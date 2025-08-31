ARÉNA
Nyitókép: BKK/Nyirő Simon

Lezárul a rendőrség egyik legfontosabb akciója – íme, a mérleg

Infostart

Minden gyerek hazaért a BRFK és a BKK közös fellépése mellett, ugyanakkor Budapesten ennek a nyárnak is megvoltak a „slágerszabályszegései”.

Egyetlen gyermek sem vesztette életét közlekedési balesetben a 2025-ös nyári szünet alatt Budapesten – ez a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös kampányának legfontosabb eredménye – írja a police.hu.

A rendőrök és a közlekedési szakemberek nemcsak fokozott ellenőrzésekkel, hanem személyes beszélgetésekkel, edukációval is jelen voltak Budapest gyermekek által legkedveltebb helyszínein. A statisztikák ugyanakkor intő jelekre is rávilágítottak:

a nyár „slágerszabályszegései” közé tartozott a kerékpársávok jogosulatlan használata és a mobilozás.

Ismeretes, nyár elején közös kampányt indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ, amelynek az volt a célja, hogy az iskolai vakáció idején mindenki fokozottan figyeljen a gyerekekre a közutakon. A kampányban az ellenőrzések mellett a közlekedőkkel való személyes beszélgetésekre és az edukálására is figyelmet fordítottak a rendőrség és a közlekedési társaság szakemberei.

Az augusztus végéig tartó kampány egy sajtótájékoztatóval indult, amelyet célzott rendőrségi ellenőrzések követtek. A BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya és a BKK munkatársai közösen határozták meg azokat az ellenőrzési helyszíneket, ahol a leggyakrabban bukkannak fel nyári szünetben a gyerekek. A vakáció idején a Közlekedésrendészeti Főosztály járőrei és motoros rendőrei a strandok, játszóterek, sportpályák közelében statikus és mozgó ellenőrzéssel figyelték a gyerekek védelmét szolgáló közlekedési szabályok betartását.

Az akciók során többek között előállítottak egy sofőrt, aki ittasan és engedély nélkül vezetett, veszélyeztetve ezzel a gyerekek testi épségét, emellett a rendőrök egy körözés alatt álló személyt is elfogtak. Továbbá

  • 67 helyszíni bírságot szabtak ki, összesen közel 1,4 millió forint értékben,
  • közigazgatási eljárás alá tartozó szabályszegések miatt további 17 személyt bírságoltak meg összesen 340 ezer forintra,
  • 4 esetben szabálysértési feljelentést tettek,
  • egyszer pedig figyelmeztetést alkalmaztak.

Az ellenőrzések legtanulságosabb eredménye, hogy a szabálytalankodók közül legtöbben a kerékpársávokat használták jogtalanul, mintha az az autóval, motorral közlekedők számára épült volna. Ugyancsak sokan feledkeztek meg arról, hogy elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, emellett a gyorshajtás, a felfestések semmibevétele és a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon szintén gyakori, visszatérő probléma volt. De akadt példa arra is, hogy valaki érvényes műszaki vizsga vagy orvosi alkalmassági nélkül ült volán mögé, sőt olyan sofőrt is meg kellett büntetni, aki még az utasszállítás alapvető szabályait is figyelmen kívül hagyta.

Vélhetően a közös fellépésnek is köszönhető, hogy a kampány kezdetétől a szünidő végéig a fővárosban idén egyetlen gyermeket sem ért halálos közlekedési baleset – zárul a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a BKK közös közleménye.

