Nem kapkodtak két kézzel a hazai boltok ezekért a lehetőségekért

Elvileg már 2 éve vehetnénk fel díjmentesen készpénzt a boltok kasszáinál, havonta legfeljebb 40 ezer forint értékben, de a 2023 nyarán bevezetett rendszer nemigen kezdett el terjedni Magyarországon – írja a Pénzcentrum.

A törvény nem kötelezi az üzleteket, a boltok maguk döntik el, bevezetik-e a szolgáltatást, viszont nem sokan vágtak bele a dologba.

Ezen kívül a qvik fizetési rendszer sem lett éppen elterjedt, holott már 2024. szeptember 1-én elindult. A digitális fizetési megoldás az MNB ajánlása szerint is egyszerűsíti a tranzakciókat, ráadásul a vásárlóknak egy forintba sem kerül, ezt törvény szavatolja. Lényegében a fizetésnél egy QR-kódot kell beolvasni a mobilbanki applikációval, és már el is lehet végezni a tranzakciót.

A lap megérdeklődte a legnagyobb hazai kiskereskedelmi szereplőknél, hogy állnak a készpénzfelvétel bevezetéséhez, illetve a qvik-rendszerhez csatlakoztak-e.

Egyedül a Penny vezette be a készpénzfelvételi lehetőséget, ami ma már mind a 240 hazai üzletében elérhető. Ám kevés vásárló él vele, bizonyos régiókban szinte elő se fordul. A készpénzfelvétel jelenleg 3 ezer forint feletti vásárlás esetén vehető igénybe, alkalmanként maximum 20 ezer forint, havonta pedig összesen 40 ezer forint készpénzfelvétel lehetséges díjmentesen. A szolgáltatás jelenleg OTP Maestro és lakossági forintalapú Mastercard kártyával érhető el.

A qvik rendszerrel kapcsolatban a boltlánc közölte: folyamatosan keresik és vizsgálják azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek tovább növelhetik a kényelmet és a hatékonyságot, habár 2025 folyamán még nem tervezik bevezetni a magyar fejlesztésű fizetési rendszert.