Durva csalássorozat, egymás után vitték az ingatlanokat

Különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség egy kiterjedt kapcsolatrendszerrel működő csoport tagjaival szemben, akik hamis ajándékozási és adásvételi szerződésekkel, strómanok bevonásával számos budapesti, valamint Balaton-parti – zömmel végrehajtással terhelt – ingatlan tulajdonjogát szerezték meg, illetve próbálták megszerezni.

A vádirat szerint a cselekmények hátterében álló 65 és 53 éves elkövetők 2018-tól végrehajtás alatt álló ingatlanok árverésen történő megvásárlásával és követeléskezeléssel foglalkoztak. Üzleti kapcsolataik révén tudomást szereztek olyan ingatlanokról, melyeket a tulajdonosaik hosszabb ideje nem látogattak, a hozzájuk kapcsolódó anyagi kötelezettségeiket nem teljesítették, ezért több esetben már végrehajtás terhelte az ingatlant.

A 65 éves férfi az ingatlanok megszerzése érdekében többször valótlan kölcsönre hivatkozva fizetési meghagyás kibocsátását, majd végrehajtás elrendelését kezdeményezte a tulajdonosokkal szemben, s amennyiben a tulajdonos nem lépett, szabadnak látta az utat az ingatlan csalárd megszerzéséhez.

A két férfi 2021 nyarán ismerte meg a 41 éves, budapesti bűntársukat, aki felajánlotta, hogy a szükséges ügyvédi tevékenység elvégzéséhez segítséget tud nyújtani. Javasolta, hogy

az ingatlanokat a hozzátartozója által alapított, de ténylegesen általa vezetett alapítvány részére lehetne névleg ajándékozni, amely így adó- és illetékmentes is lenne.

űMegegyeztek, hogy az alapítvány felett rendelkező vádlott a további társaival együttműködve hamis ajándékozási szerződéseket készít, majd a tulajdonjog bejegyzése után az ingatlanokat értékesítik, és a vételáron megosztoznak. A 41 éves vádlott a szerződéskötés folyamatába anyagi juttatás fejében az alapítvány kuratóriumi elnökét is bevonta.

Az ajándékozási szerződések elkészítéséhez, megszerkesztéséhez közvetítőn keresztül két ügyvédet szerveztek be, majd a 41 éves elkövető, miután a tulajdonjognak az alapítvány javára történő bejegyzését kezdeményezték, megkereste egy ismerősét, hogy segítsen a további értékesítésben. A 41 éves budapesti nő két másik vádlott bevonásával, valamint egy harmadik, budapesti ügyvéd közreműködésével újabb valótlan tartalmú adásvételi szerződések megkötésében működött közre.

Az ügyben 12 ingatlant érintően 24 vádlottal szemben került sor a vádemelésre, az összes kár értéke meghaladja az 1 milliárd forintot, amelynek nagy része az eljárás során megtérült.

Az ügyészség a vádiratában 22 elkövetővel szemben tett indítványt börtönbüntetés kiszabására, azzal, hogy hét vádlott esetében a bíróság annak végrehajtását függessze fel. Két vádlott esetében pénzbüntetés indítványozására került sor, akikkel szemben a Veszprémi Járásbíróság a büntetési indítvánnyal egyetértve időközben büntetővégzést hozott. Az ügyészség ezen túl a kuratóriumi elnök vádlott esetében indítványozta a civil szervezet vezető tisztségviselője, míg az ügyvéd vádlottak esetében az ügyvédi foglalkozás gyakorlásától történő eltiltásukat, valamint a vádlottak jogtalan gazdagodása erejéig vagyonelkobzás alkalmazására is indítványt tett velük szemben.

