ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.24
usd:
337.34
bux:
103056.34
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Blaha Lujza tér Budapesten 2018. március 28-án. A teret mintegy kétmilliárd forintból, várhatóan 2019 végére felújítják.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Hajnaltól estig őrködnek: új szolgálat Budapest forgalmas terein

Infostart / MTI

A Budapesti Közművek első körben hat kiemelt forgalmú fővárosi csomópontban indítja el a térgondnoki szolgálatot heteken belül – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely közölte: az álláshelyeket erőforrás-átcsoportosítással hozzák létre, a térgondnokok két műszakban, hajnaltól késő estig vigyáznak majd a kijelölt közterek tisztaságára és rendjére.

A térgondnoki rendszer reagál a fővárosi köztisztasággal kapcsolatos régi és új gondokra. A régire, ami a köztisztaságért felelős sok szereplő - főváros, kerületek, állam, ingatlantulajdonosok, bérlők és persze a köztereket használó polgárok – együttműködésének nehézségeiből, esetenként hiányából fakad – írta.

A hat érintett terület

  • a Blaha Lujza tér,
  • a Deák Ferenc tér,
  • az Etele tér,
  • a KÖKI,
  • az Örs vezér tere, valamint
  • a Széll Kálmán tér

– olvasható a bejegyzésben.

A főpolgármester megjegyezte, nagyban befolyásolja a város köztisztaságát például a palackgyűjtés új jelensége is. Gyakran tapasztalják, hogy az elvégzett takarítás után pár órával már újra szemét kerül az utcákra és terekre. „Ezt tetézi a koronavírus-járvány óta nem szűnő probléma, a gyorséttermekből az utcára kerülő hulladék. És akkor a varjakról nem is beszéltünk. Mindez ott jelentkezik, ahol sokan járnak, sok üzlet működik, ezért a nagy forgalmú közterekre küldjük az első térgondnokokat” – fogalmazott.

Karácsony Gergely kiemelte: a térgondnokok elsődleges feladata a rájuk bízott közterek tisztán tartása, együttműködnek ebben a kerületi közszolgáltatókkal, a fővárosi cégekkel, de akár az adott téren működő magáncégekkel is. Ha pedig szükséges, gyorsan tudnak segítséget, rendőrt, mentőt, közterület-felügyelőt hívni.

„Közös otthonunk, Budapest tisztasága közös ügyünk: erőn felüli munkával, új gépek beszerzésével, új kukák tervezésével és most már térgondnoki szolgálattal is igyekszünk tenni érte. De kell hozzá az is, hogy a közös otthonunkra közösen vigyázzunk” – írta a főpolgármester.

A Budapesti Közművek az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: a térgondnok munkaköre szerint folyamatosan a körülhatárolt területen tartózkodik, köztisztasági szemlét végez, kezeli a palackgyűjtés, vagy éppen a varjak miatt kialakuló köztisztasági helyzeteket, felszedi az útjába kerülő szemetet, szükség esetén pedig felkéri az illetékes fővárosi vagy kerületi önkormányzati szolgáltatókat, illetve az érintett elárusítóhelyeket a kezelésükbe tartozó hulladékgyűjtők soron kívüli ürítésére. A térgondnok fontos feladata, hogy udvariasan fellépjen a közterületi normák felelős, környezettudatos betartatása érdekében a járókelők, az elárusító-helyek, vagy épp a kutyasétáltatók felé.

A térgondnok jól beazonosítható, a Budapesti Közművek logójával ellátott egyenruhájában végzi feladatát – írták.

A Budapesti Közművek közölte: a toborzást megkezdték, az álláshelyekre a társaság a szükséges forrást belső átcsoportosítás révén biztosítja. Az első gondnokokkal a munkakörök betöltését követően már az ősz folyamán találkozhatnak a fővárosiak.

Kezdőlap    Belföld    Hajnaltól estig őrködnek: új szolgálat Budapest forgalmas terein

budapest

karácsony gergely

budapesti közművek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Radnai Károly: sürgős rendezést kíván a filmtámogatások ügye, mert súlyos milliárdok vesznek el

Radnai Károly: sürgős rendezést kíván a filmtámogatások ügye, mert súlyos milliárdok vesznek el

Június óta nem lehet új filmmel regisztrálni Magyarországon a 30 százalékos filmes adókedvezményre. A szakma a lehető leghamarabb változtatna a kialakult helyzeten, és bízik abban, hogy rövidesen visszaáll a csaknem húsz éven át működő rendszer, amelynek köszönhetően igazi nagyprodukciók gyártási központjává vált Magyarország – mondta az InfoRádióban Radnai Károly, az Andersen Magyarország ügyvezetője.
Oroszország nem hajlik – Kaiser Ferenc arról, miért nem lehet Putyint bármire is rákényszeríteni

Oroszország nem hajlik – Kaiser Ferenc arról, miért nem lehet Putyint bármire is rákényszeríteni

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin Hszi Csin-ping kínai és Narendra Modi indiai vezetővel folytatott tárgyalásai után kijelentette: az ukrajnai tartós békéhez szükség van a NATO keleti bővítésének kérdését is rendezni. Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint egy atomhatalmat nehéz akarata ellenére bármire, akár békére is rákényszeríteni.
 

Hszi Csin-Ping: Kína nagy felemelkedése megállíthatatlan – videó a katonai eszközökről

Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába” és átköltözteti az űrhaderőt

Drónvadászat életre-halálra: így harcolnak az ukrán pilóták

Putyin megszólalt: ezt mondta Ukrajna EU-csatlakozásáról

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Miközben a Nyugat tárgyalgat, egy veszélyes szövetség titokban építi fel az új világrendet

Miközben a Nyugat tárgyalgat, egy veszélyes szövetség titokban építi fel az új világrendet

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint a Pekingben katonai díszszemlén együtt megjelenő kínai, orosz, iráni és észak-koreai vezetők egy olyan "autokratikus szövetséget" képviselnek, amely kihívást jelent a szabályokon alapuló nemzetközi rend számára – számolt be a Reuters.    

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült az igazság az idei, nagy szúnyoginvázióról: sokan nem gondolnák, ez áll a hátterében

Kiderült az igazság az idei, nagy szúnyoginvázióról: sokan nem gondolnák, ez áll a hátterében

Aki idén nyáron megfordult a Balatonnál, nagy valószínűséggel találkozhatott árvaszúnyogokkal, amelyek sokszor már-már elviselhetetlenné tették a szabadtéri programokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi, Putin and Kim show united front at huge Chinese military parade

Xi, Putin and Kim show united front at huge Chinese military parade

Speaking during the spectacle in Beijing, China's President Xi Jinping said the world faced a choice between peace and war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 13:37
Változhat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény
2025. szeptember 3. 12:49
Szijjártó Péter Pekingben: rekordidőket élünk a kétoldalú kapcsolatainkban
×
×
×
×