2025. augusztus 24. vasárnap
Tűzoltó
Nyitókép: Pixabay

Nagy a baj, lángol egy szemétlerakó, mobillaborra is szükség van

Infostart

Mintegy 1500-2000 négyzetméteren ég a szemét Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút szomszédságában lévő hulladéklerakóban - közölte a katasztrófavédelem.

A tűzhöz négy székesfehérvári, egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos egységet, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották.

A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, öt vízsugárral oltanak, a beavatkozást két erőgép is segíti.

A tűzeset kapcsán a székesfehérvári önkormányzat vasárnap reggel kiadott közleményében jelezte, hogy a katasztrófavédelem és a szolgáltató munkatársai körülhatárolták a tüzet - erről a feol.hu is beszámolt.

Az idei év tűzesetei is mutatják, hogy a korábbi években megkezdett rekultivációs munkát folytatni kell. A hulladéklerakónak a rekultivált területein ugyanis szinte kizárt az ilyen tüzek keletkezése - írta az önkormányzat.

Sajtóértesülések szerint az ukránok arra készülnek, hogy nagy sorozatban gyártsanak egy teljesen új, minden korábbinál nagyobb hatótávolságú és pusztító erejű rakétadrónt. Az AP helyszíni tudósítást is készíthetett az egyik titkos ukrajnai dróngyárban.
A Lukas névre keresztelt ciklon mögött átlag alá hűlt a levegő, de ez nem tart sokáig. Hétfőtől ismét melegedés kezdődik, a hét közepére visszatérhet a kánikula - közölte a HungaroMet.

Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök ősztől.

The president said on Friday that he's planning to send troops to Chicago as part of a crime crackdown in several US cities.

