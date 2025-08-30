Támadnak a fosztogatók: titokzatos kincsre bukkantak Somogyban, de nem árulják el, hol

Somogyi régészek egy titokzatos lelőhelyen egy római kori aranygyűrűt találtak, azonban jó okuk van rá, hogy ne árulják el, pontosan hol – írja a sonline.hu.

Huszár Péter régész technikus elmondta, halomsírokat találtak és egy római út egy részét is feltárták az önkéntesek segítségével. Egy bécsi régész is velük tartott a római kor szakértőjeként. Elmondása szerint az út pont olyan volt, „ahogy az a nagykönyvben meg van írva”. Egy patak mellett haladt, ott bukkantak a leletre.

Azt is elmondta, később többször is vissza terveznek térni, mert nagyon ígéretes a lelőhely: ritka tárgyakat, többek között érméket és bronzkori tárgyakat is találtak. Jövőre van tervben egy nagyobb feltárás, mert érintetlen sírok vannak a közelben.

A lelőhely elhelyezkedéséről azért nem mondanak semmit, nehogy a fosztogatók, illegális kincskeresők megelőzzék őket.

Az arany gyűrű kapcsán Kamper Loránd régész a portálnak elmondta, mérete alapján egy nő viselhette. 24 karátos aranyból készült, így nyersanyagként körülbelül 200 ezer forintot ér, eszmei és régészeti értéke azonban milliós összegű. Egy borostyán volt belefoglalva, ami bizonyítja a kereskedelmi útvonalak fontosságát, hiszen a rómaiak a Baltikumból importálták az értékes anyagot.

Voltak mellette leletek a kora római kortól kezdve egészen a késői időszakig, az I.-III. századig. A terület a római kor előtt is lakott volt, ugyanis egy csiszolt neolit kőbalta töredéke is előkerült. Hogy vándoroltak-e vagy állandóan lakott rész volt, jelenleg még nem tudni.

A lelet nagy szakmai fogásnak számít a somogyi régészek számára, hiszen ilyen ékszer még nem volt a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumban.