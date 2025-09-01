Indul a HPV elleni kampány: a hetedik osztályosok ingyen kérhetnek védőoltást

Az iskolakezdéssel együtt indul a humán papillomavírus (HPV) elleni kampány is: a hetedik osztályos lányok és fiúk szüleinek szeptember első két hetében kell jelezniük, szeretnének-e élni a térítésmentes védőoltás lehetőségével. A vírus felelős mások mellett a méhnyakrák kialakulásáért, de többféle daganatos megbetegedést okozhat a férfiaknál is. Az oltási hajlandóság biztató, tavaly a lányok 81, a fiúk 76 százaléka kérte.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) prevenciós és epidemiológiai igazgatója az InfoRádióban elmondta: a HPV nagyon gyakori kórokozó, amely különböző, elsősorban hámsejteket érintő fertőzéseket okozhat. A legtöbb esetben nincsenek tünetei, és többször is elkaphatjuk életünk során, jó eséllyel azonban sokan kigyógyulnak belőle. A fertőzésnek több száz típusa ismert, néhány szerotípus pedig rosszindulatú daganatok kialakulásáért is felelős lehet, ilyen például a már említett méhnyakrák. Galgóczi Ágnes figyelmeztetett, hogy a szeméremtesten előforduló rosszindulatú vagy jóindulatú daganatokat is előidézhet. A férfiaknál a nemi szerven vagy a végbélnyílás környékén kialakuló jóindulatú és rosszindulatú, szemölcsös vagy daganatos fertőzések kialakulásáért tehető felelőssé a humán papillomavírus.

A HPV a legkönnyebben szexuális együttlét alkalmával terjedhet, de más módokon is el lehet kapni. Például az illemhely használatakor, ha többen ugyanazt a törölközőt használják, vagy a nem megfelelő kézhigiéné miatt is bárki megfertőződhet.

Galgóczi Ágnes közölte: a HPV elleni védőoltást önkéntesen és ingyen kérhetik a hetedik osztályos diákok a mostani kampány keretében. A kezdeményezés célja, hogy csökkentsék a vírus cirkulációját a populációban. Mint mondta, a hetedik osztályosok a legideálisabb korban vannak az oltás beadása szempontjából.

Ez általánosságban a szexuális élet megkezdése előtti időpont, illetve 15 éves kor alatt az oltóanyag engedélyezési okiratai szerint két oltás is elegendő a védettség kialakulásához.

Az érintett szülők az új tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót a védőoltással kapcsolatos lehetőségekről. A beleegyező nyilatkozatot szeptember első két hetében kell visszaküldeniük az iskolai védőnőnek. A kampány érdemi része tulajdonképpen ez után kezdődik, az első oltást októberben, a másodikat hat hónappal később, vagyis a tavaszi félévben kapják meg a gyerekek.

Az NNGYK prevenciós és epidemiológiai igazgatója szerint tavaly nagyon magas volt az oltást kérők aránya az érintett diákok körében, ami főleg azért örvendetes, mert önkéntes alapon zajlik. Bízik benne, hogy a felvilágosító és tájékoztató kampányok, illetve a prevenció révén idén is magas lesz a hajlandósági ráta. Mint fogalmazott, a korábbi tapasztalatok alapján a szülők jelentős része átérzi, mennyire fontos a védőoltás igénylése, főleg miután értesülnek arról, milyen daganatos betegségek kialakulásáért lehet felelős a HPV.