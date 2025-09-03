Hajnaltól estig őrködnek: új szolgálat Budapest forgalmas terein

Karácsony Gergely közölte: az álláshelyeket erőforrás-átcsoportosítással hozzák létre, a térgondnokok két műszakban, hajnaltól késő estig vigyáznak majd a kijelölt közterek tisztaságára és rendjére.

A térgondnoki rendszer reagál a fővárosi köztisztasággal kapcsolatos régi és új gondokra. A régire, ami a köztisztaságért felelős sok szereplő - főváros, kerületek, állam, ingatlantulajdonosok, bérlők és persze a köztereket használó polgárok – együttműködésének nehézségeiből, esetenként hiányából fakad – írta.

A hat érintett terület

a Blaha Lujza tér,

a Deák Ferenc tér,

az Etele tér,

a KÖKI,

az Örs vezér tere, valamint

a Széll Kálmán tér

– olvasható a bejegyzésben.

A főpolgármester megjegyezte, nagyban befolyásolja a város köztisztaságát például a palackgyűjtés új jelensége is. Gyakran tapasztalják, hogy az elvégzett takarítás után pár órával már újra szemét kerül az utcákra és terekre. „Ezt tetézi a koronavírus-járvány óta nem szűnő probléma, a gyorséttermekből az utcára kerülő hulladék. És akkor a varjakról nem is beszéltünk. Mindez ott jelentkezik, ahol sokan járnak, sok üzlet működik, ezért a nagy forgalmú közterekre küldjük az első térgondnokokat” – fogalmazott.

Karácsony Gergely kiemelte: a térgondnokok elsődleges feladata a rájuk bízott közterek tisztán tartása, együttműködnek ebben a kerületi közszolgáltatókkal, a fővárosi cégekkel, de akár az adott téren működő magáncégekkel is. Ha pedig szükséges, gyorsan tudnak segítséget, rendőrt, mentőt, közterület-felügyelőt hívni.

„Közös otthonunk, Budapest tisztasága közös ügyünk: erőn felüli munkával, új gépek beszerzésével, új kukák tervezésével és most már térgondnoki szolgálattal is igyekszünk tenni érte. De kell hozzá az is, hogy a közös otthonunkra közösen vigyázzunk” – írta a főpolgármester.

A Budapesti Közművek az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: a térgondnok munkaköre szerint folyamatosan a körülhatárolt területen tartózkodik, köztisztasági szemlét végez, kezeli a palackgyűjtés, vagy éppen a varjak miatt kialakuló köztisztasági helyzeteket, felszedi az útjába kerülő szemetet, szükség esetén pedig felkéri az illetékes fővárosi vagy kerületi önkormányzati szolgáltatókat, illetve az érintett elárusítóhelyeket a kezelésükbe tartozó hulladékgyűjtők soron kívüli ürítésére. A térgondnok fontos feladata, hogy udvariasan fellépjen a közterületi normák felelős, környezettudatos betartatása érdekében a járókelők, az elárusító-helyek, vagy épp a kutyasétáltatók felé.

A térgondnok jól beazonosítható, a Budapesti Közművek logójával ellátott egyenruhájában végzi feladatát – írták.

A Budapesti Közművek közölte: a toborzást megkezdték, az álláshelyekre a társaság a szükséges forrást belső átcsoportosítás révén biztosítja. Az első gondnokokkal a munkakörök betöltését követően már az ősz folyamán találkozhatnak a fővárosiak.