervezik bevezetni.
  • Az Auchan-ban sincs készpénzfelvételi lehetőség, és szerintük vásárlói igény sincs rá
  • Az Aldi vizsgálja a pénzfelvétel lehetőségét, döntést azonban még nem hozott.
  • A Tesco viszont már megkezdte a készpénzfelvétel ügyében a szolgáltatóval, és a qvik bevezetésének lehetőségét is vizsgálják.
  • A Príma és CBA üzletekben sincs, és a közeljövőben sem lesz pénzfelvétel.

Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
