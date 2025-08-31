ARÉNA
2025. augusztus 31. vasárnap Bella, Erika
Gímszarvas (Cervus elaphus) bika szarvasbőgés idején egy magasles előtt a SEFAG Zrt. Barcsi Erdészetének területén, Csokonyavisonta közelében 2016. szeptember 13-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Bármennyire is csábító, ezt felejtsük el túrázáskor

Infostart

Az erdőben is vannak írott és íratlan szabályok, amelyeket ha nem tartunk be, annak akár büntetés is lehet a vége.

Gyakran látni a mezők és erdők szélén magaslest, melyre bárki kérdés nélkül felmászik, hogy így kémlelje a tájat. Azt azonban sokan nem tudják, hogy ez tilos. Egyrészt mert kárt tehetünk benne, másrészt mert veszélyeztethetjük is életünket, hiszen a legtöbbször ezek vadászterületeken helyezkednek el, így számítani lehet rá, hogy környékén vadásznak.– hívja fel a figyelmet a sonline.hu.

Csak saját felelősségre

  • A magaslesek az erdőben elsősorban a vadászatot és a vadgazdálkodást szolgálják. Feladatuk, hogy a vadász számára biztonságos és előnyös helyzetet biztosítsanak: a magasból jobban belátható a terület, a lövés mindig a talaj irányába adható le, így kisebb a balesetveszély, valamint a vad kevésbé érzékeli az ember szagát.
  • Telepítésük célja a vadállomány szabályozása, az erdei és mezőgazdasági károk mérséklése, illetve a vadászat hatékonyabbá és biztonságosabbá tétele. Emellett megfigyelési szempontból is fontosak, hiszen segítségükkel pontosabb képet kaphatnak a szakemberek a vadfajok mozgásáról és létszámáról.

Fontos tudni, hogy a magaslesek nem köztulajdonban állnak, hanem mindig ahhoz a vadászatra jogosult szervezethez tartoznak, amely az adott területen a vadgazdálkodási jogokat gyakorolja – ez lehet vadásztársaság, erdőgazdaság vagy magánterület tulajdonosa. Így tehát arra felmászni a felsorolt illetékességek tagjain kívül másnak nem szabad.

„Tilosnak nem tilos, de semmiképp sem javasoljuk. Nem kell oda felmenni a turistának, nincs ott semmi dolga. Az az építmény vadászoknak épült, nekik kell használniuk. Ha valami baj történik, akkor nyilván a felelősség a turázóé, hiszen ha felmegy valaki a fára, leesik, eltörik a lába, az nem a fa hibája ugye?” – mondta el a lapnak Meiszterics János, a Tapsony és Vidéke Petőfi Vadásztársaság elnöke.

Büntetés is járhat

Mivel a magasles vadgazdálkodási eszköz, így a vadásztársaság feladata azt karbantartani, ennek ellenére előfordulhat, hogy elöregednek a létra fokai, meglazulnak a kapaszkodók vagy éppen beszakad a padló. Ha pedig éppen rajta tartózkodik egy túrázó – amit ugye most már tudunk, hogy nem javasolt – megsérülhet és a károkozásért még büntetést is kaphat a túrázó. Természetesen a büntetés akkor jár, ha direkt történik a rongálás, de lássuk be, a kérdést nehéz tisztázni, hiszen alapvetően fel sem lenne szabad mennünk a lesre – olvasható.

A bírság mértéke attól függ, hogy pontosan mi történt és mekkora értékű a rongálás. A magaslesek értéke sok mindentől függ: miből építették őket, nyitottak vagy zártak-e, a földre építették-e vagy fákra szereltek-e a lesek. Egyes leseken még vannak asztalok, ágyak vagy egyéb más berendezések is, így tehát a büntetés 100 000 forinttól akár a milliós tételig is rúghatnak.

